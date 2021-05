Nell’era delle indiscrezioni continue, degli scoop, delle notizie shock e del gossip a mezzo Social, c’è ancora spazio per le sorprese che spiazzano tutti. Come quella della Roma che ha ingaggiato José Mourinho.

Da interista, sono molto felice che ritorni in Serie A. Anche perché non lo farà con la Juventus o col Milan, ma con una squadra che, sebbene non mi stia simpaticissima, tutto sommato ha spesso avuto allenatori sui generis e un po’ rivoluzionari.

Inoltre, l’arrivo di Mourinho in Italia è un fulmine a ciel sereno per quel politically correct ormai imperante anche nel mondo del calcio. Certo, a Totthenam ha perso l’etichetta di Special One per ottenere quella di Special Once. Ossia “speciale una volta”. Ed in generale, il post-Inter non è stato proprio roseo.

Tuttavia, Roma potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi e rilanciare una società da anni con i presidenti fantasmi e dalle posizioni troppo lontane da vertici.

Vediamo come giocherà la Roma di Mourinho.

Modulo Roma di Mourinho quale sarà

Partiamo dal modulo. Come riporta FanPage, Mourinho a Roma dovrebbe scegliere il 4-2-3-1, il suo modulo preferito. Lo stesso del Triplete all’Inter. Oltretutto, la rosa della Rom, ben si adatta a questo modulo e lo stesso allenatore attuale Fonseca lo aveva inizialmente adottato.

Mourinho modella la propria squadra in base alle caratteristiche dell’avversario. Predilige attendere chi ha di fronte, per poi colpirlo ripartendo in transizione. Ama il gioco verticale e sviluppato in ampiezza, per questo saranno fondamentali gli esterni alti e quelli bassi, che avranno il compito di sovrapporsi e crossare ripetutamente. Generalmente difende basso e richiede corsa e muscoli in mezzo al campo.

Come giocherà Roma di Mourinho

Vediamo quale sarà la Roma di Mourinho.

Difesa Roma Mourinho quale sarà

Riguardo i calciatori che faranno parte della Roma di Mourinho, si dovrà partire da un nuovo portiere, che dovrà essere sicuro. A Roma già ne stavano cercando uno e si sta facendo da mesi il nome di Juan Musso.

Sulla corsia di destra sarà confermato Karsdorp, terzino muscolare e di spinta, che sembra sposarsi al meglio con le idee del portoghese. Mentre Florenzi potrebbe tornare per restare con rinnovati stimoli. Dall’altra parte sarà fondamentale capire se Spinazzola riuscirà ad adattarsi alla difesa a 4. Si va verso la conferma dei difensori centrali, con Smalling e Mancini prime scelte.

Centrocampo Roma Morinho quale sarà

A centrocampo l’unica certezza è Jordan Veretout. Mentre occorrerà prendere un costruttore di gioco alla Locatelli o Hojberg (proprio del Tottenham). Sullo sfondo restano Cristante e Villar, mentre sembra essere più indietro Diawara.

Occorrerà recuperare al meglio Nicolò Zaniolo, che con Mourinho dovrebbe esaltarsi per le sue caratteristiche sia fisiche che tecniche. Occorre poi valutare la posizione di Mkhitaryan, che non aveva un buon rapporto con il tecnico portoghese ai tempi del Manchester United. L’alternativa è rappresentata da El Shaarawy, ma occhio anche a Pedro, che potrebbe essere rivitalizzato dalla cura dello Special One.

Carles Perez, più Under e Kluivert rientreranno dai prestiti. Quest’ultimo era apprezzato da Mourinho già quattro anni fa, quando il suo Manchester United batté in finale di Europa League proprio il suo Ajax.

Attacco Roma Mourinho quale sarà

In attacco, Lorenzo Pellegrini sarà definitivamente spostato sulla trequarti, mentre riprendono a salire le quotazioni di Dzeko, dato sicuro partente dalla capitale. Il bosniaco potrebbe ripensarci con l’arrivo di Mou, che difficilmente vorrà disfarsene. Nella consapevolezza di dovergli affiancare un altro attaccante. Come Borja Mayoral e Dusan Vlahovic, vera rivelazione di questo campionato e molto adatto per il tecnico portoghese.

