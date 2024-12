Elon Musk assume in Italia? Come stanno davvero le cose

Da alcuni giorni sta circolando sul web e sui Social che Elon Musk assume in Italia e ciò sta portando molti utenti a cercare annunci, digitando per esempio come candidarsi per Tesla, come candidarsi per Space X. O, ancora, Tesla lavora con noi o Space X lavora con noi, nella speranza di accedere direttamente alle sezioni sui siti ufficiali delle aziende di Musk al fine di candidarsi. Peraltro, riportando anche cifre da capogiro che farebbero gola a tutti: variano dai 79mila ai 270mila dollari all’anno.

Come spesso accade, però, la realtà è un po’ diversa. Infatti, se è vero che Elon Musk sia alla ricerca di personale (cosa peraltro costante, quindi non è certo una notizia), è anche vero che il Ceo o fondatore di aziende come Tesla, Space X o X (ex Twitter) non assuma sul territorio italiano. Ma, dato che concede anche la possibilità di lavorare in smart working, ciò ha scatenato la solita corsa al click con titoli ad affetto.

Vediamo dunque meglio come stanno davvero le cose riguardo a Elon Musk che assume in Italia.

Elon Musk assume in Italia: come candidarsi

Come riporta Open, che smentisce la notizia, per candidarsi e lavorare per Elon Musk in Italia occorre riferirsi ai siti ufficiali delle sue aziende. Nella sezione dedicata appunto al recruitment. Quindi, più che lavorare in Italia per quello che viene considerato (a torto a ragione), il Leonardo dei giorni nostri, si lavorerebbe dall’Italia. Il che è un po’ diverso.

Per quanto fossero interessati, qui è possibile candidarsi per lavorare in Tesla e qui per lavorare in Space X (si tratta, in pratica delle rispettive sezioni Carrers). Se siete interessati a lavorare per lo spazio, magari come astronauti, abbiamo dedicato a ciò un articolo a parte.

Quanto paga Elon Musk? Lo stipendio

Le cifre che circolano, come detto, sarebbero appunto astronomiche. Si parla di 22 mila euro al mese, o cifre dai 79mila ai 270mila dollari all’anno. Dipende ovviamente dal profilo ricoperto, dall’esperienza che si possiede nel medesimo ruolo, dall’area geografica in cui si lavora, ecc.

Quali sono i requisiti richiesti per lavorare con Elon Musk

In genere, per lavorare da Tesla, occorre essere uno tra:

specialisti di vendita;

addetti all’assistenza clienti;

specialisti nella gestione dei magazzini;

meccanici;

commerciali per l’ampliamento della rete di rifornimento (Supercharger) ;

commerciali per la vendita dei Powerwall;

ruoli amministrativi e manageriali.

Per lavorare in Space X, invece, le figure si concentrano soprattutto su ingegneri, venditori, amministrativi, manager, meccanici, venditori, risorse umane.

Ovviamente, occorre avere un Curriculum di tutto rispetto, sia per quanto riguarda la formazione che l’esperienza sul campo. Sebbene non manchino opportunità per stagisti e tirocinanti. Altri requisiti generici sono l’ottima conoscenza delle lingue (in primis l’inglese), la disponibilità a viaggiare e una mentalità piuttosto aperta perché, a quanto pare, Elon Musk sia un datore di lavoro piuttosto esigente ma anche particolare.

Ricevi le news senza censure su Telegram:

– / 5 Grazie per aver votato!