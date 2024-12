Previsioni 2025: i Simpson hanno previsto questi 4 eventi

Vediamo quali sono le previsioni dei Simpson per il 2025. Come noto, la famiglia di Springfield ha previsto tanti eventi.

Quali sono le previsioni dei Simpson per il 2025? Il 2025 è alle porte e, come per ogni anno giunto agli sgoccioli, vengono rispolverate previsioni varie ed eventuali di veri o presunti profeti del passato. Su tutti, Nostradamus e Baba Vanga, ormai diventati grazie ai Social come i “Babbo e Mamma Natale della veggenza“, sebbene non manchi, anche questo puntuale, lo scetticismo poiché solitamente si tratta di speculazioni finalizzate al clickbait.

De resto, soprattutto nel caso di Baba Vanga, viene contestato il fatto che fosse analfabeta, dunque non avrebbe lasciato testi scritti ma solo presunte previsioni a voce. Inoltre, nella biografia che circola in rete, si parla di una certa stima da parte di Hitler, che l’avrebbe perfino consultata. Quando in realtà è noto quanto il Nazismo perseguitasse e censurasse gli indovini (per quanto comunque avesse esso stesso forme di esoterismo).

Anche i Simpson hanno previsto, involontariamente, tanti eventi poi verificatisi realmente. Nel video che segue c’è una panoramica, sebbene l’elenco sia costantemente aggiornabile.

A quanto pare, leggendo tra le righe nelle puntate dei simpatici personaggi dalla pelle gialla, sunto degli stereotipi della società americana, non manchino previsioni dei Simpson per il 2025. Le ha ipotizzate, come per il 2024, lo youtuber Gianmarco Zagato sul proprio canale Youtube. Le ha raccolte il sito Webboh. Vediamole di seguito.

Quali sono le Previsioni dei Simpson per il 2025

Immancabilmente, si parte dall’intelligenza artificiale. Nell’episodio 11 della serie speciale dei Simpson “Treehouse of Horror“, Homer perde il suo lavoro e viene sostituito dall’intelligenza artificiale, che però sconvolge l’azienda creando grande caos più di quanto facesse lui che di fisica nucleare ne sa meno di zero.

Non manca poi la robotica, altro argomento attuale grazie soprattutto a un personaggio come Elon Musk. Orbene, nell’episodio “Robot“, i robot intelligenti acquisiscono coscienza propria. Nel 2025 potrebbero fare progressi le ricerche sui Tesla Optimus, robot progettati proprio da Musk per interagire con gli esseri umani, svolgere compiti domestici e prendere piccole decisioni autonome. Un po’ quando veniva profetizzato nel capolavoro fantascientifico degli anni ’80 Terminator.

Quali catastrofi hanno previsto i Simpson per il 2025?

Infine, non possono mancare previsioni dei Simpson sulle catastrofi. In “Bart vs. Australia”, per esempio, un buco nero minaccia di inghiottire Springfield e trasferire gli abitanti su un altro pianeta. Zagato invoca nel suo video, a suffragio di questa ipotesi, la scoperta di un grande buco nero nella galassia LEID 568!

E poi, costante, c’è lo spauracchio di una guerra nucleare e dell’esplosione di una Terza Guerra Mondiale, oltre al collasso economico fino alla fine del mondo. La situazione geopolitica attuale, purtroppo, non lascia escludere nulla.

Lasciamo di seguito il video di Gianmarco Zagato con le previsioni dei Simpson per il 2025.

– / 5 Grazie per aver votato!