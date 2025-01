Auschwitz, perché alla commemorazione mancano proprio Russia e Israele

Il 27 gennaio 1945 l’Armata rossa raggiungeva Auschwitz. Perché Putin e Netanyahu non saranno alla commemorazione.

Il 27 gennaio 1945 i soldati della 60° divisione di fanteria dell’Armata rossa raggiungevano Auschwitz, nella Polonia meridionale. Lì vi è il più importante campo di concentramento nazista e tra gli ebrei che vi furono deportati c’era anche Primo Levi, tra i primi a perpetuare la memoria di quei fatti.

Sono passati 80 anni e tante sono le cose cambiate in questi decenni. Sebbene le acque della storia abbiano fatto il giro per tornare al punto di partenza, come il ricircolo di una fontana: parliamo infatti nuovamente di Guerra fredda tra Russia e Stati Uniti, proprio come dal Dopoguerra, con le due super potenze che si affrontano su campi terzi e non direttamente.

Ma a parte ciò, il vero paradosso delle celebrazioni di oggi, che siamo nel 2025, è che mancheranno proprio i due paesi protagonisti di quanto accadde: Russia e Israele. I primi sconfissero il nazismo, scoprendo per primi gli orrori del campo di concentramento di Auschwitz, sebbene oggi l’occidente non vuole ricordarlo e ammetterlo. I secondi quegli orrori li subirono.

Auschwitz, perché Putin e Netanyahu non ci sono

Come ricorda Il Manifesto, i due Primi ministri di Russia e Israele non ci sono oggi ad Auschwitz perché su entrambi pende un mandato di arresto internazionale. Lo scorso novembre per Benjamin Netanyahu e per il suo ex ministro degli esteri Gallant per i crimini di guerra perpetrati contro i palestinesi nella striscia di Gaza.

E il 17 marzo 2023 per Vladimir Putin e anche per Maria Lvova-Belova, commissaria russa per i diritti dell’infanzia, con l’accusa di deportazione di bambini dai territori ucraini occupati nella Federazione russa.

Sebbene per gli israeliani sia stata concessa un’eccezione da parte del premier polacco Donald Tusk, il quale già il 9 gennaio scorso ha annunciato che

chiunque verrà a Oswiecim per le celebrazioni ad Auschwitz avrà garanzia della propria sicurezza e non verrà trattenuto

