Ue indignata con Ungheria: ma ecco cosa fanno americani, israeliani e ucraini ai prigionieri

Un video mostra come Usa, Israele e Ucraina non risparmino comportamenti ben peggiori ai propri nemici.

Le catene poste ai piedi e alle mani della nostra connazionale Ilaria Salis in Ungheria durante il processo hanno scandalizzato, e giustamente, i buoni occidentali. I mass-media hanno così parlato di metodi retrogradi, disumani, lontani da un paese civile che fa parte dell’Unione europea.

I media mainstream della parte “giusta” del Mondo non hanno poi perso tempo per attaccare Viktor Orban, presidente ungherese, inviso per le sue posizioni filo-russe e per essersi messo spesso di traverso rispetto alle scellerate politiche europee.

Tuttavia, i bravi occidentali dimenticano quanto fanno o hanno fatto paesi come Usa (loro modello di società importato con la forza), l’intoccabile Israele e l’Ucraina che pure aspira ad entrare nell’Unione europea.

Il ‘metodo ungherese’ non è nulla rispetto ad altri paesi

A smascherare la solita incoerenza occidentale ci ha pensato un impeccabile video del sempre arguto Massimo Mazzucco.

Che ricorda come gli americani hanno trattato per esempio gli iracheni, umiliandoli perfino con feci o urine. O quanto fa Israele ai palestinesi, anche bambini. O, ancora, al fatto che gli ucraini facciano svestire i prigionieri russi in una posizione che consenta anche i passanti di sculacciarli.

Roba da Medioevo, si dirà. O forse no, visto che non si dice. Soprattutto quando a compierli è chi ci comanda a bacchetta o ci è stato imposto di non criticare.

Il video è disponibile solo su Youtube per le immagini che mostra. Ecco il link.

