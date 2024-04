Piattaforme streaming più utilizzate: testa a testa Netflix-Prime Video

Le quote di mercato sono basate sull’attività dei 2-2.2 milioni di utenti mensili di JustWatch Italia e Netflix è di poco prima.

In Italia Netflix si conferma la piattaforma streaming più utilizzata, ma Prime Video di Amazon riesce a tenerle testa.

A dirlo il report che analizza i cambiamenti del mercato relativi alle piattaforme SVOD, e mette a confronto le performance dei provider più usati. Le quote di mercato sono basate sull’attività dei 2-2.2 milioni di utenti mensili di JustWatch Italia: quali piattaforme selezionano, su quali offerte di streaming cliccano e i titoli che selezionano come “visti”.

Netflix in Italia non ha rivali

Come riporta Just watch Italia, Netflix tiene saldo il primo posto con quote di dimensioni 6 volte più grandi di Paramount+. Infinity+ e TIMVision, invece, pareggiano in questo primo trimestre del 2024.

Il Q1 2024 si conferma positivo per Netflix, TimVision e Prime Video, che registrano un +1% a testa. Male invece Now TV che, di contro, perde l’1% nel mese di marzo.

In Italia Netflix è in testa con il 30% degli utenti, Prime Video segue a ruota con il 28% della quota di mercato. Più indietro Disney Plus, ferma al 18%. Tutte le altre piattaforme streaming sono molto lontane dal podio, visto che la prima, Now tv, si attesta solo al 7%.

