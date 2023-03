5G, Greta e Vaccini in libro per esame Terza Media: l’indottrinamento denunciato da una madre

Con i Social collegati all’orbita Facebook sempre più censori e controllati, TikTok si sta imponendo come network per pubblicare notizie di contro-informazione. Non a caso, governo americano e Unione europea a poco a poco stanno cercando di privarne l’utilizzo alla massa.

In un video, una madre denuncia l’indottrinamento contenuto in un libro per prepararsi all’esame di Terza media, dal costo di 11 euro.

Da Greta all’obbligo vaccinale passando per il 5G: gli argomenti per l’esame di Terza media 2022/23

Sfogliando pagina dopo pagina, la TikToker Angeloliberodilu, ci mostra il contenuto: in pratica, una sintesi dell’Agenda 2030. Per esempio, si parla della connessione 5G, dell’importanza dell’obbligo vaccinale, della ormai teologa Greta Thunberg e la sua retorica ambientalista, l’ideologia fluida, la pace come “dovere” che sottintende quindi l’importanza di inviare armi.

Certo, i libri di scuola hanno sempre indottrinato le nuove generazioni, al fine di produrre gli schiavi di domani. Basta ascoltare la canzone “In fila per tre” di Edoardo Bennato, del 1974.

La scuola, inoltre, da diversi anni ormi non stimola più la creatività. Anzi, la schiaccia. Ed è un anacronistico “viaggio nel tempo“, dove la tecnologia resta fuori all’ingresso. Per non parlare della perdita di autorità degli insegnanti.

Ecco il video su TikTok dove si denuncia il libro di Terza Media e il suo indottrinamento.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!