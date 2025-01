Diventare Carabiniere: come fare, requisiti, stipendio, se conviene

Vediamo come si diventa Carabiniere, i requisiti, dove trovare concorsi pubblici, la differenza con la Polizia di Stato.

Diventare Carabiniere è il sogno di tanti, soprattutto di coloro che hanno una forte passione per la divisa, per la difesa dell’ordine pubblico e un profondo senso delle istituzioni.

L’Arma dei Carabinieri è stata fondata nel 1814 inizialmente come Corpo dei Carabinieri Reali e poi Arma dei Carabinieri Reali. Viene intesa come una forza in parte componente delle forze armate italiane e in parte delle forze di polizia italiane. Dal 2000 è stata resa forza armata autonoma, sempre però nell’ambito del Ministero della difesa. Ma occorre sapere che fino ad allora era parte dell’Esercito italiano.

Va poi detto che, pur essendo collegata al Ministero della difesa, l’Arma dei Carabinieri risponde anche direttamente ad altri ministeri: dell’interno, dell’agricoltura, dell’ambiente, della cultura. Proprio Perché può essere chiamata ad intervenire in diversi ambiti.

Detto questo, di seguito vediamo come si diventa Carabiniere, quali sono i requisiti da soddisfare, quanto guadagna, le differenze tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Infine, tireremo le somme e vedremo se in effetti conviene diventare carabiniere.

Come si diventa Carabiniere

Come diventare Carabiniere? Per diventare Carabiniere occorre superare un Concorso pubblico, bandito periodicamente, che può richiedere il superamento delle seguenti prove (a seconda del tipo di bando), in ordine:

Prova preliminare Prove efficienza fisica Prova scritta Prove Psico fisiche Accertamenti attitudinali Prova orale Accertamenti lingua inglese Prova facoltativa lingua straniera Prova orale facoltativa lingua straniera Tirocinio

Al termine delle quali viene stilata una Graduatoria finale.

Possono poi essere banditi concorsi interni, riservati al personale già operativo.

Esistono diverse mansioni, nonché differenti gradi e ruoli all’interno dell’Arma dei Carabinieri (Maresciallo, Sottotenente, Brigadiere). In breve:

Ruoli ufficiali: normale tecnico forestale

Ispettore

Sovrintendente

Carabiniere

Corazziere

Sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ci sono tutte le informazioni utili, con un Menu a tendina sulla destra diviso per gradi e mansioni.

Per quanto concerne le donne, se nel 1999 sono state inserite delle aliquote riservate per consentire loro un minimo garantito di ingresso nell’arma, esso è stato abolito nel 2005. Al fine di una parità di genere piena e compiuta anche in questo settore.

Requisiti per fare il Carabiniere

Quali sono i requisiti per diventare Carabiniere? I requisiti sono riportati di volta in volta in modo esplicito nei vari bandi di concorso. In linea di massima, può ambire a diventare un carabiniere:

Possedere la cittadinanza italiana;

Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o di essere in grado di acquisirlo entro l’anno scolastico di quell’anno);

Essere in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dalla legge;

Avere determinati requisiti fisici, che cambiano in base al genere;

Avere minimo 17 anni e massimo 24, sebbene alcuni bandi possono riportare anche età differenti;

Non essere stati dichiarati “obiettori di coscienza” ovvero ammessi a prestare “servizio civile” in luogo del servizio militare

Quali sono i requisiti fisici per fare il Carabiniere

I requisiti fisici sono riportati espressamente nel bando. Solitamente, si parla di 1,70 m per gli uomini e 1,65 m per le donne.

Posso fare il carabiniere se indosso gli occhiali?

L’utilizzo di ausili visivi come gli occhiali non costituiscono elemento discriminante. Dunque sì, purché utilizzando gli occhiali si correggano eventuali difetti visivi entro i parametri previsti dal bando.

Dove trovare concorsi per l’Arma dei Carabinieri?

Il modo migliore per aggiornarsi su bandi di concorso relativi all’Arma dei Carabinieri è il sito ufficiale della stessa, nell’apposita sezione dedicata ai Concorsi pubblici.

Apparirà una schermata come la seguente:

Non mancano poi siti specializzati che si occupano di Concorsi i quali offrono un servizio molto utile a riguardo, come Concorsando per esempio. Inoltre, su Mininterno è possibile trovare batterie di Quiz per esercitarsi per test e prove scritte.

Quanto guadagna un Carabiniere? Lo stipendio

Qual è lo stipendio di un Carabiniere? Stando a un articolo della rivista online Money, indicativamente la situazione al momento della scrittura è questa (importi da considerarsi al netto):

carabiniere all’inizio della carriera: 1.400 euro;

appuntati: tra i 1.500 e i 1.600 euro;

brigadieri: 1.650 euro;

maresciallo: 1.850 euro;

tenente: 1.950 euro;

capitano: 2.100 euro.

Le retribuzioni possono aumentare grazie a benefit come straordinari e indennità.

Chi ha tatuaggi può diventare carabiniere?

La tolleranza rispetto ai tatuaggi è molto aumentata da diversi anni ormai, anche nelle forze armate, complice la diffusione spasmodica nella popolazione, anche giovanissima.

Per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri, i tatuaggi sono ammessi in 3 casi:

se sono localizzati in zone del corpo che risultano coperte da ogni divisa dell’amministrazione (dunque non devono essere presenti su viso, collo, avambracci e gambe);

non devono rimandare a messaggi osceni e oltraggiosi alla morale (riferimenti sessuali, razzismo, discriminazione religiosa, discredito alle Istituzioni della Repubblica Italiana e alle stesse Forze Armate);

non devono essere di dimensioni eccessive.

Differenze tra un carabiniere e un poliziotto

Che differenza c’è tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato? A parte le differenze storiche, legate alla nascita per ragioni e modalità differenti, la differenza sostanziale è che, mentre la Polizia è un’arma civile che fa capo al Ministero dell’Interno, l’Arma dei Carabinieri è una forza armata, che invece è collegata al Ministero della Difesa.

Conviene fare il carabiniere?

