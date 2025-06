L’Unione europea paga i media per campagne pro-Ue

L’Unione europea investe milioni di euro da anni per boicottare gli oppositori e promuovere campagne pro-Ue.

L’Unione europea investe milioni di euro per finanziarie i media. Non per aiutare la libertà di stampa, come si spererebbe, quanto per fargli dire quello che vuole. In particolare, argomenti a favore dell’Ue.

Per la sola campagna promozionale della politica di coesione dell’UE ha erogato € 40 milioni di euro dal 2017. Inoltre, ha speso 1,7 milioni di € per creare una redazione europea a Bruxelles, riunendo 24 agenzie di stampa per condividere notizie incentrate sull’UE. Una sorta di Minculpop o mega agenzia europea che fabbrica notizie.

Ma c’è anche di peggio. L’Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO), finanziato con almeno 27 milioni di €, creato per contrastare le fake news e la disinformazione, in realtà è costituito dalla stessa stampa pro-Ue. Questi media al soldo di Bruxelles decide cosa sia disinformazione. Generalmente, chi cerca di diffondere notizie che a loro “non piacciono“. Soprattutto quelle che fanno emergere le storture dell’Unione europea.

L’Ue contrasta gli oppositori a colpi di notizie per denigrarli

Come racconta sempre Maurizio Blondet, Journalism Partnerships, progetto lanciato nel 2021, promuove la collaborazione transfrontaliera e i “valori europei”, almeno in apparenza. Ma, in realtà, molti progetti mirano apertamente a contrastare i “movimenti nazionali estremisti ed euroscettici” con la scusa di promuovere l’integrazione europea.

Questi progetti assomigliano a campagne di influenza in stile USAID, ma vengono etichettati come “sostegno alla democrazia”. USAID che Elon Musk ha cercato di mettere al bando, pagando ciò con danni alla sua azienda Tesla, fino a spingerlo alle dimissioni.

Anche il Parlamento europeo finanzia i media, spendendo circa 30 milioni € dal 2020. Gran parte di questa cifra è stata destinata alla promozione della campagna elettorale del 2024, non a un’informazione neutrale.

Massiccia campagna è anche in favore della causa LGBTQI+

Una massiccia campagna è anche in favore della causa LGBTQI+. La Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen vuole approvare la nuova “Strategia per l’uguaglianza LGBTIQ 2026–2030”. Un documento pericoloso che, dietro parole come “inclusione” e “diritti”, impone l’ideologia gender e minaccia la libertà di espressione, opinione e religione in tutta Europa.

Ecco cosa “rischiamo” di avere:

Agenda LGBTQ imposta in scuole, sanità, cultura e media;

Divieto delle “terapie di conversione”, cioè qualsiasi forma di aiuto per chi soffre di disforia di genere;

Fondi UE solo per chi promuove l’ideologia gender;

Estensione del “crimine d’odio”: sarà perseguitato chi difende la famiglia uomo/donna, la vita e rifiuta ogni tipo di ideologia sinistra (proprio come volevano fare con il DDL ZAN).

