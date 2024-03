Perché il DNA è “mancino”? Finalmente lo sappiamo

Due recenti studi forniscono solidi argomenti riguardo l’influenza del campo magnetico terrestre sulla chiralità del DNA

Destrorsi e mancini: sebbene al mondo vi sia una netta predominanza dei primi (con un rapporto di circa 9 a 1), i secondi sono comunque rappresentati ed esiste anche una piccola percentuale di ambidestri.

Anche alle molecole si applica un concetto simile: esse, infatti, consistono in una disposizione tridimensionale di atomi con due forme possibili, l’una immagine speculare dell’altra, un po’ come le nostre mani (tecnicamente si parla di chiralità).

Ora la fisica non ha preferenze in merito, nel senso che le due forme dovrebbero avere la stessa possibilità di essere create; eppure, qualunque sia la nostra mano dominante, una cosa è uguale per tutte/i: il nostro DNA è sempre “mancino”.

Il motivo di questa costante riguardo la molecola alla base della vita ha sempre lasciato perplessi gli scienziati, ma negli ultimi mesi due diversi studi sembrano finalmente avvicinarci alla comprensione del mistero.

Le ragioni della chiralità

Facciamo però un passo indietro: curiosità a parte, perché è importante sapere da cosa deriva la chiralità del DNA? Beh, ci sono ragioni sia teoriche che pratiche:

dal punto di vista teorico, se la vita si fosse evoluta anche su altri pianeti , sarebbe utile ai fini della ricerca sapere se abbia o meno lo stesso orientamento;

, sarebbe utile ai fini della ricerca sapere se abbia o meno lo stesso orientamento; dal punto di vista pratico, in caso di sintesi di molecole in laboratorio, può essere desiderabile avere un’unica chiralità. Un tragico esempio è quello della talidomide, un farmaco venduto negli anni 50 contro la nausea da gravidanza, che provocò numerose malformazioni nei nascituri a causa della sua composizione: due molecole identiche, ma dall’opposta chiralità.

Uno dei modi in cui l’orientamento mancino si potrebbe essere imposto è per puro caso: a un certo punto della storia del nostro pianeta, si è formato un gruppo di molecole mancine, che ha continuato a fiorire e alla fine ha avuto la meglio su quelle destrorse.

Tale ipotesi si scontra però con un problema non da poco: come mai non sono rimaste delle “sacche” in cui siano presenti ancora una manciata di molecole destrorse di DNA, che invece sono scomparse completamente?

Chiralità e campi magnetici

La strada più promettente sembra essere, quindi, quella di una qualche influenza ambientale. Ci sono varie teorie in merito a quale possa essere la “colpevole”, tra cui:

la rotazione della Terra ;

; l’asimmetria, anch’essa misteriosa, tra materia e anti-materia nell’universo, con la prima nettamente più abbondante;

nell’universo, con la prima nettamente più abbondante; il campo magnetico terrestre.

È su quest’ultima ipotesi che si è concentrato il lavoro di un gruppo di ricercatori, tra cui Mohammad Reza Safari del Peter Grünberg Institute in Jülich (Germania): essi hanno dimostrato che, aggiungendo molecole di entrambe le chiralità a un materiale magnetico, uno dei due orientamenti ha il 50% di possibilità in più dell’altro di “fare presa”.

Il motivo? Poiché le molecole di per sé non sono magnetiche, tutto dipenderebbe dalla struttura di spin degli elettroni all’interno degli orbitali (un argomento a cui ho accennato qui).

Amplificazione del magnetismo

Più precisamente, Safari e colleghi ipotizzano che l’accumulo preferenziale di molecole con una certa chiralità su alcuni tipi di roccia avrebbe favorito la formazione in loco di molecole complesse come il DNA.

A questo punto ci si potrebbe chiedere: che c’entra la magnetizzazione delle rocce col campo magnetico terrestre? Dopotutto, quest’ultimo è piuttosto debole e lo stesso vale per la magnetizzazione naturale della materia.

È qui che viene in soccorso un altro studio pubblicato un paio di mesi prima, con primo autore S. Furkan Ozturk della Harvard University, Cambridge: secondo i ricercatori, l’adesione preferenziale di determinate molecole a un materiale magnetico ne rende più forte la magnetizzazione.

In pratica, il campo magnetico terrestre provocherebbe una prima magnetizzazione, in seguito amplificata dal processo di adesione preferenziale e ciò porterebbe in definitiva all’emergere di un’unica chiralità.

Certo, resta ancora il dubbio, come per la teoria del puro caso, sulla mancanza assoluta di molecole di DNA con orientamento opposto, ma il lavoro combinato dei due gruppi di ricercatori ci avvicina a grandi passi alla soluzione del mistero del perché la vita sia soltanto mancina.

(Originariamente pubblicato su Storie Semplici. Il titolo dell’autore potrebbe essere modificato dalla redazione)

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!