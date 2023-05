Roma e Lazio, chi ha più tifosi? Ecco la situazione

Chi ha più tifosi tra Roma e Lazio? Il derby della Capitale è forse il più coinvolgente tra quelli italiani. Considerando, oltre che lo spettacolo in campo, anche la spettacolare coreografia che le rispettive tifoserie mettono in scena sulle curve. E cosa dire poi degli sfottò che durante la settimana anticipano la gara tra bar, uffici e nei vicoli di Roma e quelli dei giorni successivi inferti da chi vince a danno di chi perde.

Ma tornando alla domanda di partenza, cerchiamo di capire dalle varie statistiche oggi disponibili, se sono di più i tifosi della Roma o della Lazio.

👨‍👩‍👦‍👦 Chi ha più tifosi tra Roma e Lazio?

Come riporta Tattoomuse i tifosi della Roma sono il triplo dei laziali. Sebbene in modo diverso:

nel comune di Roma il rapporto è di 3,5:1 e i romanisti sono maggioritari in tutti i quartieri e municipi di Roma. Ovvero ci sono 3 romanisti e mezzo ogni laziale;

nel resto del Lazio il rapporto invece scene, seppur è ancora a favore dei giallorossi: è circa 2:1. Cioè ci sono due romanisti ogni laziale;

a livello nazionale, invece, il rapporto torna a salire in favore dei romanisti: 3.3:1. Quindi i romanisti sono più del triplo dei laziali.

StageUp e Ipsos azzardano numeri più precisi, e più recenti (2021): i tifosi della Roma sarebbero 1.847.000 e i laziali 547.000 (quindi 3.3:1). Numeri molto simili sono quelli della Figc, che stima per la Roma 1.856.000 tifosi e per la Lazio 545.000.

🌆 In quali quartieri di Roma ci sono più tifosi della Lazio?

Dato che sembrano essere nettamente prevalenti i tifosi della Roma nella Capitale, qualcuno si è divertito a cercare i tifosi della Lazio.

Se i romanisti sembrano prevalere a Esquilino e San Lorenzo, tanto da far parlare di autentico feudo giallorosso, le bandiere biancocelesti sventolano di più in quartieri della periferia come Ostia e Settecamini, ma anche in provincia come a Ciampino.

L’Università La Sapienza di Roma si è spinta anche oltre, cercando di individuare in maniera più preciso in quali quartieri si trovano di più i tifosi della Lazio. Essi sono Corso Francia, Tor di Quinto, Balduina, Vigna Clara, nonché zone periferiche come San Basilio, Ciampino, Ostia, Settecamini, Bufalotta.

Le zone che possono essere classificate come “roccaforti” della Lazio sono i quartieri Cassia-Tomba di Nerone, Prati ed anche le zone limitrofe allo Stadio Olimpico, da Monte Mario a Vigna Clara.

🏙 A Roma Nord ci sono più tifosi della Roma o della Lazio?

A Roma Nord sembrano prevalere i laziali: alla Balduina, a Corso Francia, Medaglie d’Oro e Vigna Clara.

💗💛 Quanti tifosi della Roma ci sono in tutta Italia?

In tutta Italia, i tifosi della Roma sono 1.818.000. Si posiziona al quinto posto, dietro a Juventus, Milan, Inter e Napoli.

🤍💙 Quanti tifosi della Lazio ci sono in tutta Italia?

Per quanto concerne i biancocelesti, invece, i tifosi totali in tutta Italia sarebbero 520.000. Si posiziona settima, dopo, oltre le cinque succitate, anche la Fiorentina. Mentre davanti al Torino.

🤔 A Roma ci sono più romanisti o laziali?

Romatoday ha riportato con maggiore precisione il succitato studio de La Sapienza, a cura di Filippo Celata – professore di geografia economica alla facoltà di Economia de La Sapienza – e Gabriele Pinto, dottorando al dipartimento di scienze sociali ed economiche del primo ateneo romano.

Lo studio, fanno sapere i relatori, si basa sulle mappe e i dati estratti tramite la API (Application Programming Interface) dalla piattaforma di advertising di Facebook (che utilizza anche i dati provenienti da Instagram). Non sono stimati a partire da likes o commenti, bensì più in generale dagli interessi espressi dagli utenti.

Orbene, la prestigiosa Università romana giunge alla conclusione che nel comune di Roma il rapporto tra romanisti e laziali sia di circa 3 a 1 (dato molto simile a quello stimato tramite sondaggio), mentre nella regione Lazio il rapporto risulta minore: per ogni tifoso laziale ci sono 2,3 romanisti. Nei Comuni del Lazio diversi da Roma il rapporto è ancora minore: per ogni tifoso laziale ci sono i 1,7 romanisti.

Scendendo poi nei particolari, lo studio conferma quanto già detto da altre statistiche precedenti: esiste una prevalenza di tifosi laziali a Roma Nord e di tifosi romanisti al Centro e negli storici quartieri popolari. In alcune aree tra la Casilina e l’Esquilino la proporzione arriva fino a 335 romanisti per 100 laziali.

I laziali prevalgono invece con un rapporto di 42 a 100 in zone come Primavalle, Trionfale e Balduina, nella zona nord dell’Urbe, a San Basilio (forse il dato più sorprendente, ndr), nella periferia est e a sud-ovest, tra Ostiense e Portuense.

🙄 Per chi si tifa nella regione Lazio?

Molto interessante poi la ricerca di Cronache di spogliatoio, condotto insieme a Youtrend, il quale si è occupato del tifo nella regione Lazio in generale.

Anche a livello regionale prevale la Roma, tifata da un abitante su tre (31%). Mentre i laziali si fermano al 14%. Chiude il podio la squadra più tifata d’Italia, la Juventus con il 9%. Più indietro Milan (5%), Inter (5%) e Napoli (4%). Quindi, i primi 4 posti seguono quella che è la classifica del tifo a livello nazionale.

⚽ Tifosi di Roma e Lazio provincia per provincia

Ancora, il succitato studio ci dice che nel Comune di Roma i romanisti sono il 39%, i laziali sono il 13%. Nella città metropolitana, scendono i romanisti, che sono il 30%, mentre i laziali restano al 13 percento.

Questa invece la situazione provincia per provincia fuori Roma:

Provincia di Rieti: Roma 30% – Lazio 18%

Provincia di Latina: Roma 20% – Lazio 10%

Provincia di Viterbo: Roma 17% – Lazio 17%

Provincia di Frosinone: Roma 13% – Lazio 16%

📺💗💛 Vip che tifano Roma

Quali sono i Vip che tifano Roma? ASR talenti ha stilato un elenco, che ovviamente va inteso come provvisorio e aggiornabile.

Alberto Sordi

Renato Rascel

Lino Banfi

Gigi Proietti

Carlo Verdone

Ninetto Davoli

Sandro Giovannini

Pietro Garinei

Maurizio Mattioli

Tata Giacobetti

Franco Lechner

Bombolo

Tomas Milan

Pingitore

Cristiana Capotondi

Sabrina Ferilli

Vittorio Gassman

Alessandro Gassman

Leo Gassman,

Mario Carotenuto

Anna Magnani

Massimo Ghini

Manuela Arcuri

Lorella Cuccarini

Carmelo Bene

Ascanio Celestini

Ricky Menphis

Valerio Mastandrea

Pierfrancesco Favino

Riccardo Scamarcio

Claudia Gerini

Euridice Axen

Diego Bianchi

Teo Mammucari

Diego Banchi

Ilary Blasi

Monica Bellucci

Giulia Elettra Gorietti

Claudio Amendola

Antonello Fassari

Gigi Marzullo

Claudio Santamaria

Elio Germano

Enzo Salvi

Maurizio Battista

Riccardo Angelini,

Pippo Franco

Alvaro Vitali

Will Smith

Rocco Papaleo

Pamela Prati

Carolina Crescentini

Giacomo Gianniotti

Paola Cortellesi

Sergio Castellitto

Carlo Vanzina

Enrico Vanzina

Max Giusti

Primo Reggiani

Antonello VENDITTI

Marco Conidi

Lando Fiorini

Ennio Morricone,

Armando Travajoli

Nicola Piovani

Little Tony

Claudio Baglioni

Renato Zero

Francesco De Gregori

Luca Barbarossa

Raphael Gualazzi

Daniele Silvestri

Federico Zampaglione

Tommaso Zanello

Alex Britti,

Amedeo Minghi

Elodie

Lola Ponce

Brusco

Carl Brave

Franco 126,

Tosca

Fiorella Mannoia

Michele Zarrillo

Giordana Angi

Max Gazze’

Marco Mengoni,

Gianluca Ginoble

Damiano dei Maneskin

Gemitaiz

Blanco

Noemi

Giuseppe Conte

Giorgia Meloni

Giulio ANDREOTTI Fabio GRANATA

Giulio Andreotti

Fabio Granata

Massimo D’Alema

Paolo Cento

Maurizio Gasparri

Francesco Storace

Anna Maria Cancellieri

Frans Timmermans

Fabrizio Cicchitto

Carlo Zampa

Francesco Repice

Max Biaggi

Alessia Filippi

Davide Moscardelli

Giancarlo Fisichella

Maurizio Stirpe

Massimo Ferrero

Asafa Powell

Dario Minieri

Daniele Lupo

Giovanni Malagò

Bebe Vio

📺🤍💙 Vip che tifano per la Lazio

Quali sono i Vip che tifano per la Lazio? Come fatto per i Vip romanisti, vediamo ora i tanti Vip laziali (anche qui l’elenco è ovviamente passibile di aggiornamento). L’elenco lo offre il sito laziale Since1900:

Agus Gianni

Alfieri Alfiero

Argento Asia

Argento Dario

Arigliano Nicola

Baccini Giancarlo

Barazzutti Corrado

Barelli Paolo

Bargnani Andrea

Battisti Lucio

Bezzi W.Gianni

Biagiotti Lavinia

Bocci Cesare

Boggiatto Alessio

Botteri Giovanna

Brancoli Rodolfo

Brega Mario

Brignano Enrico

Brilli Nancy

Buglioni Paolo

Buy Margherita

Calori Alessandro

Capua Pino

Carra Enzo

Castellano Franco

Cesa Lorenzo

Cestiè Renato

Chimenti Franco

Colabona Sergio

Corbucci Bruno

Costa Alberto

Cruciani Giuseppe

Cucchi Riccardo

Curzi Sandro

D´Amico Ilaria

D´Angelo Gianfranco

D´Angelo Laura

Daniele Eleonora

De Angelis Guido

De Angelis Maurizio

De Grandis Mimmo

De Sica Cristian

Del Turco Ottaviano

Di Battista Stefano

Di Cataldo Massimo

Disegni Stefano

Don Lurio

Donati Aldo

Elsner Gianni

Fabrizi Elena detta Lella

Falchi Anna

Ferrari Fabio

Ferrari Paolo

Filippi Flavia

Fiori Publio

Flaherty Lorenzo

Frajese Paolo

Franzelli Marco

Galasso Giulio

Galeazzi Giampiero

Garinei Enzo

Garrone Riccardo

Gentile Federica

Giorgi Eleonora

Giorgia Todrani

Grant Hugh

Guarnera Edoardo

Insegno Pino

Interlenghi Antonellina

Interlenghi Franco

Kostner Isolde

La Porta Gabriele

Lai Ubaldo

Leone Andrea

Leone Sergio

Leroy Philippe

Lo Cicero Andrea

Lovelock Ray

Loy Nanni

Lualdi Antonella

Luzzi Ezio

Maestrelli Massimo

Maestrelli Maurizio

Maffei Fabrizio

Maffei Michele

Malco Tony

Mangano Silvana

Marchesini Anna

Marconi Nicola

Marini Franco

Marino Salvatore

Martines Alessandra

Martini Luigi

Martino Bruno

Masi Mauro

Mattei Stefano

Maya Veronica

Mazza Mauro

Melillo Angela

Melli Franco

Mengoni Marco

Milo Sandra

Mimùn Clemente J.

Moccia Federico

Moccia Giuseppe detto Pipolo

Montesano Enrico

Morabito Vincenzo

Morace Carolina

Moretti Emiliano

Moro Fabrizio

Napolitano Giulio

Neri Francesca

Noschese Alighiero

Odescalchi Nicoletta

Orsini Umberto

Panelli Paolo

Pannella Giacinto detto Marco

Pantano Stefano

Pasotti Giorgio

Pecci Daniele

Pedersoli Carlo/Bud Spencer

Pescante Mario

Petrucci Gianni

Pietrangeli Nicola

Pigni Paola in Cacchi

Piperno Alessandro

Pistorius Oscar

Placido Violante

Poggi Daniela

Portanova Daniele

Previti Cesare

Riva Bonavolontà Mario

Rutelli Francesco

Scaccia Pino

Scala Delia

Simoncelli Davide

Simonetti Claudio

Siria

Sortino Alessandro

Spinesi Gionatha ( giocatore Catania )

Steno Vanzina

Suor Paola

Tamburi Jenny

Timperi Tiberio

Trilussa – Carlo Alberto Salustri

Turci Paola

Vallone Eleonora

Vallone Maurizio

Valori Bice

Vanali Monica

Vassart Virginie

Volpe Adriana

Zamparo Tania

