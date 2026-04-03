Vacanze a rischio per crisi energetica: quali voli rischiano di essere cancellati?

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 4 Aprile 2026

Vediamo quali voli rischiano di essere cancellati con la chiusura dello stretto di Hormuz e la penuria di petrolio.

Articolo in sintesi: Quali voli rischiano di essere cancellati con la crisi energetica? In Italia soprattutto le tratte da e per le isole, dunque Sicilia e Sardegna. E le mete balneari in generali, trattandosi di un rischio elevato da giugno a settembre. In generale, le mete balneari nel resto d’Europa, i voli con durata maggiore e quelli diretti verso l’Asia. Quali sono le migliori alternative all’aereo? Spostarsi in autobus, treno, traghetto o prediligere il car sharing. Stando attenti alle piattaforme che si utilizzano.

Le varie conseguenze della chiusura dello stresso di Hormuz

La crisi energetica innescata dalla guerra in Iran, e dunque, dalla chiusura dello stretto di Hormuz, sta portando sull’Europa diversi rischi molto seri. Si pensi allo sciopero indetto dagli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile, che se confermato, comporterà a sua volta diverse conseguenze, come scarsità di varie categorie di prodotti e un ulteriore innalzamento dei prezzi.

C’è poi il rischio che i governi europei impongano un lockdown energetico, con una serie di obblighi e restrizioni sulle nostre abitudini quotidiane. Infine, un altro rischio riguarda le vacanze, specie quelle che prevedono spostamenti in aereo.

Già diverse compagnie hanno minacciato la cancellazione dei voli. Ma quali sarebbero le mete più colpite?

Quali voli rischiano di essere cancellati per la crisi energetica?

L’allarme è partito con l’annuncio da parte di due compagnie molto importanti per il traffico aereo: la compagnia tedesca Lufthansa e quella irlandese Ryanair. Le quali hanno minacciato di cancellare voli rispettivamente di 20-40 tratte unità nel primo caso, addirittura centinaia nel secondo. Inoltre, Ryanair ha dichiarato che le forniture saranno garantite fino al 4 maggio.

Non solo: già oggi 4 aeroporti hanno annunciato di contingentare la distribuzione di carburante. Si tratta di Bologna, Linate, Treviso e Venezia, i quali daranno priorità a voli ambulanza di Stato e tratte superiori a tre ore.

Il periodo più critico, inutile dirlo, è quello in cui la popolazione europea si muove di più: da giugno a settembre, dunque tutta la stagione estiva, la tardo primavera e inizio autunno.

Le tratte più colpite in Italia sarebbero le isole, che, per motivi geografici, richiedono maggiori voli. Anche perché Sicilia e Sardegna sono ambitissime per le vacanze.

E poi a rischio sarebbero le mete balneari in generale, le tratte più lunghe, collegamenti con l’Asia, frequenze multiple sulle rotte già molto servite.

Il problema è anche, fanno sapere gli esperti, anche una rapida riapertura dello Stretto non garantirebbe il ritorno immediato alla normalità. Si calcola un periodo che va da qualche settimana a mesi.

Certo, Aci Europe tranquillizza affermando che l’86% degli aeroporti europei vanti livelli di scorte nella norma o superiori alla norma.

Migliori alternative all’aereo per le vacanze

Dunque, il consiglio è di acquistare soluzioni che prevedano rimborsi in caso di cancellazione. Almeno per chi sta organizzando ora le proprie vacanze. Meglio ancora, meglio organizzarsi con altre tipologie di trasporti, come treni, traghetti, autobus o auto. Per quanto, comunque, pure risentono e risentiranno degli aumenti.

Altra soluzione è quella del car sharing, condividendo il viaggio in auto con altre persone. Con la raccomandazione di utilizzare piattaforme serie e affidabili, poiché si viaggerà con persone estranee.

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità