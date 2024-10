Vinted o Wallapop, qual è meglio per vendere? Ecco chi vince

Meglio Vinted o Wallapop per vendere? Confrontiamo commissioni, opinioni, assistenza clienti e altri aspetti.

E’ meglio Vinted o Wallapop per vendere? Una domanda che si pongono in tanti, tra quelli che vendono abiti, accessori, prodotti di elettronica e quant’altro sulle piattaforme web.

In effetti parliamo di due app in grande ascesa, una di origini francesi e l’altra spagnole, e di seguito abbiamo deciso di confrontare le commissioni, le opinioni e l’assistenza clienti per stabilire qual è meglio tra le due app.

Vinted Vs Wallapo: qual è più facile da usare?

Su questo aspetto, possiamo dire che le due app grosso modo si equivalgono. Sono entrambe user friendly e intuitive, anche per chi è poco avvezzo di vendite online.

Vinted Vs Wanted: chi ha le commissioni più alte?

Anche qui le due app si equivalgono, almeno per il venditore. Infatti, in entrambe i casi il guadagno è netto e le commissioni sono a carico dell’acquirente. Salvo utilizzo di servizi aggiuntivi.

Vinted Vs Wallapop: qual è meglio sulle alternative di pagamento?

Qui vince Wallapop perché, rispetto a Vinted, consente all’acquirente di pagare anche con PayPal. Il che può renderlo più attrattivo e stimolante. Per ora questa opzione su Vinted è attiva solo in Francia, da dove la piattaforma proviene.

Vinted Vs Wallapop: chi ha le migliori recensioni?

Qui invece vince Vinted. Nella tabella che segue confrontiamo i voti che entrambe le app hanno al momento della scrittura su Trustpilot, Google play e Apps store. Come si vede di seguito, le due app si equivalgono più o meno ovunque, sebbene Vinted vanti molte più recensioni rispetto a Wallapop.

Non solo, su Trustpilot, quest’ultima crolla sensibilmente, con un imbarazzante media di 1,4.

Piattaforma Vinted Wallapop Trustpilot 4,3 su +14k 1,4 su +12k Google Play store 4,2 su +5mln 4,1 su +1mln Apps store 4,8 su 800k 4,6 su 17k

Vinted Vs Wallapop: chi ha la migliore assistenza clienti?

Anche qui vince Vinted, che ha una pagina di assistenza clienti piuttosto ricca ed esaustiva, oltre che in italiano. Più complicata quella di Wallapop, in spagnolo o inglese.

Conclusioni: per vendere è meglio Vinted o Wallapop?

Tirando le somme, possiamo dire che a vincere sia Vinted per 2 a 1.

Wallapop ha la meglio sui metodi di pagamento, mentre Vinted sulle recensioni e sull’assistenza clienti. Si equivalgono invece su commissioni e facilità di utilizzo.

Qui lasciamo le due recensioni singole alle due app, dove ciascuno può farsi una propria idea:

Vinted

Wallapop

