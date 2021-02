Vinted, come funziona e se conviene la app per vendere abiti e accessori usati

Come funziona la app Vinted? Conviene usare la app Vinted? Se lo stanno chiedendo in molti, soprattutto quanti hanno il guardaroba pieno di abiti usati che vorrebbero vendere. Del resto, da circa un mese tutti i giorni stanno ascoltando il mantra “Non lo metti? Mettilo su Vinted!”. Come quello pronunciato dalle ragazze con palese accento settentrionale nello spot di questa app.

In realtà, l’idea non è proprio nuovissima, dato che è datata 2008. Quando 2 ragazzi lituani, Milda Mitkute e Justas Janauskas, misero in piedi un progetto molto ambizioso che oggi conta oltre 500 dipendenti, diventato di respiro internazionale.

Di seguito vediamo cos’è la app Vinted, come funziona la app Vinted, se conviene usare la app Vinted e quali sono le opinioni e le recensioni sulla app Vinted.

Inoltre, quali sono i costi previsti e le migliori alternative.

Vinted cos’è

Si tratta di una sorta di community internazionale partita nel 2008, la quale consente di vendere e acquistare vestiti o accessori usati. A prezzi vantaggiosi. La piattaforma ha subito una accelerazione da qualche anno, soprattutto con l’uscita della app. Dal 2 dicembre anche in Italia sua su iOS che Android.

Ecco i paesi dove la app Vinted è presente:

Francia

Germania

Belgio

Spagna

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Repubblica Ceca

Lituania

Lussemburgo

Regno Unito

Stati Uniti

ma la lista è destinata ad ampliarsi.

Vinted app come funziona

In pratica, come spiegato sulla stessa app, è come qualsiasi altra piattaforma per vendere cose usate. Si crea un profilo utente in maniera gratuita (scegliendo se crearlo inserendo email e password o tramite un profilo Social) e poi si inseriscono:

preferenze sui prodotti venduti

sui prodotti venduti le foto

la descrizione

il prezzo (Vinted dà dei prezzi consigliati in default)

(Vinted dà dei prezzi consigliati in default) modalità di spedizione previste e il relativo costo

Chi è interessato visualizzerà foto e descrizione dopo aver fatto una ricerca (quindi è importante che chi vuole vendere cerchi titolo e descrizione giusti per farsi trovare), dopodiché può accettare il prezzo stabilito dal venditore (maggiorato delle spese di spedizione che pure vanno palesate) o contattarlo per avviare una trattativa se si cerca di abbassarlo. O semplicemente per chiedere ulteriori informazioni sul prodotto.

Quando carichi le foto del prodotto, Vinted ti consiglia le dimensioni del pacco da indicare e ti dice a quale corriere dovrai portare la merce che hai venduto.

Una volta contattato l’acquirente è possibile procedere con il pagamento e la spedizione. L’acquirente ha 5 giorni di tempo per preparare il pacco con l’etichetta che viene data.

Tra gli strumenti che Vinted mette a disposizione dei compratori troviamo:

Mettere tra i preferiti gli articoli che ci interessano per un eventuale acquisto successivo pigiando sul simbolo del cuoricino

gli articoli che ci interessano per un eventuale acquisto successivo pigiando sul simbolo del cuoricino Puoi seguire determinati utenti e brand per non perderti i loro nuovi articoli messi in vendita o trovarli subito senza fare la ricerca

per non perderti i loro nuovi articoli messi in vendita o trovarli subito senza fare la ricerca Scegliere quali taglie di abbigliamento e scarpe visualizzare nel tuo feed, così da velocizzare gli acquisti in base alle tue esigenze

Affina la ricerca di un abito o accessorio scegliendo:

taglia

brand

colore

prezzo

Essendo una app di respiro internazionale, non escludete la possibilità che vi contatterà qualche utente dall’altra parte del Mondo, ad orari insoliti. Munitevi di un traduttore se parlate poco o per niente l’inglese.

Vinted app: metodi di pagamento

Questi i metodi di pagamento previsti da Vinted:

carte di credito

carte di debito

PayPal

Saldo Vinted

Se possibile, il modo migliore per pagare i nostri acquisti online è sempre PayPal, poiché quanto meno non renderemo palese il nostro numero di carta. Inoltre, questa piattaforma per i pagamenti virtuali si offre essa stessa come aiuto in caso di dispute.

Il saldo Vinted è invece costituito da denaro che possiamo riutilizzare nella stessa piattaforma per nostri acquisti. Non è possibile ricaricarlo con altro denaro.

Vinted: cosa fare in caso di problemi con un acquisto

Quando lo stato dell’acquisto passa a Consegnato, il venditore ha a disposizione 2 opzioni:

Tutto a posto: premendo questo pulsante, il pagamento verrà immediatamente trasferito a chi ti ha venduto l’articolo Ho un problema: premi questo pulsante se il tuo articolo non è arrivato, è arrivato danneggiato o presenta una discrepanza significativa rispetto alla descrizione. Assicurati di premere questo pulsante entro 2 giorni dalla data di consegna o da quella prevista di arrivo

Vinted è sicura?

La app offre un sistema di garanzia di rimborso per chi acquista in caso di problemi, purché la richiesta avvenga come visto entro 2 giorni. Sul sito c’è un Centro assistenza con varie voci.

Sembra anche sicuro a livello di pagamenti e di gestione dei dati sulla privacy. Meglio sempre fare tutto sulla app e non accordarsi privatamente, giacché non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Anche e soprattutto se è una persona che chiede di vederci di persona.

Purtroppo i truffatori e i malintenzionati sono sempre dietro l’angolo.

Vinted costi quali sono

Il prezzo del prodotto viene maggiorato dal costo della spedizione, una commissione per la Protezione acquisti pari al 5% del prezzo dell’articolo, più un importo fisso di 0,70 €. Dunque, non soffermarti solo al prezzo indicato dal venditore ma inizia a tenere conto anche di questi costi ulteriori.

Conviene usare Vinted?

Ovviamente non è tutto oro quello che luccica. Per il compratore, ci sono dei costi ulteriori da tener presente, come visto poc’anzi. Oltre al solito problema delle taglie, e delle foto che non sempre raffigurano al meglio il prodotto. Inoltre, le descrizioni possono essere troppo benevole col prodotto in questione, illudendoti di stare facendo un affare.

Di contro, lato venditore, serve munirsi di pazienza nel creare degli annunci fatti bene. Essere disposti a rapportarsi con potenziali acquirenti che contattano. I quali magari, dopo vari messaggi, dicono di non essere più interessati o peggio ancora, spariscono nel nulla. L’aspetto positivo è che i costi gravano sull’acquirente.

Vinted: opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Vinted? Essendo una app che sta spopolando da poco in Italia ed usata da paesi diversi che hanno anche modi di fare diversi, le opinioni e le recensioni degli utenti sono molto varie. Inoltre, come tutte le opinioni utenti, sono sempre filtrate dalle proprie esperienze personali.

Resta comunque un modo interessante per disfarsi di abiti ed accessori che non usiamo più guadagnandoci pure qualcosa.

In linea di massima, chi ha esperienze in vendite online, non avrà problemi ad utilizzarlo. Chi invece è alle prime armi avrà qualche difficoltà naturale in più. Il che è normale. Ma non è una app particolarmente complicata.

Migliori alternative a Vinted

La Home page di Subito.it

Come principale alternativa mi sento di consigliare Marketplace di Facebook. Facile da usare e che dà l’opportunità, essendo agganciato a Facebook, di raggiungere una ampia platea. Inoltre, è possibile iscriversi a vari gruppi dove vendere cose usate selezionabili quando si pubblica l’annuncio. Così apparirà direttamente anche in essi.

Come seconda alternativa il caro vecchio Subito.it. Del quale ho parlato qui.