Balcone di Romeo e Giulietta a pagamento: ma è un falso storico

Il balcone di Romeo e Giulietta è stato realizzato nei primi del 900 per meri scopi turistici. Dal primo aprile è diventato a pagamento.

Articolo in sintesi: Qual è la vera storia del balcone di Romeo e Giulietta? Nei primi del ‘900 furono eseguiti importanti lavori per evitare le esondazioni del fiume Adige e, purtroppo, si dovette procedere alla demolizione di alcune case medievali che impedivano la costruzione dei nuovi argini.

L’allora direttore dei musei civici Antonio Avena, lo fece posizionare nel cortile della casa torre della famiglia Cappello, appena acquistato dal comune di Verona per diventare Museo. Quanto costa visitare il balcone di Romeo e Giulietta? Ecco il prezzo dei biglietti:

Teatro Nuovo e Cortile: € 5,00

Teatro Nuovo, Cortile e Casa di Giulietta: € 12,00

L’opera di Shakespeare

Il Balcone di Romeo e Giulietta rappresenta, insieme all’Arena, uno dei maggiori luoghi di interesse storico-culturale della città di Verona. Un turista, inevitabilmente, vi fa tappa per scattare una foto, anche alla statua della protagonista posta nel cortile. Il viale che vi conduce, via Cappello, vede le sue pareti ricoperte da bigliettini d’amore, firme e frasi di innamorati.

La location si rifà al romanzo (genere tragedia) dell’autore inglese William Shakespeare, “Romeo e Giulietta” (titolo originale: The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet), composto tra il 1594 e il 1596. Si tratta però di un adattamento di un’altra opera: “Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti“, scritto a sua volta nei primi del ‘500 dal vicentino Luigi da Porto.

Secondo gli esperti, da Porto si sarebbe ispirato probabilmente alle due contrapposte rocche scaligere di Montecchio Maggiore visibili dalla sua casa dominicale di Montorso (oggi Villa da Porto Barbaran) e al suo amore per Lucina Savorgnan. A quest’ultima, una nobile friulana, è invece dedicata la prima edizione dell’opera.

Romeo e Giulietta di William Shakespeare è diventata nei secoli ispiratrice di altre opere letterarie, ma anche teatrali, musicali e cinematografiche. Eretta archetipo dell’amore perfetto avversato dalla società. Non manca pure una parodia del grande Totò, nel film “Chi si ferma è perduto“.

Il balcone di Romeo e Giulietta è un falso storico

In realtà, il balcone che avrebbe fatto da romantico sfondo per i due amanti, non è quello originale. Infatti, le case dei Capuleti non si trovavano qui, ma nei pressi dell’argine del fiume Adige.

Occorre risalire ai primi del ‘900 del secolo scorso per capire meglio la questione, che di romantico ha ben poco: in quel periodo, infatti, furono eseguiti importanti lavori per evitare le esondazioni del fiume e, purtroppo, si dovette procedere alla demolizione di alcune case medievali che impedivano la costruzione dei nuovi argini.

Un duro colpo al patrimonio culturale della città, dunque. In un’epoca dove forse le tecniche di ingegneria edile non erano quelle di oggi e spesso si procedeva con siffatta brutalità architettonica e paesaggistica.

Dalle rovine di questi edifici fu però quanto meno tratto in salvo un piccolo balconcino di epoca gotica. E, per fortuna, non tutti erano mancanti di senso per l’arte. Infatti, l’allora direttore dei musei civici Antonio Avena, lo fece posizionare nel cortile della casa torre della famiglia Cappello, appena acquistato dal comune di Verona per diventare Museo. Proprio quello che oggi passa ufficialmente come Balcone di Romeo e Giulietta.

I Cappello erano mercanti di spezie che qui svilupparono le loro dimore, realizzando prima 2 torri medievali adiacenti e poi un terzo edificio.

Anche il cortile originariamente non era così: era infatti più grande, dato che mancavano le due caratteristiche addizioni cinquecentesche e un condominio sorto nei primi anni del Novecento.

Insomma, il tutto è stato imbastito a uso e consumo dei turisti.

Quanto costa visitare il balcone di Romeo e Giulietta?

Dal primo aprile 2026 l’ingresso al Cortile e alla Casa di Giulietta avviene esclusivamente dal Teatro Nuovo in Piazzetta Navona. Ciò ha fatto sì che per visitare il balcone di Romeo e Giulietta occorra pagare.

Ecco il prezzo dei biglietti:

Teatro Nuovo e Cortile: € 5,00 Teatro Nuovo, Cortile e Casa di Giulietta: € 12,00

Per ogni info utile rimandiamo al sito ufficiale del complesso: https://casadigiulietta.comune.verona.it/

Fonti:

Wikipedia

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