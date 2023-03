Il ritorno di Trump: quella verità scomoda su guerra in Ucraina

Nella convention dei conservatori, Donald Trump ha ottenuto il 62% dei voti. Nel suo discorso c’è anche la guerra in Ucraina

Donald Trump non molla e vuole candidarsi alla Casa Bianca per il 2024. E, a quanto pare, 6 conservatori su 10 stanno con lui. Secondo lo straw poll (il sondaggio informale) del Cpac, come ricorda ANSA la convention dei conservatori, ha ottenuto il gradimento del 62% dei presenti. Distaccando di gran lunga i suoi avversari, a partire da Ron DeSantis, dato come principale candidato per i repubblicani alle prossime elezioni presidenziali.

Il governatore della Florida, del quale abbiamo parlato qui e che peraltro non si è ancora ufficialmente candidato, ha ottenuto solo il 20% delle preferenze. Ancora peggio è andata al businessman Perry Johnson (5%) e all’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley (3%). Mentre tutti gli altri candidati – l’imprenditore del biotech Vivek Ramaswamy, i senatori Ted Cruz e Rand Paul, l’ex segretario di stato Mike Pompeo – hanno ottenuto l’1%.

Ovviamente si parla solo di un sondaggio e saranno le primarie dei repubblicani a incoronare il candidato ufficiale della propria parte politica. Tuttavia, alla luce di tutto quanto accaduto nell’ultimo periodo al Tycoon – si pensi all’accusa di aver aizzato l’assalto a Capitol Hill e al ritrovamento di documenti segreti nella sua tenuta di Mar-à-Lago, come però accaduto pure a Biden – Donald Trump gode ancora di popolarità. Ed è tutt’altro che finito.

Inoltre, nel suo lungo discorso alla Convention di quasi 2 ore, ha detto una verità scomoda sulla guerra in Ucraina.

Donald Trump e la guerra in Ucraina

Come riporta Open, nel suo lungo discorso Donald Trump ha detto una verità scomoda:

Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale, ma io la eviterò

E poi ricorda l’attacco russo in Georgia durante la presidenza Bush, l’annessione alla Crimea con Obama, l’invasione ucraina con Biden:

Sono stato l’unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese

Trump si lancia nella promessa, una volta tornato alla Casa Bianca, di

Poi attacca frontalmente Joe Biden:

Quella di Joe Biden è l’amministrazione più corrotta, Joe e il figlio Hunter sono criminali e non è successo niente, perché di democratici stanno uniti, non hanno Mitt Romney

Trump vuole inasprire rapporti con la Cina

Il Tycoon non ha mancato di minacciare la Cina dal punto di vista commerciale. D’altronde, è stata la sua amministrazione ad avviare un corto circuito con il paese asiatico. Sebbene con l’attuale governo Biden lo scontro stia degenerando verso un versante militare.

Per la sua presidenza, pensa a un piano di quattro anni per interrompere tutte le importazioni da Pechino e rendere gli Stati Uniti totalmente indipendenti dalla Cina.

