Jannik Sinner, falso mito italiano: i 3 motivi secondo Corrado Augias

Ecco cosa ha detto Corrado Augias nei confronti di Jannik Sinner, arrivando a definirlo un “italiano riluttante”.

In occasione del ballottaggio a Bolzano, capoluogo dell’Alto Adige, dove risulta leggermente in vantaggio il centrodestra, Corrado Augias ha colto la palla al balzo (è proprio il caso di dirlo), per sferrare un dritto nei confronti di Jannik Sinner, tennista del momento.

Il decano del giornalismo italiano, che in passato ha già infiammato diverse polemiche – come quando polemizzò in diretta contro la scrittrice Michela Murgia o quando commentò il caso della bambina di Caivano – ha bollato Sinner come “italiano riluttante“. Vediamo perché.

Cosa ha detto Corrado Augias su Jannik Sinner

Come riporta Il Giornale, che riprende un articolo di Augias su La Repubblica, Jannik Sinner non sarebbe un italiano vero. Per dirla alla Toto Cutugno.

In primis, perché declinò l’incontro degli atleti con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affermando di essere stanco dopo un incontro. Per poi andare allegramente a sciare il giorno dopo. Cosa che non ha fatto con Papa Leone XIV.

Un altro segnale di scarsa italianità è il fatto che in casa si parli tedesco, cosa comunque frequente nei territori di confine del nostro paese. E, aggiunge Augias, conosce poche parole in italiano. Inoltre, in un servizio si vide anche tanto di scritta in tedesco che indicava chi vi abitasse (ndr).

Ma c’è anche un motivo fiscale: Jannik Sinner ha la propria residenza a Montecarlo, come noto, una sorta di Paradiso fiscale. Dunque non paga le tasse in Italia.

E chissà se, aggiungiamo noi, il fatto che abbia declinato l’invito a una manifestazione italianissima come il Festival di Sanremo, possa equipararsi a tutto questo. Che Sinner non si senta davvero italiano? Probabilmente, il pensiero di Augias è comune a tanti italiani.

