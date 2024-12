Giubileo: storia, cosa significa e perché si celebra ogni 25 anni

Vediamo cos’è il Giubileo, qual è la storia del Giubileo, cosa significa, in cosa consiste e perché si tiene ogni 25 anni.

Il 24 dicembre alle ore 19 si è aperto ufficialmente il Giubileo 2025. Papa Francesco ha aperto, come da tradizione, la Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro. Con conseguente celebrazione della Santa Messa trasmessa anche sui maxischermi installati in Piazza San Pietro, oltre alla consueta trasmissione su Raiuno che seguirà in diretta anche l’apertura della Porta Santa.

Di seguito vediamo cos’è il Giubileo, qual è la storia del Giubileo, cosa significa e cosa consiste.

Cos’è e cosa significa Giubileo

Come spiega Wikipedia, il Giubileo è l’anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della conversione e della penitenza sacramentale per la Chiesa cattolica.

Il nome deriva dall’ebraico Jobel, che significa caprone, in riferimento al corno di montone utilizzato per tradizione nelle cerimonie sacre. E’ soprattutto un’occasione per celebrare Gesù Cristo, non a caso, nel Nuovo Testamento, si presenta come colui che porta a compimento l’antico Giubileo. Dato che, parole di Isaia, viene a

predicare l’anno di grazia del Signore

E’ anche noto come “Anno Santo“, in quanto, nell’anno in cui viene indetto, si tengono solenni riti sacri dall’inizio alla fine. Oltre al fatto che si promuove la santità di vita.

Ogni quanti anni si tiene il Giubileo?

Il Giubileo si tiene ogni quarto di secolo, ovvero ogni 25 anni. Esistono poi i giubilei straordinari, che sono indetti tramite Bolla papale, in occasione di qualche avvenimento particolarmente importante.

L’ultimo Anno santo straordinario si è tenuto tra il 2015 e il 2016, quando Papa Francesco celebrò il 50º anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II. Il prossimo Giubileo straordinario in programma è previsto per il 2033, in occasione del 2000° anniversario della Redenzione.

Quando il Giubileo non si è tenuto?

E’ accaduto 3 volte, ovvero:

1800: Pio VI era stato prigioniero in Francia, dove morì esule nel 1799. Il suo successore fu eletto solo l’anno seguente;

1850: Pio IX era stato riportato a Roma il 12 aprile 1850 dai francesi dopo la Repubblica Romana;

1875: cinque anni prima Roma era entrata a far parte del Regno d’Italia, con Pio IX recluso in Vaticano per motivi di sicurezza. Questo evento era stato annunciato ma poi non si tenne.

Quali sono le origini del Giubileo? La storia

Come riporta Giubileo 2025 e come già detto nell’incipit, questo evento ha origini ebraiche, quando ogni 50 anni si celebrava un anno di riposo della terra al fine di rendere più forti le coltivazioni. E venivano liberati gli schiavi come segno di uguaglianza rispetto alle persone agiate.

La versione ebraica originaria prendeva il via con un suono del corno d’ariete (che come detto in ebraico si dice jobel, proprio da dove deriva il nome cristiano attuale).

La Chiesa Cattolica iniziò invece la tradizione dell’Anno Santo nel 1300 tramite Papa Bonifacio VIII (paradossalmente, uno dei papi più controversi della storia vaticana, tanto che Dante lo relegò all’Inferno), prevedendo inizialmente una cadenza di cento anni tra un Anno santo e l’altro (dunque un secolo di distanza).

Successivamente si decise di ridurre la distanza a soli 33 anni, in corrispondenza della durata della vita terrena di Gesù. Mentre dal 1450 si è arrivati alla distanza di oggi, ovvero ogni 25 anni. La ragione era questa: si voleva consentire ad ogni generazione di vivere almeno un Anno Santo.

Il Giubileo più complicato fu quello del 1350, poiché nel biennio precedente si verificarono eventi come la grande peste del 1348 e un devastante terremoto che colpì l’Italia centrale nel 1349.

Perché il Giubileo si tiene ogni 25 anni?

Come detto, tale decisione fu presa dalla Santa Sede dal 1450, per consentire a ogni generazione di vivere almeno un Giubileo. Le prime versioni prevedevano addirittura una distanza di un secolo (100 anni).

Che cosa consiste il Giubileo?

Definito anche Anno Santo, nell’Anno del Giubileo avviene la remissione dei peccati dei fedeli che giungono a Roma, per una riconciliazione basata sulla conversione e la penitenza sacramentale. Si tengono solenni riti sacri dall’inizio alla fine e si celebra anche la figura di Gesù Cristo.

Qual è il Programma del Giubileo 2025

Per tutte le informazioni relative al Giubileo del 2025 rimandiamo al sito ufficiale dell’evento.

