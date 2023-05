Covid, OMS dichiara fine Pandemia: dubbi sui 20 milioni di morti

L’OMS parla di fase di transizione e di necessità di non abbassare la guardia. Ma sul numero di morti Covid restano dei dubbi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato ufficialmente la fine della Pandemia. L’inizio dell’emergenza sanitaria globale era invece stato proclamato il 30 gennaio 2020. L’Italia conoscerà il problema verso la fine di febbraio, con gli ormai noti primi casi in Lombardia. Mentre il 9 marzo fu proclamato il primo lockdown nazionale dal Governo Conte II.

In questi tre anni e passa ne abbiamo viste tante: dai lockdown totali a quelli divisi per colori e regioni, passando per l’arrivo dei vaccini sperimentali, fino all’istituzione di un Green pass. Tante misure talvolta sgangherate, che hanno provocato guerre civili, una crisi economica generalizzata e discriminazioni. Qualche verità inizia a venire a galla ma forse ci vorrà ancora tempo. Chi ha subito non ha però dimenticato.

Inoltre, sebbene sia stata proclamata la fine della Pandemia Covid-19, l’OMS parla comunque di fase di transizione e di necessità di non abbassare la guardia. Anche perché potrebbero arrivarne altre, come già annunciato da Bill Gates.

Riguardo il numero totale di vittime restano però dei dubbi.

Cosa non torna sul numero totale di morti Covid-19 enunciate da OMS

Come riporta Il Fatto quotidiano, l’OMS parla di circa 7 milioni di morti ufficiali. Ma ammette che il numero dovrebbe essere molto più alto, di almeno 20 milioni di morti. Per quanto riguarda l’Italia, invece, si contano 189.738 morti e quasi 26 milioni di contagi.

I dubbi sulle cifre restano. Per esempio, più studi hanno accertato che la stragrande maggioranza delle vittime (circa il 95%) avesse almeno una patologia pregressa, e tra essi una netta maggioranza ne avesse almeno 3 o 4. Inoltre, il numero delle vittime si è concentrato soprattutto tra gli Over 70 e in molti casi sono state contagiate vittime Covid persone che in realtà sono morte di tutt’altro.

Molte delle vittime a livello mondiale appartengono poi a zone sovraffollate dove la sanità non è certo una eccellenza (si pensi a India e Brasile).

Insomma, molto probabilmente “i morti di Covid-19” in senso stretto sono stati molti meno. Ma bisognava e bisogna sparare cifre grosse per terrorizzare le persone, manipolarle e farci ciò che volevano. Guardandoci intorno, dobbiamo ammettere che ci sono riusciti in pieno.

