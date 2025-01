Gaza, siglata la pace ma i sopravvissuti vivranno in un Inferno

La striscia di Gaza è diventata invivibile, complici le 85 mila tonnellate di bombe lanciate dal 7 ottobre 2023.

Il Presidente uscente, Joe Biden, e quello entrante, Donald Trump, fanno a gara chi ha permesso una tregua tra Israele e Hamas. Di chi sia il merito conta poco: sono oltre i 130 mila i palestinesi uccisi nella striscia di Gaza, cifra peraltro sottostimata. Per non contare che tra loro ci sono migliaia di bambini morti sotto le bombe, di stenti o di freddo.

Non andrà meglio per i sopravvissuti. Non che prima la striscia di Gaza fosse “un paradiso sulla terra“, visto che i palestinesi hanno vissuto in un’autentica fogna a cielo aperto, senza libertà di spostarsi e con cibo razionato. Oltre ovviamente alla costante paura che un missile possa colpirli da un momento all’altro. Ma ora a ciò si aggiunge un ambiente a cui Hiroshima farebbe un baffo.

Su Gaza lanciate 85.000 tonnellate di bombe dal 7 ottobre 2023

Come denuncia Inside Over, sulla Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023, superando di quasi 6 volte la forza di detonazione della bomba sganciata nel 1945 su Hiroshima.

Giá a novembre 2023, a solo un mese dall’inizio dell’invasione israeliana della Striscia, una ONG svizzera aveva calcolato che le bombe sganciate su Gaza avevano superato di due volte la potenza di una bomba atomica.

E ora sono circa 2 milioni i civili che non hanno più da bere e mangiare. Non solo: il 70% delle terre agricole è contaminato da sostanze chimiche tossiche che impediranno l’agricoltura per decenni. Inoltre, il 72% degli alberi da frutto è letteralmente sparito.

Va male anche per l’allevamento: il 95% dei bovini è stato colpito e ucciso dalle bombe.

Infine, aggiungiamo noi, ci sono tutti gli edifici civili da rifare, completamente rasi al suolo: case, scuole, ospedali, negozi. Il tutto, considerando che queste famigerate paci durano poco, come le speranze di vita di un palestinese che nasce nella Striscia di Gaza.

