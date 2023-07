Inter e Milan, chi ha più tifosi? Ecco la situazione

Chi ha più tifosi tra Inter Milan in Italia, nel Mondo e a Milano? Vediamo chi vince il derby per numero di tifosi.

Chi ha più tifosi tra Inter e Milan? Una domanda che molti calciofili, almeno una volta nella vita, si sono posti. Dato che parliamo di due tra le squadre più vincenti d’Italia, legate entrambe a una delle città più importanti del nostro paese e che hanno anche un seguito mondiale invidiabile. Anche grazie ai tanti campioni che hanno portato sotto l’ombra della “Madunina“.

Fare un conteggio preciso non è ovviamente facile, ma proviamo a capire chi ha più tifosi tra Inter e Milan in Italia e nel mondo, ma anche se a Milano si tifa più Inter o Milan.

🔴⚫🔵 Chi ha più tifosi tra Inter e Milan in tutta Italia?

Per rispondere a questa domanda, il colosso dello sport in Streaming DAZN ha citato un rapporto stilato da Sponsor Value di StageUp e Ipsos. Orbene, secondo tale report il Milan batterebbe l’Inter di 300mila unità, ovvero, per 4.2 milioni di tifosi a 3.9 milioni.

Inoltre, i rossoneri si collocherebbero anche secondi nella classifica generale, mentre i nerazzurri terzi. Prima la Juventus, a debita distanza, con i suoi 8 milioni di supporters.

Ecco la Top 10:

Juventus 8 Milan 4,2 Inter 3,9 Napoli 2.6 Roma 1.8 Fiorentina 0,6 Lazio 0,5 Torino 0,4 Atalanta 0,3 Bologna 0,3

🔵⚫🔴 A Milano si tifa più Inter o Milan?

Il derby di Milano è senza dubbio “la stracittadina” più importante del Belpaese, sia per la collocazione in classifica delle due squadre, che generalmente si trovano sempre tra le prime 5 quando si disputa (a parte crisi, che pure ci sono state, di una delle due o di entrambe), sia per i tanti campioni che scendono in campo. Sebbene sia noto come da Calciopoli in poi in Serie A arrivino soprattutto campioni sul viale del tramonto. Il che ha trasformato il nostro campionato in una sorta di “cimitero degli elefanti” dei fuoriclasse (ne abbiamo parlato qui).

Orbene, sempre la succitata DAZN ha citato un sondaggio svolto dall’istituto Swg, in occasione delle semifinali di Champions league 2022/2023, che ha visto proprio protagonista il Derby di Milano. Orbene, dalle interviste eseguite in città, i risultati sono stati questi:

Milan 43% Inter 35%

Dunque, a Milano 4 persone su 10 tiferebbero Milan. Mentre poco più di un terzo Inter.

A sorprendere sono però altri due dati. Uno su 10 si è detto tifoso della Juventus, mentre il 12% ha ammesso che non gli interessa il calcio.

👦🏻🧓🏻👱🏻‍♀️ Chi ha più tifosi nel Mondo tra Inter e Milan?

DAZN per questa domanda ha invece citato un sondaggio di una delle società più importanti su questo campo: la Nielsen. Orbene, secondo l’ultima stima, vincerebbero ancora i rossoneri, per 47 milioni a 14 milioni. Una vittoria schiacciante, visto che il Milan, secondo queste stime, vanterebbero oltre il triplo dei tifosi dell’Inter.

Nel mezzo, tra le due milanesi c’è la Juventus con 23 milioni. Che si piazza quindi seconda tra le squadre italiane più tifate al mondo.

🌆 I Comuni con più tifosi di Inter e Milan

Molto interessante la mappa del sito pubblicata da La Gazzetta dello sport, basata sui Like di Facebook raccolti da Data Science. Sebbene sia un po’ datata e risalga al 2014.

A Milano, Milan batte Inter 68 a 32. Nel resto d’Italia, la supremazia è rossonera, ma ci sono zone presidiate dagli interisti. Su 5.117 comuni censiti, 4.584 (cioè uno schiacciante 89,6%) sono “rossi” (colore assegnato al Milan) e si estendono incontrastati praticamente su tutto il Nord Italia per allungarsi verso l’Emilia, la Toscana e le coste fino all’altra macchia completamente rossa della Puglia.

Gli interisti si concentrano a Trovo (nel pavese) che, insieme a Usmate Velate (in Brianza), è il primo comune “azzurro” (colore assegnato all’Inter) nei paraggi di Milano. Appiano Gentile, sede della Pinetina, non tradisce (67 a 33 per l’Inter), così come Carnago, il comune del varesotto che ospita il centro di Milanello, è fedele ai rossoneri (75-25).

Per cercare le roccaforti interiste occorre “zoomare” sulla punta dello Stivale: dei 474 comuni pro Inter (nei restanti 59 finisce in pareggio), i più estremisti si trovano tra Reggio Calabria, Cosenza, Potenza, Matera e Salerno.

Il Comune che al Nord più di tutti tifa Inter è Issogne, comune di 1.400 anime della Valle d’Aosta.

Quindi, si può dire che mentre il tifo milanista è spalmato su buona parte del centro-nord e in Puglia, quello interista è concentrato soprattutto all’estremo sud dello stivale. Si suppone che il centro sia soprattutto a suffragio delle romane, mentre la Sicilia è notoriamente a prevalenza juventina.

🏙 Le Regioni con più tifosi tra Inter e Milan

Vediamo invece regione per regione come stanno messe le due squadre. A dircelo Cronache di spogliatoio:

Milanisti e Interisti in Trentino Alto Adige

Milanisti 145.000

Interisti 94.000

Milanisti e Interisti in Lombardia

Milanisti 1.211.000

Interisti 960.000

Milanisti e Interisti in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Tifosi Milan 466.000

Tifosi Inter 395.000

Milanisti e Interisti in Piemonte e Valle d’Aosta

Tifosi Milan 311.000

Tifosi Inter 157.000

Milanisti e Interisti in Emilia Romagna

Tifosi Milan 331.000

Tifosi Inter 259.000

Milanisti e Interisti in Liguria

Tifosi Milan 56.000

Tifosi Inter 101.000

Milanisti e Interisti in Toscana

Tifosi Milan 146.000

Tifosi Inter 187.000

Milanisti e Interisti in Marche

Tifosi Milan 161.000

Tifosi Inter 95.000

Milanisti e Interisti in Umbria

Tifosi Milan 56.000

Tifosi Inter 43.000

Milanisti e Interisti in Abruzzo

Tifosi Milan 134.000

Tifosi Inter 108.000

Milanisti e Interisti in Lazio

Tifosi Milan 144.000

Tifosi Inter 176.000

Milanisti e Interisti in Sardegna

Tifosi Milan 98.000

Tifosi Inter 72.000

Milanisti e Interisti in Sicilia

Tifosi Milan 283.000

Tifosi Inter 406.000

Milanisti e Interisti in Campania

Tifosi Milan 106.000

Tifosi Inter 228.000

Milanisti e Interisti in Puglia e Molise

Tifosi Milan 325.000

Tifosi Inter 472.000

Milanisti e Interisti in Calabria e Basilicata

Tifosi Milan 249.000

Tifosi Inter 202.000

Questa classificazione contraddice un po’ quanto detto sulla mappa dei Comuni, soprattutto per quanto riguarda Puglia e Calabria, che secondo quanto detto prima sarebbero più appannaggio di Milan e Inter, mentre qui si dice il contrario. Ma, come detto prima, in quel caso si tratta di interazioni su Facebook e di un sondaggio ormai datato. Mentre questa mappa è aggiornata al momento della scrittura.

🍀 In Lombardia si tifa Inter o Milan?

Secondo detto prima, nella regione che dà i natali alle due squadre, c’è una maggiore preferenza per il Milan, sebbene non di molto: 1.211.000 a 960.000. La Lombardia è comunque una regione che vanta tante squadre di buon livello, come le succitate Atalanta e Monza, ma anche Brescia e Cremonese spesso si affacciano alla Serie A. Inoltre, non mancano gli juventini, ricordando poi i tanti emigrati che tifano per le squadre del sud.

Occhio poi al progetto Brera, di cui parliamo di seguito.

⚽ Occhio al Brera…

Come riporta Il Giorno, a Milano sta acquisendo sempre più simpatia il progetto del Brera. Il quale potrebbe porsi come terzo incomodo tra rossoneri e nerazzurri.

Infatti, nell’ambito del succitato sondaggio Swg, il 20% dei milanesi menziona il Brera spontaneamente come terza squadra della città. Oltre il 70% dei milanesi coinvolti nel sondaggio è d’accordo nel considerare un progetto come quello del Brera un interessante modello alternativo, capace anche di ergersi ad esempio positivo che può stimolare il mondo del calcio a migliorarsi.

La Brera Holdings si sta impegnando a sviluppare progetti di calcio professionistico intorno al brand del Brera FC, con un valore di 30 milioni di dollari (secondo la valutazione del titolo Brera Holdings al Nasdaq del 17 febbraio 2023).

A ciò, va poi aggiunto che negli ultimi anni altre squadre locali stanno attirando le simpatie dei lombardi. Si pensi all’Atalanta, che ormai da tempo sta concludendo il campionato tra le prime 5 della classifica. O il Monza, che Berlusconi ha riportato in Serie A con tutti i crismi per diventare una protagonista.

👩🏻👱🏻‍♂️👵🏻 Vip che tifano Inter

Aiutandoci con In Italia, vediamo alcuni tra i Vip che tifano Inter:

Belen Rodriguez

Elenoire Casalegno

Alessandro Cattelan

Manuel Agnelli

Enrico Bertolino

Biagio Antonacci

Elisabetta Canalis

Gad Lerner

Gino Vignali

Michele Mozzati

Gabriele Salvatores

Fabrizio Corona

Iacopo Mannucci Benincasa

Amadeus

Michele Serra

Roberto Vecchioni

Marcello Viola

Marco Tronchetti Provera

Elio, Enrico Ruggeri

Raul Cremona

Beppe Severgnini

Nicola Savino

Max Pezzali

Ignazio La Russa

Beppe Sala

Aldo Baglio

Giovanni Storti

Giacomo Poretti

Cristina Messa

Gioele Dix

Enrico Mentana

Alessandro Robecchi

Davide Oldani

Carlo Cottarelli

Adriano Celentano

Nando Dalla Chiesa

Fabio Rovazzi

Alessandro Besentini

Lella Costa

Massimo Galli

Paolo Bonolis

Fabio Roja

Stefano Boeri

Luciano Ligabue

Vasco Rossi

Rosario Fiorello

👨🏻👱🏻‍♀️👩🏻‍🦳 Vip che tifano Milan

E ora vediamo i Vip che tifano Milan:

Claudio Bisio

Michele Mari

Ugo Conti

Jo Squillo

Gabriele Albertini

Fabio Novembre

Giorgio Mastrota

Rkomi

Malika Ayane

Gerry Scotti

Francesco Villa

Mario Monti

Gué Pequeno

Ghali

Fiorenzo Galli

Melissa Satta

Teo Teocoli

Emis Killa

Danilo Gallinari

Francesco Sarcina

Fabio Volo

Paolo Jannacci

Attilio Fontana

Carlo Cracco

Gianmarco Tognazzi

Matteo Salvini

Elettra Lamborghini

Ettore Messina

Riccardo Chailly

Jake La Furia

Massimo Boldi

Enrico Bartolini

Alessandro Spada

Renato Pozzetto

Mauro Di Francesco

Stefano Zecchi

Carlo Sangalli

Gerardo Colombo

Ornella Vanoni

Dj Ringo

Diego Abatantuono

Francesco Mandelli

Umberto Smaila

Lazza

Vuoi sapere invece chi ha più tifosi tra Roma e Lazio? Ne abbiamo parlato qui.

