Ursula von der Leyen vuole introdurre i vaccini Covid obbligatori

Ursula von der Leyen vuole imporre i vaccini obbligatori, poiché sarebbero 150 milioni i cittadini europei non vaccinati.

Ursula von der Leyen, ribattezzata anche a ragione von der Pfizer, vorrebbe introdurre la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19, poiché è preoccupata dal fatto che un terzo della popolazione europea non si sia fatta ingannare dall’esperimento globale partito nel 2021. Pari a 150 milioni di persone.

Vaccino che ha mietuto vittime o generato malati cronici, di cui si parla pochissimo, con i responsabili protetti da appositi scudi penali in tempi non sospetti.

Ecco le sue parole piuttosto inquietanti:

🔥 Von der Killer è molto preoccupata per quel terzo della popolazione europea che non è stata ingannata, per questo propone la vaccinazione obbligatoria in tutta Europa.



"Sono 150 milioni di persone. Sono davvero tante." pic.twitter.com/AT8bXO802S — Cristina Wonder (@Wondercri1982) April 18, 2025

Von der Leyen e i vaccini obbligatori

La leader tedesca è piuttosto brava a curare gli interessi delle lobby. Oltre a quelle farmaceutiche, infatti, sta perorando egregiamente anche la causa delle lobbies delle armi. Soffiando costantemente sul fuoco della guerra e del conflitto permanente, mettendosi di traverso contro chi sta cercando di tessere un dialogo costruttivo finalizzato alla Pace.

Occorrerebbe modificare le elezioni europee. Passare dal sistema proporzionale puro come quello attuale, tramite il quale votiamo i singoli partiti affidandogli una sorta di cambiale in bianco, a un sistema nel quale votiamo le coalizioni e i rispettivi rappresentanti. Almeno sapremo i vari programmi e cosa, almeno in teoria, intendono fare una volta finiti a Bruxelles.

