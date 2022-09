Supermercati e discount dove si risparmia di più: la classifica Altroconsumo

Quali sono i supermercati e i discount dove si risparmia di più? Le contingenze storiche che stiamo vivendo hanno finito per rendere la spesa quotidiana un vero incubo, costringendoci a visionare più volantini per cercare di risparmiare qualche euro al giorno che poi ci ritroveremo a fine mese.

L’associazione dei consumatori Altroconsumo ha pubblicato la sua tradizionale classifica sui punti vendita più convenienti in Italia. Prendendo come campione alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona e cibo per gli animali domestici.

Vediamo dunque in quali supermercati si risparmia di più.

La ricerca di Altroconsumo per i Supermercati e discount dove si risparmia di più

Come riporta Il Fatto quotidiano, il campione ha riguardato oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città. Vedendo in testa alle classifiche del risparmio le catene Aldi ed Eurospin.

Due le categorie prese in esame: iper e supermercati e i discount. Se gli ultimi sono ancora i più economici (anche se i prezzi pure qui sono in crescita del 5,2%), la concorrenza di iper e supermercati è affidata ai prodotti a marchio commerciale (quelli che riportano il logo della catena), che coprono il 20% delle vendite.

Altroconsumo ha diviso la spesa in 4 tipi:

mista (include sia prodotti di marca che quelli discount) più economica (con tutti prodotti discount) solo con prodotti di marca con prodotti a marchio commerciale (cioè riportanti il marchio del supermercato o discount in questione)

Quali sono i supermercati e discount dove si risparmia di più

In cima alla classifica per la spesa mista, troviamo Famila Superstore e Dok. Mentre Carrefour e Bennet sono le più costose del 11-12%.

Proseguendo, ai primi 7 posti nella classifica di Altroconsumo della spesa più economica tramite Discount troviamo come detto Aldi ed Eurospin, i cui prezzi sono più bassi del 34% rispetto a Carrefour.

Dopo questi discount troviamo i supermercati Esselunga Superstore ed Esselunga, con prezzi mediamente più alti del 9 e 12%.

Per quanto riguarda esclusivamente i prodotti di marca, Esselunga è la migliore per rapporto qualità/prezzo, consentendo di risparmiare fino al 9% rispetto a Carrefour Market, all’ultimo posto.

Per i prodotti a marchio commerciale, infine, Carrefour si posiziona al primo posto spodestando Conad. Invece, i meno economici sono Bennet, Eurospar ed Esselunga: più costosi rispettivamente del 19%, 18% e 16% di Carrefour.

Quindi ricapitolando dove conviene fare la spesa:

Discount: Eurospin e Aldi

Prodotti di marca: Esselunga

Prodotti a marchio commerciale: Carrefour

Spesa mista: Famila Superstore e Dok

A proposito di Eurospin, sai da dove provengono i suoi prodotti? Ne abbiamo parlato qui.

Ricevi news senza censure su Telegram