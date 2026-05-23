JWST ci regala un’altra immagine spettacolare: NGC 5134

La fiammeggiante immagine del telescopio spaziale mette d’accordo pubblico e “critica”, fornendo preziose informazioni sul ciclo stellare

Scoperta dall’astronomo William Herschel nel 1785, NGC 5134 è una galassia a spirale — simile, quindi, alla nostra Via Lattea — situata a circa 65 milioni di anni luce di distanza dalla Terra nella costellazione della Vergine (quella che ospita anche la splendente stella Spica).

Certo, 65 milioni di anni possono sembrare un’enormità — la luce proveniente dalla galassia che vediamo oggi ha iniziato il suo viaggio verso di noi poco dopo l’estinzione dei dinosauri! — ma in termini astronomici siamo sufficientemente vicini perché i nostri telescopi migliori possano osservarla in dettaglio.

La nuova immagine di JWST

E quando si parla di telescopi e di dettaglio, il primo nome che viene in mente è sicuramente JWST, che ci regala una vista “infuocata” su NGC 5134, tanto splendida da guardare quanto importante per capire il ciclo di vita delle stelle in essa contenute.

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