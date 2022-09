Noicompriamoauto.it conviene? Come funziona e i rischi

Come funziona Noicompriamoauto.it? Conviene utilizzare Noicompriamoauto.it? Quanto danno per una auto? Quali sono le opinioni e le recensioni su Noicompriamoauto.it?

Vendere un’auto non è certo una impresa facile. Non tanto dal punto di vista dei canali, che in fondo sono tanti: dal semplice passaparola tra parenti e amici al recarsi in una concessionaria, fino alle tante opportunità offerte dal web. Quanto per le difficoltà di ottenere una giusta valutazione del veicolo.

Tra queste troviamo il portale Noicompriamoauto.it, da tempo anche molto pubblicizzato in Tv.

Di seguito, cercheremo di capirne di più.

Noicompriamoauto.it come funziona?

Quando ci si collega al sito, appare un form da compilare per ottenere una stima della propria auto. Attraverso un Menu a tendina, vanno inseriti Marca, Modello e Immatricolazione. Si badi bene che, come specificato sul sito stesso, si tratta di una prima stima e non già di una offerta.

Successivamente, è possibile fissare un appuntamento con una delle loro tante filiali per verificare i dettagli dell’auto in questione. Ciò serve ovviamente per valutare definitivamente l’auto, sia in termini di condizioni generali sia di dati “anagrafici” del veicolo. Pertanto, la stima fatta online può variare al rialzo o al ribasso.

Se si decide di accettare l’offerta, è già possibile lasciare l’auto in filiale. Firmando il contratto, saranno loro ad espletare le pratiche burocratiche della voltura. Per poi accreditare il bonifico sul proprio conto della somma stipulata.

Questo è ovviamente quanto descritto sul sito.

Quanto ci vuole per vendere un’auto con Noicompriamoauto.it

I tempi, stando a quanto asseriscono, sono molto ristretti. Per compilare il form occorrono circa 10 minuti, mentre la stima iniziale potrebbe anche arrivare entro 60 minuti dall’invio dei dati, oppure potrebbe volerci qualche giorno (probabilmente dipende anche da che ora lo si compila, se è un periodo festivo, se ci sono molte richieste, ecc.).

Dopodiché è possibile fissare una data e un orario per l’appuntamento, mentre l’offerta vale per i 7 giorni successivi alla ricezione della mail. Dunque non c’è fretta per fissare un appuntamento.

Per quanto riguarda l’accredito del bonifico, dovrebbe avvenire entro 1-2 giorni lavorativi dalla conclusione dell’accordo.

Quanto e come valuta l’auto Noicompriamoauto.it

La valutazione avviene in base ai dati inseriti sul sito per identificare il tuo veicolo, grazie ai quali si risale anche agli optional mediante numero di targa.

La valutazione si basa sia sull’esperienza dei tecnici che sull’accesso a dati di oltre 2 milioni di veicoli già acquistati. Oltre al valore di mercato si tiene conto ovviamente anche dei danni e dei segni d’usura.

Il proprietario non ha alcun obbligo di vendere l’auto fino alla firma definitiva del contratto. Quindi anche l’appuntamento in filiale non comporta alcun obbligo.

All’appuntamento, le fasi sono le seguenti:

verifica dei dettagli dell’auto, dei documenti, della storia del veicolo viene effettuato un test di guida per provarne le condizioni meccaniche reali sono inviate tutte queste informazioni raccolte al loro centro prezzi che confermerà i dettagli e, in caso di discrepanze, effettuerà delle correzioni all’offerta fatto ciò, verrà fatta un’offerta

Il sito si riserva anche di inviare mail in futuro con altre offerte. Nonché suggerimenti per vendere la tua auto.

Noicompriamoauto.it: costi e commissioni

Il servizio è completamente gratuito, compreso il passaggio di proprietà. Probabilmente viene comunque decurtato in sede di valutazione dell’auto e quindi dell’offerta finale.

Noicompriamoauto.it come paga l’auto venduta?

Il prezzo pattuito viene pagato tramite bonifico bancario ai dati rilasciati in sede. Non sono previsti altri canali.

Dove si trovano le filiali di Noicompriamoauto.it

Per trovare le filiali di Noicompriamoauto.it basta andare nella sezione apposita, dove occorre scrivere la propria città o il CAP o il proprio indirizzo e apparirà una mappa con i risultati e un elenco di filiali più vicine.

Ecco un esempio con Milano:

Noicompriamoauto.it: opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Noicompriamoauto.it? Al momento della scrittura, su Trustpilot, gode di una Valutazione di 4,4 su ‎4.547 recensioni. Quindi diremmo più che buona. Su Google, invece, dipende dalla sede in questione. Ma non sembra scendere troppo sotto le 4 stelle e in alcuni casi sfiorano le 5.

Per quanto riguarda le opinioni e le recensioni degli addetti ai lavori, non mancano critiche. Per esempio, Automobilismo.it fa l’esempio di una transazione con una Alfa Romeo, la quale è stata inizialmente valutata online circa 5mila euro, per essere poi rivalutata in sede mille euro. Si parla di un servizio che non è male, anche rapido, ma bisogna anche sapersi accontentare.

Sulla stessa lunghezza d’onda la valutazione di Altroconsumo, associazione dei consumatori che pure parla di stima molto bassa rispetto a quella data online e dalla rivista specializzata. Ammette però che il servizio sia completamente gratuito, e che non vincola il proprietario in alcun modo.

Noicompriamoauto.it rischi

Quali sono i rischi di rivolgersi a Noicompriamoauto.it? Non sembra esserci particolari rischi connessi al servizio. Non è certo nato per truffare il prossimo e ormai la pubblicità è in rotazione televisiva da tempo.

Certo, da qualche recensione su Trustpilot non mancano critiche per alcuni disguidi o disavventure, ma il sito sembra anche prontamente dire la sua versione fornendo una spiegazione.

Noicompriamoauto.it è una truffa?

Come detto nel paragrafo precedente, non ci sono gli estremi per parlare di truffa. Il sito offre un servizio che può piacere o meno. Inoltre, sulla Home nella sezione Contatti, viene indicato anche un indirizzo e dei contatti. Oltre a tutti i dati societari. Generalmente, un sito in odore di truffa tende più a nascondersi.

Noicompriamoauto.it contatti

Come riportato sempre nella sezione Contatti, per poter contattare Noi Compriamo Auto.it S.r.l è possibile farlo a questi canali:

Telefono: 800 03 46 50

Email: info@noicompriamoauto.it

Website: www.noicompriamoauto.it

La sede principale si trova a Milano, a Piazzale Luigi Cadorna 2.

Noicompriamoauto.it conviene?

Conviene rivolgersi a Noicompriamoauto.it? Da quanto si legge dalle recensioni e dalle opinioni di “pubblico e critica“, il consiglio è quello di usare il servizio come una delle alternative possibili. Ovvero, farsi un giro di più concessionarie, di alcuni portali specializzati (come Quattroruote per esempio), chiedere anche al proprio meccanico di fiducia come sta realmente messa l’auto e poi valutare anche la loro proposta.

Potrebbe anche essere interessante inserire un annuncio online su canali come Facebook Marketplace o Subito, perché magari potrebbero arrivare proposte allettanti. Stando comunque sempre attenti alle truffe e ai malintenzionati.

Se ci sembra molto vicina a quella di altre valutazioni, in effetti il servizio potrebbe convenire, visto che, come detto, sembra molto veloce anche nel pagamento. Occorre comunque non farsi prendere dall’entusiasmo dalla valutazione online, visto che poi, in sede, tendono ad abbassarla molto.

Se proprio non si ha tempo per fare il giro delle opinioni ma si ha urgenza di vendere l’auto velocemente, allora Noicompriamoauto.it potrebbe essere la soluzione ideale.

