Affari tuoi è pilotato? Questo servizio di Striscia smaschera il programma

Striscia la notizia, con una serie di servizi, sta accusando Affari tuoi di essere un programma pilotato. Ecco un video che lo proverebbe.

Affari tuoi è accusato dalla trasmissione diretta concorrente, Striscia la notizia, di essere pilotato e non dettato dalla casualità, come invece dichiarato da presentatore e ideatore. Lo storico programma di Raiuno che va in onda nel Prime time. L’edizione 2025/26 è condotta da Stefano De Martino, con grande successo.

Noto anche come “gioco dei pacchi“, vede un/una concorrente scegliere inizialmente un pacco a caso e poi via via scegliere gli altri pacchi fino a che non terminino. Nel corso del gioco, il/la concorrente, che rappresenta una delle venti regioni italiane, ha l’opportunità di cambiare il pacco o di accettare un’offerta. Inoltre, in caso non abbia più pacchi rossi verso la fine, può provare a giocarsi “la regione fortunata“. Quest’anno vede poi come novità la proposta di scegliere tra 2 opzioni tramite carte.

Come detto però, Striscia la notizia, inanellando una serie di servizi con prove, sta insinuando che il programma sia pilotato. Del resto, il programma è il diretto concorrente della trasmissione di Raiuno, come noto, anche essa in onda nel Prime time, ma di Canale 5. Altra vittima illustre di questa edizione di De Martino è stato proprio il suo predecessore, Amadeus. Il quale, passato a Nove, ha dovuto presto chiudere il suo programma. Una rivisitazione de I soliti ignoti che andava in onda sempre sulla rete ammiraglia della tivvù pubblica.

Ma torniamo ad Affari tuoi. Il programma è pilotato, come sostiene Striscia la notizia? Ecco di seguito un servizio che, più dei tanti sull’argomento, sembra avvalorare questa tesi.

Il presente articolo non intende avvalorare in nessun modo questa tesi. Si limita solo a riportarla per pur scopo informativo.

Affari tuoi pilotato: il servizio di Striscia la notizia

Abbiamo scelto un servizio su tutti, poiché, quanto meno, si basa su calcoli matematici. A presentarlo è Rajae Bezzaz e il titolo è eloquente: Il “sistema Affari tuoi“.

Il servizio parte da una dichiarazione di uno storico conduttore del programma, Max Giusti. Il quale, durante un intervento, affermò che il badget del programma fosse piuttosto alto: 33 mila euro a puntata. Quindi, ciò significa che la vincita media per puntata dovrebbe essere quella. Una cifra piuttosto alta, per quanto, comunque, è noto che ci sono pacchi dalle cifre ben più alte: 75, 100, 200 e 300 mila euro.

Per quanto, comunque, ci sia la metà dei pacchi, ovvero 10 (il totale è 20 come le regioni italiane), con pochissimi euro, sotto i mille. Insomma, tutto sommato, la media è fattibilissima. Ed ecco che il programma mostra come, alla fine, i conti tornino. E alla fine di ogni edizione, la media degli importi vinti si discosti di poco a quella di 33 mila euro.

Non solo: nel video si mostra come l’edizione di De Martino iniziata lo scorso settembre, abbia visto aumentare le vincite proprio quando è partito Amadeus su Nove. Per poi riallinearsi alla media nel mese seguente, quando Affari tuoi era bello che lanciato e l’ex conduttore (anche di Sanremo) era già affondato.

Di seguito lasciamo il link al servizio del programma. Dalla pagina è anche possibile guardare altri servizi. Ognuno si farà la propria idea. Qual è la tua?

