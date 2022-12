Titanic, Gigi D’Alessio batté Di Caprio al botteghino con Annaré

Titanic può essere considerato il colossal dei nostri tempi. Coi suoi pregi e difetti. Fu uno straordinario fenomeno commerciale, con gente che andò a vederlo al Cinema decine e decine di volte. Ad oggi è al terzo posto nella classifica degli incassi di sempre, dietro solo ad Avatar e Avengers: Endgame.

La regia fu affidata a David Cameron, straordinario regista già autore di pellicole cult come i primi due Terminator, ancora oggi freschi nella loro trama e nei loro effetti speciali. Così come di Avatar e dei sequel successivi arrivati a 13 anni di distanza (qui abbiamo parlato del secondo capitolo).

Eppure, tra le migliaia di aneddoti legati a Titanic, c’è uno poco noto: nei botteghini della Campania, soprattutto quelli di Napoli, il film Annaré con protagonista Gigi D’Alessio lo batté ai botteghini.

Annaré sconfisse Titanic nei botteghini di Napoli

La notizia l’ha data il mitico Fiorello nel corso della sua trasmissione mattutina Viva Rai 2!, dove ospite c’era proprio Gigi D’Alessio. Quello che sembrava uno dei soliti sfottò ironici del mattatore catanese, in realtà è la pura verità. Come testimonia questo articolo dell’epoca de LaRepubblica.

Nel primo weekend di uscita di Titanic nei botteghini, a Napoli e in Campania uscì anche Annarè, film sentimentale che aveva come protagonista il cantante napoletano Gigi D’ Alessio, il quale all’epoca cantava ancora esclusivamente in napoletano e non era ancora esploso come fenomeno nazionale. Cosa che accadrà di lì a pochi anni.

L’incasso fu di 27 milioni delle vecchie lire, il doppio della media d’ incasso per weekend di Titanic e La maschera di ferro messi insieme. Addirittura, la pellicola, diretta da Ninì Grassia (già regista di diversi film di Nino D’Angelo negli anni ’80), balzò al 20mo posto nella classifica degli incassi, pur essendo programmata solo in Campania.

Gigi D’alessio all’epoca aveva trent’ anni, padre di 2 figli, dall’aspetto gracile e figliocco artistico di Mario Merola (col quale insieme canterà Cient’anne, che sarà anche un film omonimo due anni dopo). l’ aria gracile e la battuta pronta, sposato e padre di due figli.

Nel corso dell’intervista, Gigi D’Alessio non manca frecciatine ad altri artisti partenopei, come Nino D’Angelo, che “ha impiegato più tempo per affermarsi“. O Pino Daniele, reo di “cantare in italiano e non più in napoletano“, e che, a suo dire, “poteva fare di più per la sua città“.

Infine, ammise anche il pentimento per essersi candidato per Forza Italia alle comunali del ’97, essendosi sentito come un cieco che viene buttato in mezzo alla strada. Ma tant’è. Qualche anno fa la vicinanza col centro-destra è tornata in auge.

Annaré film completo

Sull’ onda del successo, Annarè finì per uscire in tutte le sale cinematografiche, riuscendo a superare un miliardo di lire di incassi. Nel cast, oltre al cantautore napoletano, figurano anche Maria Monsé, Fabio Testi, Orso Maria Guerrini , Biagio Izzo e Amedeo Goria.

Una bella soddisfazione per Gigi D’alessio dunque, capace di battere Titanic. E mentre la nave più famosa del mondo affondava, la sua carriera iniziava a spiccare il volo.

Ecco la trama di Annaré: dopo essere rientrato a Napoli da un tour americano, il cantante Gigi chiede notizie di Anna, ex-fidanzata di cui è ancora innamorato. Il padre gli dice però che la ragazza sta per sposarsi con un certo Gustavo.

La scelta di Anna è dovuta anche alle menzogne di Gigi, dicendo che Mara sia sua sorella, mentre invece è la sua compagna. Ha poi problemi economici, rischiando di perdere la casa in cui abita per non aver pagato le rate.

Prima di sposarsi con Gustavo, Anna per strada vede un manifesto d’un concerto di Gigi. Decide di andarci, malgrado il timore di deludere il suo futuro marito. Gigi sul palco canta la canzone Annaré e rivede l’ex-fidanzata: i due decidono infine di tornare insieme.

Per quanti non conoscessero il film Annaré e sono incuriositi nel vederlo, lascio il video completo.

Ricevi le News direttamente su WhatsApp