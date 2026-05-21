Una lacrima sul viso di Padre Pio: mistero a Macerata Campania

A Macerata Campania, in provincia di Caserta, è spuntata una lacrima su una statua di Padre Pio. Tra fede e scetticismo, come sempre.

Di tanto in tanto, qualche statua religiosa lacrima, o almeno si presume. Facendo gridare al miracolo, attirando l’attenzione delle telecamere dei programmi televisivi, facendo accorrere fedeli e curiosi. Ultimo caso a Macerata Campania, comune in provincia di Caserta, nel quartiere di Casalba, dove a lacrimare è una statua di Padre Pio.

Il mistero della lacrima sul volto di una statua di Padre Pio

E’ convinto che si tratti di un miracolo il Parroco don Girolamo Capuano, che è convinto che si tratti di una lacrima autentica per 2 ragioni:

la perfezione della lacrima, che secondo lui nemmeno Michelangelo sarebbe riuscito a realizzare; le telecamere che monitorano la statua H24 e che non ritrarrebbero persone intente a produrre il falso miracolo.

Un miracolo comunque pare ci sia già stato, almeno stando alle parole di don Capuano, riportate da Leggo:

Grazie all’eco inaspettata che ha travolto parrocchia, ho avuto la possibilità di parlare a milioni di persone, di lanciare un messaggio che è andato ben oltre i confini del quartiere. Se continuassi a fare il prete per i prossimi cento anni, probabilmente non riuscirei mai a raggiungere e a dialogare con così tanti fedeli

Ecco un’immagine ravvicinata, estratta dal video:

Ora la Chiesa è stata trasferita presso la Curia di Capua, dove sarà sottoposta ai dovuti accertamenti.

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