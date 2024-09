Mi piace così è una truffa? Come funziona la dieta e opinioni

Di seguito vediamo come funziona Mi piace così, quali sono le opinioni, quanto costa, se è una truffa. Scopriamolo di seguito.

Da diverso tempo, ormai, vediamo in Tv la pubblicità del programma Mi piace così. Anche con Vip, come Katia Ricciarelli o Alfonso Signorini.

Mi piace così promette un dimagrimento graduale (fino a 12 Kg in 4 mesi) e sicuro tramite un programma preciso, con il cibo che viene consegnato direttamente a casa. Nello sport appaiono anche persone comuni che mostrano i propri risultati. Consigliando dunque di provrarlo.

Come fatto per altri servizi come Amplifon, che pure imposta una imponente campagna pubblicitaria ormai da anni, di seguito vediamo come funziona Mi piace così? Quali sono le opinioni su Mi piace così? Quanto costa Mi piace così? Mi piace così è una truffa? Scopriamolo di seguito.

Mi piace così come funziona?

Come riportato sul sito ufficiale, Mi piace così (nome originale COMME J’AIME, essendo nato in Francia) segue un programma personalizzato in base all’età, al genere, alle condizioni di salute, allo stile di vita e all’obiettivo del soggetto. Il programma di dimagrimento è stato creato dal Dott. Frédéric Bompard, presentato come medico e nutrizionista.

Il cliente viene seguito da un dietologo. Il Programma è vegetariano, senza glutine, senza lattosio (sebbene occorra specificare se ci sono particolari esigenze, come intolleranze, ecc.). Inoltre, viene specificato che prodotti freschi presenti nella dieta, come la frutta e i latticini, non vengono consegnati per ovvi motivi di conservabilità.

Viene poi sconsigliato alle donne in gravidanza o in allattamento.

Il servizio offre: 4 pacchi settimanali contenenti tutti i tuoi pasti per 28 giorni e una Guida con vari consigli. E’ l’utente a scegliere il proprio obiettivo dall’Area clienti, ricevendo un nuovo pacco dimagrante ogni 28 giorni. Via via si farà poi il punto della situazione con il dietista sui risultati raggiunti, ecc.

Prevede 4 pasti al giorno:

Colazione: Muesli, fette biscottate o pane di campagna; Pranzo: Un piatto e un dessert; Snack: Una barretta di cereali; Cena: Una zuppa e un piatto.

Tutti i pasti sono consegnati a domicilio, basta aggiungere della frutta fresca e dei latticini. I piatti sono pronti in solo 2 minuti nel microonde (o 10 minuti a bagnomaria). Includono alimenti ricchi di nutrienti essenziali (ferro, minerali, fibre, proteine, ecc.), mentre evitano i cosiddetti alimenti “a calorie vuote“, poiché offrono un’alta densità calorica ma non forniscono in concreto alcun nutriente essenziale al corpo.

A obiettivo raggiunto, il programma prevede anche una fase postuma per stabilizzare le proprie abitudini e non interromperle subito. Rischiando di vanificare il tutto.

Quanto ai numeri, sul sito si parla di 55 dietisti e oltre 17mila persone che avrebbero scelto il programma.

Chi è Guido Galimberti di Mi piace così

Guido Galimberti è la persona che appare nello spot del programma. Come si legge sul suo profilo ufficiale LinkedIn, si tratta del Socio e Amministratore Delegato in COMME J’AIME ITALIE. Tra le altre cose, sulla sua biografia si legge che è Specialista in sviluppo di business con 20 anni di esperienza in Direzione di Azienda e gestione di team.

Chi è il dottor Frédéric Bompard, creatore della dieta Mi piace così

Come riportato sul suo sito ufficiale, il Dott. Bompard Frédéric esercita dal 1987. E’ stato consulente presso il centro Logiderm Paris 8° (centro di medicina estetica e anti-età) dal 2009 al 2016 (anni di apertura e chiusura), poi presso il centro GEMEB a Parigi poi infine presso il Centro di Prévention di Parigi.

Interessato all’omeopatia, poi alla fitoterapia, si è iscritto all’Ospedale Universitario di Parigi 13 per poi approfondire chiropratica (o vertebroterapia), diplomandosi in nutrizione presso il CHU Bichat. Ha poi conseguito un diploma universitario in medicina morfologica e anti-età al fine di perfezionare le sue conoscenze in medicina estetica.

Medico olistico, oggi opera presso il suo studio situato a Ville d’Avray nell’Haut de Seine vicino a Parigi, solo su appuntamento. Si occupa di:

medicina olistica;

medicina funzionale;

medicina integrativa;

medicina anti-età;

agopuntura;

consulenze di nutrizione e micronutrizione;

fisionutrizione;

medicina anti-età;

riequilibrio e ripristino ormonale;

medicina estetica con iniezioni di tossina botulinica ialuronico acido, radiesse, ellansé, installazione di fili tensori (e fili dentellati riassorbibili), peeling, microneedling, laser IPL;

trattamento della malattia di Lyme (o borreliosi).

Quanto costa la dieta Mi piace così? I prezzi

Il costo del programma Mi piace così varia in base alla tipologia di dieta scelta e al numero di pacchi ricevuto. L’importo è frutto di una tariffa decrescente in funzione del numero di confezioni ed è applicabile a condizione che il Cliente abbia consumato il numero di pacchi inizialmente previsti dal suo Programma. Tutte le condizioni sono comunque riportate in questa sezione del sito.

Per semplificare, riportiamo di seguito la tabella dei prezzi riportata sul sito al momento della scrittura.

Mi piace così: opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni sulla dieta Mi piace così? Tralasciando quelle riportate sul sito ufficiale, da prendere sempre con le molle per ovvi motivi, prendiamo come riferimento il sito Trustpilot, portale sufficientemente attendibile dove si recensiscono siti e aziende.

Al momento della scrittura, la media voto è di 4,4 su 1.113. Quindi piuttosto alta.

Dunque, a quanto pare, funziona davvero. Fermo restando che ognuno fa caso a sé e se è andata bene o male a qualcuno, non è detto che poi vada così a tutti.

Anche il sito GreenMe lo ha provato e ne parla qui. Arriva a questa conclusione finale:

sicuramente se non abbiamo la possibilità, presi dai nostri impegni, di prepararci pasti sani, nutrienti ma allo stesso tempo anche dietetici, il metodo Mi Piace Così può essere una buona alternativa

La dieta Mi piace così è una truffa?

Non si può certo parlare di truffa, poiché il servizio non nasce con l’intento di fregare soldi al prossimo. Almeno analizzando alcuni fattori, come la pubblicità sulla principale rete pubblica ormai da tempo, come Raiuno; il fatto che l’ideatore sia rintracciabile e abbia un Cv certo (in genere le truffe presentano nomi finti, fotografie fake e profili non ritracciabili); il fatto che abbia dei profili sui principali Social, raggiungibili tramite icone alla fine del sito.

Ad onor del vero, l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, che, si legge sul sito ufficiale

da oltre 50 anni fissa i parametri per una comunicazione commerciale “onesta, veritiera e corretta” a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra le imprese, basandosi su un CODICE DI AUTODISCIPLINA a cui aderiscono i principali operatori del settore

tramite ingiunzione n. 42/21 dell’8/10/21, asserisce che

La comunicazione relativa al programma alimentare Mi piace così, enfatizza eccessivamente le promesse di risultato vantate, potendo creare eccessive aspettative nei consumatori, oltre che accreditare comportamenti scorretti dal punto di vista salutare.

Fa anche un esempio preciso

Lo spot infatti illustra, ad esempio, il caso di una perdita di 23 kg in 4 mesi, un dato francamente eccessivo, anche tenuto conto delle più recenti linee guida per una sana alimentazione del CREA (2018), che ribadiscono che la perdita media di peso di un chilo a settimana rappresenta, in genere, un tetto da non superare, per consentire di rispettare l’equilibrio psicobiologico dell’individuo.

E’ possibile leggere qui l’intero testo, che si riferisce a uno spot su La7. La quale darebbe atto a una Comunicazione commerciale ingannevole.

Conviene fare la dieta Mi piace così?

Volendo trarre le somme e arrivare a una conclusione, il programma sembra serio, preciso e con un criterio, almeno sulla carta. Le recensioni sembrano prevalentemente ottime e non sembrano esserci i presupposti per parlare di truffa.

Poi che funzioni o meno è un altro discorso. Come detto, ciascuno fa caso a sé, tanto che si parla di programmi personalizzati. Il consiglio, se proprio si vuole provare, è comunque anche quello di monitorare la propria salute periodicamente, in primis con le analisi del sangue, per capire se la dieta, oltre a fare eventualmente effetto, sta però parallelamente anche creando disfunzioni al nostro organismo. Confrontandosi eventualmente anche col proprio medico di base.

