Sarò con te: omaggio fuori tempo massimo allo scudetto del Napoli

Dal prossimo 4 maggio sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane il docufilm “Sarò con te“, diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis.

La pellicola vuole essere un omaggio allo scudetto del Napoli, a un anno esatto dalla sua vittoria.

Il 5 aprile è uscito il trailer, mentre da oggi 10 aprile (altra data non casuale, poiché col 10 si vuole omaggiare il numero della maglia di Maradona) sarà invece possibile acquistare i biglietti.

L’omaggio arriva però a un anno dai fatti, quando la squadra partenopea si è di fatto dissolta ed è lontana da quella apprezzata nella scorsa stagione. Infatti, il Napoli al momento della scrittura è solo settimo, con 48 punti, 13 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte.

Certo, magari tra un paio di mesi quando uscirà il film le cose potrebbero essere diverse. Ma, essendo realisti, fino a un certo punto, al massimo potrebbe ritrovarsi al quinto posto.

A pesare su questa disfatta la scelta di Luciano Spalletti di andare via con la scusa di volersi prendere un anno sabatico (scusa perché poi è diventato CT della Nazionale), probabilmente resosi conto che il solito De Laurentiis non avrebbe investito per un’ulteriore salto di qualità della squadra.

Un addio che i calciatori non hanno digerito, rivelandosi dunque traumatico. Mettiamoci pure la poca professionalità nel non impegnarsi a dovere di fronte a rinnovi del contratto. Ma sappiamo anche quanto ormai i calciatori siano mercenari.

In teoria, i tifosi dovrebbero disertare le sale. Ma ciò non avverrà, per come sono i tifosi del Napoli. E ADL questo lo sa bene ed è sempre abile a sfruttarlo.

Film Sarò con te di cosa parla

Come spiega Il Corriere dello sport, il film racconta il passaggio dai malumori (per il mercato estivo) all’entusiasmo dilagante fino al tripudio finale dei ragazzi di Luciano Spalletti.

Gli spettatori potranno apprezzare di nuovo i gol di Osimhen (quest’anno latitanti), le giocate di Kvara (anche queste meno frequenti), ecc.

Un lungo cammino dal ritiro in Turchia fino alla gioia vissuta a Udine. Tante poi le immagini della Napoli in festa tinta di azzurro.

Trailer del film Sarò con te

Ecco invece il trailer del film Sarò con te:

Dove acquistare i biglietti del film Sarò con te

I biglietti sono acquistabili presso i canali usuali, ovvero i siti ufficiali delle varie sale cinematografiche.

Dove e come vedere il film Sarò con te

Come detto, il film sarà inizialmente presente solo nelle sale cinematografiche. Da vedere poi se sarà acquistato da una piattaforma streaming successivamente.

