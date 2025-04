Trade Republic: come funziona e se conviene la app di trading

Ecco una recensione completa su Trade Republic, come funziona, commissioni, recensioni e opinioni, se è una truffa.

Trade Republic è una app di trading della banca tedesca Trade Republic Bank GmbH, con sede principale in Germania, nella capitale Berlino. E’ stata fondata a Monaco di Baviera nel 2015, chiamandosi inizialmente Neon Trading, partorita dall’incubatore di startup di Comdirect Bank.

Quest’ultima, a sua volta, è stata fondata dal colosso bancario tedesco Commerzbank nel 1994, per poi diventare pubblica sei anni dopo. Nel tempo, era diventata la terza realtà creditizia teutonica, fino all’assorbimento nella stessa Commerzbank avvenuto il primo novembre 2020.

Tornando alla piattaforma, parliamo di una app che consente di investire tramite il trading online su diversi asset, come azioni, obbligazioni, criptovalute ed ETF.

Negli anni, ha riscontrato un notevole successo, vantando a oggi oltre 8 milioni di clienti e gestendo asset per un valore di 100 miliardi di euro. Offre anche servizi bancari, come conto corrente e bancomat, con la possibilità di un cashbank dell’1%.

Di seguito, vediamo come funziona Trade Republic, le commissioni, le recensioni, gli asset disponibili, se conviene davvero usare questa app di trading e, soprattutto, se è una truffa.

Chi c’è dietro Trade Republic?

Trade Republic è una app di trading gestita dalla banca tedesca Trade Republic Bank GmbH. La buona notizia è che, in quanto tale, sia supervisionata dalla BaFin, l’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (equivalente della nostra CONSOB). Ciò significa che opera osservando stringenti regole e dietro rilascio di licenze.

L’AD al momento della scrittura è uno dei suoi co-fondatori, Christian Hecker (gli altri 2 co-fondatori sono Marco Cancellieri e Thomas Pischke). L’idea di fondo della piattaforma è di rendere gli investimenti accessibili a tutti, dunque semplici, ma, ovviamente, anche sicuri.

Oltre a essere una app di trading, è una vera e propria banca. E offre servizi come conti correnti con interessi, IBAN, carte, piani di accumulo ai fini del risparmio, cashback sugli acquisti, ecc.

Come funziona Trade Republic?

Si tratta di una piattaforma regolamentata tedesca che offre servizi di trading online su asset quali:

azioni

ETF

obbligazioni

criptovalute

strumenti finanziari vari ed eventuali aggiunti nel tempo

Tra le funzionalità principali, ricordiamo che offre la possibilità di investire tramite trading online al costo di 1€ per operazione. Ma anche servizi bancari come l’apertura di un conto corrente con prelievi gratuiti e altri servizi di home banking.

E ancora:

deposito fondi tramite bonifico bancario (non sono previste commissioni);

carte di credito (con un limite massimo di 50.000€ trimestrali, senza possibilità di incrementare il limite). Mentre i prelievi illimitati sopra i 100€ sono gratuiti in tutti i Paesi;

disponibilità di digital wallet di uso comune come Apple Pay e Google Pay (qui la commissione è dell’1%);

acquisto di ETF tramite piani di risparmio con versamenti fissi mensili, senza commissioni di transazione.

Menzione a parte merita il programma Saveback, che consiste nel ricevere un cashback dell’1% sugli acquisti con carta, reinvestiti nei piani di risparmio. Cosa significa questo? Che i tuoi acquisti tramite carta Trade Republic saranno sempre rimborsati di un importo pari all’un percento sull’importo finale.

Non solo: la funzione Round Up consente di arrotondare i pagamenti con carta e investire il resto in azioni o ETF. Per una sorta di circolo virtuoso investimenti/risparmi.

Come funziona la carta Trade Republic?

Si tratta di una banca vera e propria che mette a disposizione una carta di debito, collegata al circuito Visa. Consente di effettuare pagamenti, prelievi e servizi aggiuntivi come il cashback dell’1% sugli acquisti. E altre funzioni appannaggio di risparmio e investimento.

Mette a disposizione 3 tipi di carte, ciascuna con disposizioni diverse, in base a tutte le esigenze:

Virtuale, per lo shopping e altre operazioni online (gratuita)

Classic (5€ una tantum)

Mirror (50€ una tantum)

Come si apre un conto su Trade Republic?

Aprire un conto con Trade Republic è piuttosto semplice e veloce. Si può fare tutto comodamente online. Basta compilare il form inserendo le proprie informazioni personali, fornendo foto e video del documento d’identità.

Infine, occorre sottoporsi a un breve questionario sugli investimenti, per accertarsi che l’utente sia consapevole delle operazioni che intende compiere e appurare quale sia il suo grado di rischio (richiesta obbligatoria per legge).

Quali sono gli asset disponibili su Trade Republic?

Ecco quali sono gli asset disponibili su Trade Republic:

Azioni

ETF

Obbligazioni societarie e governative

Criptovalute

Derivati come opzioni e futures

Piani di Accumulo (PAC)

Si può investire in criptovalute su Trade Republic?

Al momento della scrittura, le criptovalute disponibili su Trade Republic sono oltre 50. Tra queste non possono mancare quelle storiche, come Bitcoin, Ethereum, XRP e Cardano. L’elenco viene aggiornato costantemente, in base alle novità di questo mercato finanziario molto dinamico.

Quali sono le commissioni imposte da Trade Republic?

Ecco una panoramica sulle commissioni imposte di Trade Republic:

Acquisto/vendita azioni, ETF, criptovalute: 1€ per operazione;

PAC su ETF: nessuna commissione;

Prelievi bancomat: 1€ per prelievi fino a 100€;

Prelievi superiori a 100€: nessuna commissione;

Prelievi in valuta estera: nessuna commissione;

Primo deposito con carta di credito/portafoglio virtuale: zero commissioni;

Depositi successivi con carta di credito/portafoglio virtuale: 1%;

Bonifici: zero commissioni (da valutare però a ogni operazione).

Come sono le recensioni e le opinioni su Trade Republic?

Quali sono le recensioni e le opinioni su Trade Republic? Al momento della scrittura, abbiamo:

4,1 su Trustpilot

4,5 su Google Play store

4,7 su Appstore

Dunque, le opinioni e le recensioni sono ottime, con una media complessiva che si aggira intorno a 4,4.

Trade Republic è una truffa?

Possiamo dire con tranquillità che Trade Republic non sia una truffa. Partiamo infatti col dire che i depositi liquidi dei clienti sono distribuiti tra banche partner solide, come Deutsche Bank o J.P. Morgan. Ricordiamo altresì che Trade Republic è una banca tedesca con licenza completa, dunque è supervisionata dalla BaFin, l’organo di sorveglianza (come la nostra CONSOB, per intenderci). Inoltre, la banca ha una succursale italiana, che a sua volta è vigilata dalla Banca d’Italia.

E ancora, menzioniamo il fatto che Trade Republic sia inclusa nel Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che protegge i depositi fino a 100.000€. Rientra nella HSBC, uno dei più grandi gruppi bancari del mondo, che che funge da garante per il portafoglio titoli dei clienti.

Conviene utilizzare Trade Republic?

Ciascuno ha esigenze diverse, dunque occorre innanzitutto capire bene cosa si cerca da una piattaforma. Nella fattispecie, possiamo comunque dire che nel complesso le commissioni sono piuttosto convenienti rispetto alla media della concorrenza e parliamo di una banca con tutte le carte in regola in termini di licenze e controlli.

Il servizio si presta bene sia dal lato degli investimenti che del risparmio, con una serie di servizi. Il tutto, in modo semplificato.

Conclusioni

Fonti:

