Verisure conviene? Ecco prezzi, rischi, opinioni, come funziona

Di seguito proponiamo una guida completa su come funziona Verisure, quanto costa e cosa offre per case e negozi

Verisure è una società che offre sistemi d’allarme pensati sia per la sicurezza delle abitazioni, sia delle attività commerciali. Oltre ad un sistema di videosorveglianza full HD sia per la casa che per il business.

Malgrado la pubblicità in Tv martellante e le recensioni su alcuni portali positive, vale sempre la pena porsi delle domande, per capire se è “tutto oro quello che luccica“. E se davvero conviene installare Verisure.

Di seguito quindi proponiamo una guida completa su come funziona Verisure, quanto più oggettiva possibile per una adeguata valutazione finale.

Chi c’è dietro Verisure?

Come riportato sul sito ufficiale, alla sezione La nostra storia, Verisure è una società nata nel 1988 in Svezia, la quale ha sviluppato il primo sistema di allarme collegato h24/365 ad una Centrale Operativa per residenze e attività commerciali. Aggiornato costantemente negli anni con le nuove tecnologie.

Verisure è oggi presente in 16 paesi d’Europa e America Latina, vantando un bacino di utenza di oltre 4 milioni di persone e contando su oltre 26mila dipendenti.

In Italia la società scandinava è approdata nel novembre 2013, fondando Verisure Italia, come riportato sempre sul sito, con oltre 200.000 segnali d’allarme entro 60’ ’al mese. Nel nostro paese conta oltre 1.800 professionisti sparsi su tutto il territorio.

I clienti in Italia ad oggi sono oltre 180mila, in un paese che patisce enormemente, come noto, il problema dei furti nelle case e nei locali commerciali. Senza distinzioni tra Nord e Sud.

Come funziona Verisure per la casa?

Per quanto riguarda le abitazioni, l’allarme casa offerto da Verisure è collegato alla Centrale Operativa Verisure Italia Certificata, attiva H24/365 e presidiata da Guardie Giurate.

Cosa significa questo? Che, stando a quanto asserisce la società, se un ladro tenta di entrare in casa, ma anche se si verifica un incidente domestico, se qualcuno ha bisogno di cure, oppure un membro dell’abitazione subisce una aggressione o patisce un malore, la Centrale Operativa Verisure risponde in meno di un minuto.

Inoltre, in caso di tentativo di furto, allerta le Forze dell’Ordine e nel giro di 45 secondi fa scattare il fumogeno ZeroVision per fare in modo che il ladro non scappi

Il sistema d’allarme è facilmente gestibile mediante la App My Verisure, inclusa gratuitamente. Mediante la stessa è anche possibile controllare la casa ovunque ci si trovi, tramite le telecamere in essa installate.

Cosa offre Verisure per la sicurezza della casa?

Ecco cosa offre il servizio d’allarme di Verisure per quanto concerne le abitazioni private:

Telecamere di videosorveglianza full HD: con audio anche esso HD, zoom 12x, nitida visione notturna, Motion Detection, Intelligenza Artificiale e Cloud protetto illimitato Sensore di Movimento con fotocamera HD: crea una barriera di protezione interna e scatta foto all’intruso in HD Centralina d’allarme: 4 vie di comunicazione 4G, ethernet, wifi e rete anti-inibizione UNB Fumogeno con un dissuasore dell’antifurto: scatta in soli 45 secondi. È certificato atossico per persone e animali, non sporca e non rovina i mobili Sensore Porte e Finestre: dotato di triplo sensore ri rilevazione di colpi, aperture e vibrazioni isole e ripetute

Sensori Perimetrali con fotocamera: rilevano l’intruso prima che raggiunga la tua porta di casa

Telecomando Allarme con SOS: utile anche come Salvavita Anziani per la sicurezza delle persone più fragili che vivono sole in caso di malori

Lettore Chiavi con SOS, microfono e sirena: per spaventare l’intruso e chiedere aiuto alla Centrale Operativa Pulsante SOS Antirapina: basta un click per ricevere aiuto immediato dalla Centrale Operativa Chiavi Magnetiche: assegna ogni Chiavetta ad una persona, è possibile visionare anche lo storico degli accessi Cartelli Dissuasori: per avvisare i malintenzionati che possono essere identificati e bloccati se provano ad accedere nell’immobile App My Verisure: per gestire comodamente l’antifurto da remoto, contattare l’assistenza clienti, sfruttare il Pulsante SOS

Come funziona Verisure per negozi, capannoni e uffici aziendali?

La società svedese prevede servizi anche per il Business. Gli esperti realizzano uno studio integrale di sicurezza personalizzato in base alle esigenze concrete del proprio business, rilevando i punti deboli e installando apparecchiature discrete e wireless. Quindi senza cavi.

Come per le case, anche qui le tempistiche sono inferiori ai 60 secondi. In caso di tentativo di furto verificato la centralina collegata alle telecamere e ai sensori attiva le Guardie Giurate.

Sul sito è dedicata una sezione specifica per ogni esigenza commerciale: capannoni, negozi, uffici, centri commerciali, ecc.

Cosa offre Verisure per negozi, capannoni e sedi aziendali?

Come per le case, ecco una panoramica su quanto offre la società svedese per la sicurezza di negozi, capannoni e sedi aziendali:

Cartelli Dissuasori: per dissuadere i malintenzionati tramite adesivi e cartelli ZeroVision®: si attiva il fumogeno che blocca i ladri in 45 secondi. E’ certificato atossico per persone e animali Telecamere di videosorveglianza video e audio in HD: anche con intelligenza Artificiale e Cloud protetto illimitato Centralina allarme: 4 vie di comunicazione ultra-veloci e anti-inibizione. Scheda SIM 4G inclusa. Allerta la Centrale Operativa. Lettore Chiavi: per attivare e disattivare l’allarme con Pin o Chiavi Intelligenti. Con Pulsante SOS e microfono per chiedere aiuto e spaventare gli intrusi Sensore porte finestre magnetico: con triplo rilevatore di colpi, vibrazioni isolate e ripetute. Sensore di movimento con fotocamera: crea la 2° barriera di protezione: in caso di scatto d’allarme, la Centrale Operativa verifica le foto, scarta i falsi allarmi e identifica l’intruso. Sensore perimetrale con fotocamera: fa scattare l’allarme prima che il ladro entri Telecomando Antifurto con SOS: fino a 15 metri di distanza Pulsante Antirapina SOS: per chiedere aiuto immediato in caso di rapina, malore, aggressione o altro pericolo. Allerta Forze dell’Ordine, Ambulanza o altri Servizi d’Emergenza Rilevatore di fumo: rileva fumo nell’ambiente e manda un segnale alla Centrale Operativa H24 Servizio salvavita anziani: si pigia un semplice pulsante per ottenere assistenza immediata in caso di bisogno o malore Video Doorbell Verisure: videocitofono intelligente wireless

Quanto costa installare Verisure?

Al momento della scrittura, sul sito ufficiale c’è scritto che il servizio parte da 299 euro, al quale va aggiunto un abbonamento mensile per il servizio a partire da 34,90€. Il prezzo del sistema d’allarme dipende sempre dalle proprie esigenze, da quanti servizi si decide di attivare, ecc.

E’ possibile comunque calcolare un preventivo comodamente dalla Home page del sito, rispondendo ad alcune domande. Oltre a poter contattare l’assistenza clienti.

Quali sono le opinioni e le recensioni su Verisure?

Su Trustpilot, al momento della scrittura il servizio vanta una media di 4.7 su quasi 11.500 recensioni. Le recensioni negative di 1 o 2 stelle rappresentano solo il 4%.

Conviene installare Verisure?

Il servizio esiste da oltre trent’anni e questa sicuramente è un’ottima notizia. E’ diffuso in quasi 20 paesi del mondo e in Italia è operativo da 10 anni. Numeri che sicuramente non possono far parlare di frode, anche in virtù della pubblicità costante che da anni avviene sui principali canali televisivi.

Certo, non bisogna fermarsi a ciò e neppure alle recensioni online. Anche perché ciascuno recensisce in base alla propria esperienza personale, dettata anche da situazioni ed esigenze diverse. Sarebbe opportuno per esempio chiedere un’opinione a parenti o conoscenti che lo hanno già installato.

Purtroppo la paura di subire un furto può portare a fare scelte azzardate e frettolose. Così come l’idea che un ambiente che rappresenta il nido che ci mette a riparo dalle brutture del mondo esterno possa essere violato da estranei. Per non parlare dei danni economici, soprattutto se si possiede un’attività commerciale.

Occorre poi tener presente che non si tratta di un costo “una tantum“, che quindi va pagato in un’unica soluzione. Ma prevede un abbonamento mensile, la cui entità dipende anche da cosa decidiamo di far installare nell’immobile. Quindi, occorre anche farsi due conti in tasca e ponderare bene il tutto.

Può risultare anche utile come “salvavita” per gli anziani soli, anche se forse, solo per questo scopo, esistono modi più economici per risolvere.

Si può comunque sempre fare un preventivo, contattare l’assistenza clienti per farsi un’idea più precisa. La scelta finale spetta naturalmente a ciascuno di noi.

Conclusioni

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!