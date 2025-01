Vinted: come cambiare il metodo di spedizione senza problemi

Vediamo come cambiare metodo di spedizione su Vinted e non rischiare recensioni negative o che la vendita salti.

Come cambiare il metodo di spedizione su Vinted? La piattaforma di origini francesi è molto popolare anche in Italia ormai da qualche anno. E’ possibile vendere una miriade di prodotti delle più disparate categorie. Utilizzarla è semplicissimo, grazie al suo sistema intuitivo di pubblicazione degli annunci.

Gli eventuali guadagni possono vengono depositato sul conto ed è possibile sfruttarli per acquisti sulla stessa piattaforma o trasferirli sul proprio conto. Ad oggi, invece, non è consentito l’uso di PayPal, né per fare acquisti, né per ricevere guadagni.

Dopo aver visto se i guadagni Vinted devono essere o meno dichiarati al Fisco, vediamo se e come è possibile modificare il metodo di spedizione di un prodotto.

Come modificare metodo di spedizione su Vinted

Può accadere che un venditore o un acquirente vorrebbero modificare il metodo di spedizione per un acquisto su Vinted per i più disparati motivi.

Per esempio, in caso chi vende abbia scelto il metodo di spedizione con Poste italiane senza etichetta ma con un QR code, che rende obbligatorio recarsi in un ufficio postale, il che potrebbe risultato scomodo e sconveniente per chi spedisce. Oppure, lato acquirente, il pacco sarà consegnato presso un centro di smistamento che ci siamo resi conto essere scomodo per noi.

Quindi l’utente in questione, accortosi solo dopo della cosa, cerca tra le impostazioni un modo per farlo.

Purtroppo, dobbiamo con rammarico riferire che non è possibile farlo come indicato sullo stesso sito ufficiale.

Screenshot da https://www.vinted.it/help/482

Dunque, l’unico modo per modificare metodo di spedizione è quello di annullare un ordine ed eventualmente rifare l’acquisto con un metodo diverso. Attenzione però: un ordine può essere solo annullato in caso la spedizione non sia già partita.

Come annullare un ordine su Vinted

Assodato che l’unico modo per modificare metodo di spedizione su Vinted sia annullare l’ordine, e che questo va fatto prima che il venditore spedisca il pacco o i pacchi, vediamo in breve come fare:

Aprire la conversazione con l’altro utente; Selezionare il simbolo ⓘ nell’angolo in alto a destra; Scegliere Annulla l’ordine e selezionare un motivo dall’elenco, oppure scegliere Altro. In tal caso, però, occorre inserire un breve testo con i dettagli.

Potrebbe poi essere necessario da parte del venditore confermare l’annullamento in caso abbia già inviato l’ordine ma le informazioni sul tracciamento non sono ancora state aggiornate (in sostanza, sulla piattaforma non risulta ancora che l’ordine sia stato spedito).

Potrebbe anche accadere che, se l’utente non conferma di aver inviato il pacco, l’ordine venga annullato in modo automatico.

Cambiare metodo di spedizione su Vinted: quali sono i rischi

Il consiglio poi è sempre quello di parlarne con l’acquirente/venditore poiché potremmo rischiare:

se siamo venditori: che l’acquirente ne approfitti per cambiare idea e decidere di non acquistare più il o i prodotti; se siamo acquirenti: di ricevere dal sistema una recensione negativa automatica o dallo stesso acquirente se non rifacciamo l’ordine.

Quindi è meglio scegliere in modo ragionato e convinto il metodo di spedizione per non incappare in problemi.

