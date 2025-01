Violazione di copyright: come chiedere a Google la rimozione di un articolo

Ecco una guida semplice su come chiedere a Google la rimozione di un articolo duplicato per violazione di Copyright.

Su Google, si sa, il copia e incolla dei testi è frequente. Dunque, la violazione di copyright. Ma come chiedere a Google la rimozione di un articolo duplicato?

In effetti, la domanda non è del tutto banale. Search console, per esempio, consente la rimozione di un link afferente al proprio dominio. Inoltre, il più delle volte chiedere ai responsabili del sito o all’autore stesso di rimuovere un contenuto duplicato non produce risultati. Si viene snobbati.

Per fortuna, Google consente, tramite un modulo da compilare, la messa in pratica della DCMA: Defense Contract Management Agency. Un’agenzia del governo federale degli Stati Uniti che risponde al Sottosegretario alla Difesa. Certo, i tempi possono essere un po’ lunghi e non è detto che alla fine si otterrà una risposta, ma vale la pena provarci.

Vediamo di seguito come chiedere a Google di rimuovere un articolo duplicato per violazione di Copyright in pochi passaggi.

Come chiedere a Google di rimuovere un articolo duplicato per violazione di Copyright

Il primo passaggio da effettuare è recarsi sulla pagina “Report content on Google”. La prima parte è dedicata alla spiegazione su come funziona il servizio, tra cui una precisazione sul servizio Lumen, un progetto di ricerca indipendente che esamina le richieste di rimozione dei contenuti online tutelando però il diritto alla privacy.

Scorrendo la pagina si arriva poi al modulo da compilare. I dati sono pochi ed essenziali e riguardano i dati di chi sta inoltrando la richiesta, le ragioni e i link oggetti della disputa: l’articolo che ha subito la violazione di copyright e quello che ha duplicato lo stesso.

E’ possibile inviare anche più di una richiesta, pigiando sul bottone blu “Aggiungi nuovo gruppo“.

Infine, occorre inserire la spunta alle voci relative alle assunzioni di responsabilità sulla veridicità di quanto si asserisce con la propria richiesta (vere e proprie deposizioni giurate, per intenderci). Si concluderà il modulo inserendo il primo nome e cognome (Firma) e la data.

Completato il tutto, basterà inserire la spunta al reCaptcha e pigiare sul bottone blu Invia. Se quest’ultimo resta grigio è perché qualche campo obbligatorio non è stato compilato o non correttamente.

Dove controllare lo stato delle richieste

Per controllare lo stato delle richieste, basta recarsi sulla pagina Dashboard a questo link, dove troveremo una tabella con le informazioni che ci interessano.

Dovremmo comunque ricevere una email all’indirizzo indicato in fase di compilazione del Form, con l’esito della richiesta.

Qualora volessimo inoltrare una nuova richiesta, basterà pigiare sul bottone blu “+Crea un report” dalla stessa Dashboard.

