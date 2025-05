Remigrazione: cosa significa e perché piace tanto alla destra

Vediamo qual è il significato del termine Remigrazione, la sua storia e come è cambiato nel corso degli anni.

Tra i neologismi inseriti da Treccani nel 2025, troviamo Remigrazione. Che viene definita come:

Eufemismo per ritorno forzato di persone immigrate nel loro Paese d’origine

In effetti, è un termine che sta popolando sempre di più gli slogan dei vari partiti e movimenti di destra mondiali, soprattutto in Europa. E non a caso: la riduzione drastica delle natività e la crisi occupazionale comportano la crescita dell’intolleranza e della percezione di immigrati e stranieri come degli invasori e dei parassiti.

Idee che si annidavano nella società stanca e impaurita degli anni ’20-’30 del secolo scorso in molti paesi, sfociate poi in nazionalismi e totalitarismi.

Ma vediamo più precisamente cosa significa Remigrazione e a quali idee politiche si collega.

Significato di Remigrazione

La remigrazione rimanda al concetto di ritorno degli immigrati nei propri paesi di origine, volontario o forzoso, senza particolari differenze riguardo la loro cittadinanza (paese di provenienza) o status giuridico (se sono dei rifugiati politici, degli emigrati climatici, ecc.).

Nella sua accezione più estrema, per remigrazione si intende la necessità di rispedire nei propri paesi alcune persone con background non europeo. Principalmente costoro che provengono dai paesi africani.

Lo studioso messicano José Ángel Maldonado ha definito senza mezzi termini il significato di Remigrazione come

tipo morbido di pulizia etnica sotto le spoglie della deportazione e segregazione

Presentato dai suoi sostenitori come rimedio all’immigrazione di massa e islamizzazione percepita in Europa, la remigrazione è diventata sempre più una posizione politica integrale del movimento identitario e di altri movimenti e partiti politici di estrema destra.

Storia del termine Remigrazione

Come riporta Wikipedia, il termine remigrazione deriva da Latino classico remigrāre, che significa “per tornare a casa“, ed è stato utilizzato per la prima volta da Andrew Willet, un teologo dei primi del XVII secolo appartenente alla Chiesa d’Inghilterra.

Inizialmente significava semplicemente “ritorno“, poi col tempo si è sempre più riferito al concetto di ritorno volontario di un immigrato nel proprio luogo di origine. Tuttavia, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, Remigrazione ha assunto un significato impregnato di intolleranza.

A spingere verso questa nuova versione sono stati i movimenti francesi degli anni ’60 come Azione Europa, considerata la “forma embrionale” della Nouvelle Droite. In particolare, fu Jean-Pierre Stirbois, poi segretario generale del Fronte nazionale (FN), a coniare l’espressione “li rispediremo” (“on les renverra“) in un’intervista.

Stirbois, con i suoi slogan, può essere considerato l’artefice dello straordinario successo del FN alle elezioni del 1983, in particolar modo nella città di Dreux, dove il partito di destra guadagnò quasi il 17% dei voti.

Di recente, la Lega e Forza Nuova in Italia, e Afd in Germania, hanno rinverdito questo concetto. Tuttavia, in molti altri paesi, soprattutto del Nord Europa, remigrazione ha messo le proprie radici negli slogan dei partiti di estrema destra. Fuori dal vecchio continente, ha trovato casa in America, Canada e Australia.

In un precedente articolo, abbiamo invece spiegato il concetto di Resilienza, anche esso particolarmente in voga di recente.

Foto di Mariana da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn