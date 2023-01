Documenti segreti trovati nell’ufficio di Biden: ma i media minimizzano

Quando il caso riguardò l’ex presidente Donald Trump, media e magistratura non persero tempo ad avviare notizie su notizie e indagini. Per quella che potrebbe essere la spallata decisiva contro il ritorno del Tycoon alla Casa Bianca.

Ma ora che lo scandalo documenti segreti riguarda il presidente in carica Joe Biden, il clamore è ridotto. Del resto, l’arzillo ottantenne deve concludere nel migliore dei modi il suo mandato al servizio delle lobby. E poco importa che molti medici autorevoli abbiano avanzato un documento riguardo la sua precaria salute mentale.

Come riporta Nbc news, che cita una fonte a conoscenza della scoperta, i documenti classificati sarebbero stati rinvenuti dai legali del presidente Usa, esattamente come quelli emersi nei giorni scorsi. Documenti che gli avvocati trovarono a novembre, mentre stavano chiudendo l’ufficio utilizzato dall’allora vicepresidente statunitense al Penn Biden Center di Washington.

Da allora lo staff di Biden sarebbe andato in cerca di altro materiale “top secret” che poteva essere ancora custodito in luoghi utilizzati dall’attuale presidente Usa.

I National Archives, ovvero gli Archivi di Stato americani, anche in questo caso dovranno informare il dipartimento di Giustizia affinché vengano avviate apposite indagini. La prassi prevede che presidente e vicepresidente statunitensi, una volta concluso il mandato, consegnino ai National Archives tutti i documenti.

Ora Trump, sul proprio social Truth, invoca l’intervento dell’FBI nelle “molte” case di Biden, proprio come fatto nella sua a Mar-a-Lago. Ma, come riporta SkyTg24, Biden ha commentato ironicamente l’accaduto:

Le carte top secret trovate a Wilmington non erano in mezzo alla strada, erano al sicuro, in garage dove sono le mie Corvettes