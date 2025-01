Qual è la squadra di calcio italiana più tifata nel Mondo? La curiosità intorno a questo dato in effetti è tanta e cerchiamo di soddisfarla in questo articolo. Del resto, grazie ai tanti campioni che nei decenni hanno militato nel nostro campionato, l’interesse verso i club italiani è stato sempre molto alto.

Prima di vedere però qual è la squadra italiana più tifata in tutto il Mondo, è giusto menzionare quale sia la squadra più tifata al Mondo in assoluto.

La premessa da fare è d’obbligo: la classifica va presa “con le molle” perché non si basa su dati certi. Inoltre, è soggetta a continui cambiamenti poiché fotografa l’andamento delle squadre in un determinato periodo.

Classifica squadre di calcio più tifate nel Mondo

Una vera e propria stima mondiale sarebbe pressocché impossibile. Come riporta Skytg24, ci ha provato il portale Zeelo, prendendo in esame vari fattori (social, merchandising e ascolti tv).

Questa è la classifica delle squadre più tifate al mondo elaborata da Zeelo:

Manchester United

Orbene, al primo posto c’è il Manchester United, club inglese plurititolato, soprattutto grazie alla guida di Sir Alex Ferguson in panchina. Non a caso, andato in pensione quest’ultimo, i Red Devils hanno cominciato ad attraversare una profonda crisi.

Si pensa che il Manchester United abbia raddoppiato il numero dei suoi fan dal 2007 al 2012, quando si sono incrociati tre aspetti fondamentali: le prestazioni di Cristiano Ronaldo, la vittoria della Champions League e la Coppa del Mondo per club.

Il Manchester United registra oltre 650 milioni di tifosi in tutto il Mondo.

Barcellona

Al secondo posto una squadra spagnola: il Barcellona, che vanta ben 450 milioni tifosi. Sicuramente qui a pesare è stata la presenza di Leo Messi, considerato il giocatore più forte del mondo degli ultimi vent’anni e con il quale i blaugrana hanno vinto praticamente tutto.

Real Madrid

Chiude il podio ancora una Spagnola: il Real Madrid. Unico nella storia a vincere tre edizioni della Champions League consecutive (dal 2016 al 2018), tornando campione nell’edizione 2023/24. Il Real Madrid nella sua storia ha sempre vantato tanti campioni e il “nostro” Ancelotti senza dubbio ha contribuito non poco ad aumentare il numero di tifosi. Che ad oggi sono quantificati in circa 350 milioni in tutto il Mondo.

Squadra di calcio italiana più tifata nel Mondo

Come si è già intravisto dalla classifica generica precedente, la squadra italiana che vanta più tifosi al Mondo è il Milan, con i suoi 95 milioni di tifosi, piazzandosi all’ottavo posto. Per i rossoneri a pesare sono le tante vittorie dell’era Berlusconi e la flessione in corso dal 2012 non ha comunque scalfito il primato almeno tra le italiane e il figurare nella Top 10.

Seconda italiana, subito dopo il Milan nella Top 10, l’altra sponda di Milano: l’Inter. I tanti trofei vinti – Triplete incluso nella stagione 2009/10 – dal dopo calciopoli ha fatto recuperare ai nerazzurri tanta credibilità. Per quanto comunque abbia sempre avuto una certa popolarità internazionale. Non a caso, si chiama così. Per l’Inter 55 milioni di tifosi in tutto il Mondo.

Terza la Juventus, che figura 13ma nella classifica generale, con 27 milioni di tifosi in tutto il Mondo. I bianconeri non vincono la Champions league dal 1996, ma ha vinto tantissimi scudetti dalla seconda metà anni ’90 ai giorni d’oggi, fermata solo da Calciopoli. Oggi sta vivendo una fase societaria transitoria dopo la lunga e gloriosa Era Agnelli.

Nella Top 15 troviamo un’altra italiana, la Roma, con 22 milioni di tifosi sparsi per il Globo. Un po’ a sorpresa, visto che come quarta italiana ci si aspettava il Napoli, sia perché vi ha militato il giocatore più grande di tutti i tempi – Diego Armando Maradona – sia considerando i tantissimi napoletani sparsi per il Mondo.

Forse ai giallorossi è riuscito il sorpasso grazie alla popolarità di Totti e al fatto che negli ultimi anni sia stata allenata da un certo José Mourinho. Poi Roma è la capitale italiana, visitata da milioni di turisti ogni anno.

Squadra di calcio più tifata in Italia

Vediamo ora qual è la squadra italiana più tifata in Italia. Transfermarkt riporta una classifica pubblicata nel 2023 da La Gazzetta dello sport. La Juventus è salda al primo posto, vantando perfino quasi il doppio delle due rivali milanesi. Il primato non sorprende più di tanti, visto che i bianconeri hanno vinto oltre trenta scudetti e sono molto amati lungo tutta la penisola, anche e soprattutto al Sud.

Fuori dal podio il Napoli e anche molto distante dal Milan che è terzo. Qui con la Roma per i partenopei non c’è partita, dato che vantano circa 1,2 milioni di tifosi in più. Sesta la Lazio, che vanta solo un terzo della tifoseria biancoceleste.

L’Atalanta sta risalendo la china, grazie alle prestazioni degli ultimi anni, posizionandosi nona ma registrando un +4%.

Ecco la classifica.

Screenshot da https://www.transfermarkt.it/le-squadre-piu-tifate-al-mondo-comanda-lo-united-tra-le-prime-15-anche-4-italiane/view/news/423590

Altre curiosità sul tifo:

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!