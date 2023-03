Atlantide è davvero esistita? La storia e dove si trova

Ripercorriamo la storia di Atlantide, come nasce il mito, dove sarebbe esistita, tutti i film che ne parlano

Il mito di Atlantide viene spesso evocato nei film americani, così come nei romanzi. Ma Atlantide esiste davvero? Il primo a citarla fu Platone, nel Timeo e nel Crizia, scritti nel 330 a.C. circa.

Parlava di un grande Impero, il più esteso della storia dell’umanità, che però sprofondò nel mare dal giorno alla notte. Ma già un altro grande filosofo greco, Aristotele, ne negò l’esistenza, parlando di invenzione o al massimo di una leggenda.

In molti hanno cercato anche di geolocalizzarlo, perfino tra le zone del nostro Paese.

Ripercorriamo la storia di Atlantide e dove si troverebbe.

Come nasce il mito di Atlantide?

Come riporta Wikipedia, il succitato racconto di Platone asserisce che oltre le cosiddette Colonne d’Ercole (che indicavano il punto di conoscenza geografico massimo raggiunto dall’umanità dell’epoca, ovvero l’attuale Gibilterra) ci sarebbe stata una serie di piccole isole dirimpettaie ad una potenza marittima chiamata appunto Atlantide. La quale avrebbe creato un vastissimo Impero che avrebbe incluso parte dell’Europa occidentale, il nord dell’Etruria, il Nordafrica fino all’Egitto a sud.

Nei suoi scritti Platone citerebbe addirittura già quella che sarebbe l’America, circondata “da un vero mare“. Ciò che invece non era per egli il mar Mediterraneo, definito “un porto di angusto ingresso“.

La sua esistenza sarebbe storicamente collocata nel 9600 a.C., ovvero novemila anni prima del tempo di Solone.

Il mito di Atlantide sparì nella notte dei tempi, fino ad essere risvegliato, come ci spiega Travel365, da uno scrittore chiamato Ignatius Donnelly nel 1881. Egli credeva addirittura che molte delle conquiste umane (come la metallurgia, l’agricoltura, la religione ed il linguaggio) avessero avuto origine proprio ad Atlantide.

Da lì in poi è stato innescato un meccanismo fatto di speculazioni letterarie e scientifiche, tra il serio e il faceto, come appunto film e romanzi Fantasy e di Fantascienza. O come la teoria dell’esploratore oceanico Robert Ballard, proprio colui che nel 1985 scoprì il relitto del Titanic. Secondo il quale questo vasto antico impero sia esistito davvero.

Perché Atlantide è affondata?

La fine della gloriosa civiltà sarebbe giunta, come scrive Platone, “in un singolo giorno e notte di disgrazia” per opera di Poseidone dopo avere fallito l’invasione di Atene. Una sorta di Waterloo per Napoleone insomma. L’isola-continente sarebbe sprofondata dunque negli abissi per la propria mania espansionistica.

Tuttavia, c’è un’altra teoria che la vuole affondata dopo l’eruzione minoica di Thera (Santorini), datata nel XVII o XV secolo a.C. La quale causò un enorme tsunami tale da devastare la civiltà Minoica nella vicina isola di Creta.

Perché si chiama Atlantide?

Il nome deriva da Atlante, leggendario governatore dell’oceano Atlantico, figlio di Poseidone, che sarebbe stato anche, secondo Platone, il primo Re di Atlantide.

Atlantide è davvero esistita?

Il leggendario impero appare più come una storia funzionale ai dialoghi di Platone, una metafora utile per illustrare le proprie idee politiche. Secondo diversi studiosi di filosofia, però, Platone potrebbe essere stato a sua volta ispirato da altri scritti più antichi.

Tra questi, per esempio, i racconti sull’eruzione vulcanica di Thera o sulla guerra di Troia. Oppure racconti più a lui contemporanei (ricordiamo che Platone visse tra il 427 e il 347 avanti Cristo) come la distruzione di Elice nel 373 a.C. o la fallita invasione ateniese della Sicilia nel 415-413 a.C.

Come riporta Focus, però, a spegnere ogni fantasia ci ha pensato un pool di geologi. Il quale di recente ha dimostrato che un continente come quello non avrebbe potuto esistere nell’oceano Atlantico dal Pleistocene (2.500.000-10.000 anni fa) all’epoca moderna.

Non mancano però altre scoperte che hanno rinfocolato il mito. Per esempio, un team di ricercatori americani nella zona a nord di Cadice, in Spagna, ha organizzato delle immersioni nelle acque del Parco naturale di Dona Ana rinvenendo di fatto le rovine di una città strutturata ad anelli concentrici. Proprio la stessa struttura che Platone ha descritto.

Nel 1999, un team di ricercatori guidato dall’archeologo marittimo Franck Goddio portò alla luce, nei pressi del delta del Nilo, le rovine di un tempio antico costituito da colonne di granito rosso, resti di alte mura, statue ed altri oggetti appartenuti presumibilmente a una antica civiltà. La collocazione ha ovviamente riportato alla leggendaria antica civiltà.

Dove si trova Atlantide?

Continuando però a dare fiato al mito di Atlantide, vediamo dove sarebbe esistito e dove oggi giacerebbe sott’acqua.

L’ipotesi più plausibile è che sia esistita nell’Egeo, a cavallo delle isole di Thera (Santorini) e di Creta. A dare credito a questa ipotesi il fatto che lì davvero è esistita una fiorente civiltà che andò distrutta per una violentissima eruzione vulcanica, accompagnata da terremoti e maremoti, nel 1470 avanti Cristo.

Ma Atlantide è stata posizionata in tante altre zone. Ecco una breve panoramica:

dal monte Atlante in Marocco fino ad arrivare nell’attuale zona tra Sahara Occidentale e Mauritania

diverse collocazioni nel continente americano, come in pieno oceano atlantico, il profondo sud tra l’America meridionale e l’Antartide, nei pressi dell’attuale Messico o della Bolivia

Polo Nord

Diverse collocazioni nel Mediterraneo, soprattutto nei pressi del Nord Africa

In Italia: nel promontorio dell’Argentario in Toscana, la Sardegna, tra la Sicilia e Malta o l’attuale Siracusa

Spagna: l’attuale Andalusia o le Canarie

I film su Atlantide

Sono tanti i film che parlano del mito di Atlantide. Ecco i principali:

L’Atlantide (1921)

Aėlita (Mežrobpom, 1924)

L’Atlantide (Die herrin von Atlantis, 1932)

Atlantide (Siren of Atlantis, 1949)

Totò sceicco (1950)

Il continente scomparso (1951)

Atlantide, il continente perduto (1961)

Antinea (1961)

Ercole alla conquista di Atlantide (1961)

Le 7 città di Atlantide o I signori della guerra di Atlantide (1978)

L’isola degli uomini pesce (1979)

I predatori di Atlantide (1983)

L’Atlantide (1992)

Gamera – Daikaijū kuchu kessen (1995)

Atlantis – L’impero perduto (2001)

Atlantis – Il ritorno di Milo (2003)

Viaggio nell’isola misteriosa (2012)

Cold skin – La creatura di Atlantide. (2015)

Aquaman (2018)

Godzilla II – King of the Monsters (2019)

Le Serie Tv su Atlantide

Non manca anche qualche serie Tv ispirata al mito di Atlantide, come:

L’uomo di Atlantide (1977-1978)

Il segreto del Sahara (1988)

Stargate Atlantis

Atlantis

