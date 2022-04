Bitpanda, come funziona e se conviene la app per investire

Introduzione

Cos’è Bitpanda? Come funziona Bitpanda? Conviene investire su Bitpanda?

Se ti stai ponendo queste domande, molto probabilmente sarai incappato in qualche pubblicità online, televisiva o radiofonica, e vuoi saperne di più su questa piattaforma.

Del resto, è una scelta sacrosanta, alla luce delle tante truffe che circolano online. Messe in piedi da parte di chi cerca di approfittare del crescente interesse verso gli investimenti digitali. Tra crisi economica ormai permanente e nuove opportunità tecnologiche.

In questa guida completa su Bitpanda, cercheremo di capirne di più.

Bitpanda cos’è

Cos’è Bitpanda? Si tratta di una piattaforma nata nel 2014 in quel di Vienna, con lo scopo di semplificare la vita agli investitori, mettendo loro a disposizione tutta una serie di servizi online. Servizi dedicati però anche al risparmio.

Oggi conta su un team di oltre mille membri provenienti da oltre 50 Paesi e vanta 3,5 milioni di utenti. Poggia su una licenza di provider di servizi di pagamento PSD2, una sicurezza all’avanguardia e un’esperienza utente semplificata.

La piattaforma è disponibile sia in versione web-based, che si può utilizzare dal proprio browser, sia in versione app. Tanto per il diffusissimo sistema operativo Android di Google che iOS di Apple.

Chi c’è dietro Bitpanda

Bitpanda è gestita da una omonima società viennese, la Bitpanda GmbH, i cui tre giovani co-founders sono visibili nella sezione Chi siamo del sito, con tanto di foto e collegamento al rispettivo profilo Twitter. Dunque, non ci sono personaggi nascosti, ai quali non è possibile risalire.

Parliamo di:

Eric Demuth, CEO, collegamento Twitter: @eric_demuth

Paul Klanschek, CEO, collegamento Twitter: @TwinWinNerD

Christian Trummer, CTO, @christiant5r

Bitpanda come funziona

Come funziona Bitpanda? Entriamo ora meglio nel dettaglio e cerchiamo di capire meglio cosa offre la piattaforma.

Con una piattaforma semplice ed intuitiva, consente di investire in azioni, criptovalute, ETF e nelle materie prime. Con qualsiasi importo, partendo da 1 euro. Si tratta di oltre 100 risorse digitali. Per quanto concerne le criptovalute, come vedremo più in avanti, consente anche di investire in Indici che vanno da 5, 10 o 25 criptovalute. Il che ne ammortizza i rischi, essendo queste un asset notoriamente volatile.

Molto interessante è anche la funzione Bitpanda Savings, che ti consente di programmare gli investimenti. Così come il programma BEST, che premia gli utenti più attivi. Non manca poi uno spazio dedicato agli NFT, i Non fungible token che si stanno facendo strada nel mondo dell’arte e del gaming. Ma sono di fatto diventati anche uno strumento di investimento.

Ampia scelta di servizi di pagamento e riscossione. Così come le valute accettate per pagare o riscuotere.

Approfondiremo tutte queste questioni nei paragrafi successivi.

Bitpanda video tutorial

Ecco un video tutorial su Bitpanda realizzato dal seguitissimo Andrea Galeazzi:

Asset disponibili su Bitpanda

Nella sezione Investi, è possibile visualizzare tutti gli asset – o strumenti finanziari – sui quali è possibile investire su Bitpanda.

Puoi trovarli tutti in questa sezione della piattaforma, costantemente aggiornati. E divisi, oltre che per categoria, anche per:

Capitalizzazione Di Mercato

Prezzi

Cambio

Grafico

Criptovalute

Le criptoalute non possono mancare su Bitpanda. Protagoniste della FinTech che sta avanzando sempre più prepotentemente, basate sulla DeFi. Lungo l’elenco di criptovalute sulle quali è possibile investire su Bitpanda, costantemente aggiornato in base alle nuove tendenze del mercato e alla capitalizzazione di mercato.

Il tutto in modo facile e sicuro, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Puoi seguire agevolmente le variazioni dei prezzi con notifiche mirate, impostare avvisi per muoversi nel mercato o fare hodling (tenerle per poi venderle quando i prezzi sono saliti abbastanza. La cosiddetta strategia cassettista).

Puoi anche utilizzare le criptovalute possedute per i tuoi acquisti online o in negozi fisici tramite la Bitpanda card.

Azioni

Le azioni sono un “must” nel portafoglio di un investitore. Si tratta di porzioni di capitale sociale che un’azienda quotata in Borsa decide di rendere pubblici al fine di reperire finanziamenti. I titoli tecnologici sono quelli più volatili (si pensi ad Amazon, Netflix, Facebook, Alphabet (Google), Apple, ecc.)

La piattaforma consente di possedere frazioni delle tue società preferite a partire da 1 € a zero commissioni e spread ridotti. Il tutto tramite i Bitpanda Stocks, contratti che replicano azioni o EFT sottostanti.

Bitpanda ha anche trovato il modo di tenere sempre i mercati aperti, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Gli investimenti sono fisicamente coperti e conservati in una banca depositaria, riducendo il rischio di controparte.

Ecco più precisamente come funziona:

Bitpanda acquista le azioni sottostanti tramite borse partner

I partner della banca depositaria tengono le azioni in custodia

Investi in frazioni di azioni tramite derivati

Tante le azioni disponibili per diversificare il proprio portafoglio, anche in questo caso costantemente aggiornate in base alle migliori occasioni di mercato.

ETF

Gli Exchange traded-fund sono panieri che replicano asset sottostanti in modo quanto più preciso possibile. Presentano alcuni vantaggi, come i costi ridotti rispetto ad altri strumenti e i rischi di insolvenza della società emittente quasi azzerati.

Gli ETF sono giunti in Italia vent’anni fa, dieci anni dopo il loro lancio in America. Ma sono diventati presto molto diffusi tra gli investitori, per i diversi vantaggi che comportano. E Bitpanda non poteva non includerli tra le sue alternative.

Criptoindici

Abbiamo prima accennato ai criptoindici. Contraddistinti dall’acronimo CI, accompagnato dal numero di criptovalute contenute, si tratta della possibilità di investire automaticamente in un portafoglio diversificando su 5, 10 o 25 delle criptovalute più rilevanti per dimensione di mercato e liquidità.

Si tratta di una strategia passiva di investimento in criptovalute, per un’idea che un po’ ricalca quella dei succitati ETF.

IIl prospetto garantisce la piena trasparenza su tutti gli aspetti rilevanti del prodotto ed è controllato esternamente da un revisore. Ovvero MV Index Solutions, la divisione indici di VanEck. Colosso finanziario americano. Allo scopo di calcolare e rivedere i nostri indici per garantire un servizio del massimo livello.

Metalli preziosi

I metalli preziosi sono uno strumento di investimento antico quanto il Mondo. L’oro, inoltre, viene considerato il “bene rifugio” per antonomasia, giacché, quando i mercati sono in tempesta, molti si rifugiano nell’oro. Che di fatto, nei periodi di forte crisi, vede salire il proprio prezzo.

Bitpanda permette di investire in metalli preziosi di qualità, conservati in modo sicuro in caveau con livello di protezione elevato da Brink’s. Investimenti sempre a partire da 1 euro, in forma fisica di lingotti investment grade accreditati da LBMA. In tal modo non dovrai tenerli fisicamente in casa o nella cassetta di una Banca. Il che risulterebbe scomodo e costoso.

Bitpanda card come funziona

Come anticipato in precedenza, Bitpanda offre una carta di debito collegata al circuito VISA: Bitpanda Card. Così da poter spendere gli asset di cui sopra nella vita reale.

Bitpanda card vantaggi

accettata da oltre 54 milioni di esercenti convenzionati Visa in più di 200 paesi

non prevede alcun tipo di commissioni

compatibile con Google Pay e Samsung Pay

dallo 0,5% al 2% di cashback per transazione

sconto dallo 0,75% al 2,25% sulle commissioni Forex (ovvero il cambio valutario ove necessario)

prelievi Bancomat gratuiti ogni mese

utilizzabile sia per lo shopping online che per gli acquisti in negozi fisici

garantita dalla sicurezza e dalla prevenzione delle frodi di Visa

blocca e sblocca la tua carta con un tocco

protezione extra 3D Secure per un ulteriore livello di sicurezza

possibilità di tracciare le tue spese mediante la App

facile valutazione della cronologia dei pagamenti e delle ricompense cashback

attivabili notifiche push di avviso in tempo reale per ogni transazione, così da accorgersi di eventuali utilizzi della carta di terzi

Bitpanda Savings: come funziona il Piano di risparmio

Bitpanda offre anche un comodissimo Piano di risparmio, per ammortizzare i rischi dovuti alla instabilità dei prezzi. Il servizio si chiama Bitpanda Savings, e ti consente di programmare i tuoi investimenti su base giornaliera, bisettimanale o mensile.

Potrai anche attivare più Piani di risparmio, metterli in pausa, chiuderli, modificarli in itinere.

Bitpanda Savings vantaggi

Ecco alcuni tra i vantaggi di impostare un piano di risparmio con Bitpanda:

Una volta creato un piano di risparmio, esso acquista automaticamente all’ora e alla data impostate

L’acquisto di risorse digitali su base settimanale, bisettimanale o mensile ti rende meno dipendente dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine

È possibile impostare un piano di risparmio personale utilizzando Visa, MasterCard o addebito diretto SEPA

È possibile impostare tutti i piani di risparmio che si desidera e per qualsiasi risorsa digitale supportata su Bitpanda. È anche possibile impostare più piani di risparmio per la stessa risorsa

Puoi mettere temporaneamente in pausa e poi riattivare i tuoi piani di risparmio in qualsiasi momento

Come impostare Piano di risparmio Bitpanda

Ecco i semplici passaggi per impostare un Piano di risparmio con Bitpanda:

Accedi al tuo account Fai clic su “Piano di risparmio” Seleziona il portafoglio della risorsa digitale che desideri acquistare Seleziona la valuta (EUR, USD, CHF, GBP, TRY) Scegli un’opzione di pagamento Definisci l’importo e la frequenza del tuo piano di risparmio Confermalo e fai clic su “Vai al riepilogo” Conferma il pagamento presso il fornitore di servizi di pagamento

Bitpanda servizi

Oltre a tutto quanto detto fino ad ora, ecco una veloce panoramica degli altri servizi offerti da Bitpanda. Ovviamente questi sono solo diversi dei servizi offerti e da considerare al momento della scrittura.

Bitpanda Pay

Bitpanda Pay può essere usato per inviare denaro a qualsiasi IBAN nell’Unione Europea e non solo. Puoi anche usarlo per pagare le tue fatture.

Ecco i passaggi per utilizzarlo:

Dal tuo euro wallet, fai clic su “invio” e inserisci la tua password

Inserisci il nome del destinatario, l’IBAN, il BIC e il nome della banca

Inserisci l’importo esatto del denaro che desideri inviare

Controlla il tuo riepilogo e conferma

Verifica la transazione con l’autenticazione a due fattori per completare la transazione

Ricompense BEST

BEST Rewards è una sorta di programma fedeltà per gli utenti più fedeli lanciato nel 2019.

Come BEST VIP, si ottengono ricompense in BEST ad ogni investimento. A seconda del proprio livello VIP, è possibile recuperare fino allo 0,25% del tuo volume di investimento in BEST, il tutto accreditato all’istante. Per esempio, per un investimento di 1.000 € in Bitcoin, riceverai 2,5 € in BEST.

Accumulando semplicemente 10 BEST ed effettuando almeno un investimento settimanale, puoi richiedere lo 0,10% in BEST Rewards ogni settimana.

Oltre ai BEST Rewards settimanali dello 0,10%, puoi anche richiedere bonus extra:

Fino allo 0,10% a settimana, a seconda del tuo livello BEST VIP

Fino allo 0,075% a settimana, a seconda del volume di investimenti raggiunto

Questo aggiunge fino allo 0,275% in totale in BEST Rewards settimanali, praticamente più del 15% all’anno.

Il BEST è ormai diventato un token a tutti gli effetti. Qui è possibile saperne di più.

Affiliazione

Sulla piattaforma non manca un programma di affiliazione. In pratica, si riceveranno fino al 20% di ricavi per ogni cliente segnalato. Grazie, ai cookies, l’affiliazione viene conteggiata anche nel caso in cui la registrazione dell’utente arrivi dopo settimane dal click. Fino ad un massimo di 30 giorni.

Funzione “Dillo ad un amico”

Un altro modo per guadagnare è tramite il programma “Dillo a un amico“: 10 € per te e 10 € per il tuo amico. Basta invitare i tuoi amici con il tuo link come referente. Ogni amico deve poi iscriversi, essere verificato, completare un deposito fiat di almeno 25 euro e fare un minimo di trading di 25 euro.

Occorre però ricordare che il programma non è disponibile per gli utenti residenti in Germania e in Turchia. Quindi se l’amico risiede lì, non è possibile inviargli l’invito e guadagnare.

Bitpanda White Label

Infrastruttura tecnologica per permettere ai tuoi utenti di accedere agli investimenti digitali.

Bitpanda Crypto Trackers

Investi nelle criptovalute del momento attraverso gli ETC (una forma di ETF) sulle più grandi borse europee.

Bitpanda Pro

Un exchange per criptovalute completamente conforme alle normative. Servizio esclusivo per utenti istituzionali, gergo utilizzando in finanza per riferirsi ad un target di utenti che investe cifre importanti e ha una certa esperienza.

Formazione

La piattaforma viennese mette a disposizione anche delle modalità per apprendere meglio il mondo degli investimenti, vale a dire:

Bitpanda commissioni

Per quanto concerne le commissioni imposte da Bitpanda, sulla piattaforma viene riportato quanto segue:

Trading senza commissioni con spread ridotti

Nessuna commissione per il conto

Nessuna commissione di gestione

Nessuna commissione di listino

Nessuna commissione FX

Nessuna commissione su distribuzioni o altri pagamenti

Mai nessuna commissione sul trade

Meglio comunque leggere attentamente le voci relative ai costi quando ci si iscrive e prima di effettuare un’operazione. I piani possono cambiare, anche se generalmente l’utente deve essere sempre avvisato.

Come iscriversi a Bitpanda

Ecco i passaggi da seguire per iscriversi a Bitpanda.

Recarsi sulla voce Inizia ora sulla Home page

Pigiato sul bottone, si aprirà una schermata dove dovremo inserire mail e password e dare il consenso ada alcune voci sulla privacy.

Pigiato su Crea account ci verrà detto di confermare l’iscrizione tramite la mail che ci sarà stata inviata contenente un link. Meglio controllare anche in altre cartelle della posta (come Spam o Promozioni) qualora non la vedessimo in quella In arrivo.

Per la verifica dell’identità dell’utente, Bitpanda utilizza un sistema comodo e velocissimo: si può infatti procedere sfruttando la videocamera dello smartphone, scattando prima una foto a un documento d’identità e poi registrando un video selfie.

È possibile trovare il form di iscrizione anche in altre sezioni, ad esempio scendendo più in basso nella Home.

Oppure nella sezione relativa alle informazioni aggiuntive sugli asset disponibili.

Bitpanda metodi di pagamento

In base alla valuta prescelta, ci sono differenti metodi di pagamento. Soffermandoci sull’Euro, le alternative sono diverse:

SEPA

GIROPAY/EPS

SOFORT

NETELLER

Skrill

Visa

Mastercard

Bitpanda truffa?

Bitpanda è una truffa? Domanda lecita, per la già citata questione truffe. Possiamo però rispondere tranquillamente di no a questa domanda.

Come riportato nella sezione Chi siamo, oltre a consentire come detto di vedere chi c’è dietro alla piattaforma, viene anche riportato che Bitpanda GmbH, la società che la gestisce, è un fornitore di servizi per le risorse digitali con doppia licenza:

dell’Autorità austriaca per i mercati finanziari (Austrian Financial Market Authority – FMA) ai sensi della legge FM-GwG dell’Autorità responsabile dei mercati finanziari (AMF – Autorité des marchés financiers) ai sensi della legge francese PACTE

Pertanto, essendo entrambe queste autorità di due paesi dell’Unione europea, sottostanno alle direttive varate dall’ESMA. L’autorità di vigilanza sui mercati finanziari appunto dell’Ue. Molto severa per quanto concerne la protezione dei fondi e dei dati sensibili degli investitori e dei risparmiatori.

A ciò aggiungiamo che Bitpanda Payments GmbH è titolare di una licenza PSD2. Si tratta, come spiega Ing, della nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2) che ha l’obiettivo di rendere più sicura e conveniente la gestione del denaro e dei pagamenti. Mirando a promuovere l’innovazione tramite l’apertura a terze parti e ad aumentare la concorrenza con l’introduzione nel mercato dei pagamenti di nuovi potenziali operatori (cd. Terze Parti). I quali, su richiesta ed espressa autorizzazione del cliente, potranno ottenere informazioni e disporre ordini di pagamento sui conti correnti.

I servizi di cui potrai usufruire attraverso le “Terze Parti” sono:

Servizio di disposizione di ordine di pagamento (PIS)

Servizio di informazione sui conti (AIS)

Conferma della disponibilità di fondi (CAF)

Bitpanda conviene?

Per questa domanda, la risposta dipende dall’utente. Dal suo carattere, dai suoi obiettivi, dalle sue ambizioni, dalle sue possibilità finanziarie. Alcuni la troveranno una ottima piattaforma, perché risponde alle proprie esigenze. Altri la troveranno insoddisfacente perché cercano altro.

Sicuramente la piattaforma è molto ricca di servizi, quindi risulta essere molto interessante. Il consiglio è di partire sempre con somme basse per conoscere la piattaforma e, eventualmente, alzare gradualmente l’asticella se la cosa conviene.

Bitpanda opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Bitpanda? Come fatto per altre app, il modo migliore è quello di rifarsi alle piattaforme utilizzate dagli utenti per esprimere le proprie opinioni. Quindi:

Bitpanda Trustpilot

Qui la piattaforma al momento della scrittura gode di una media di 4.2 su 7.258 recensioni.

Bitpanda Google Play

Su Google Play store di Android, la piattaforma gode di una media di 3.5 su 29.138 recensioni.

Bitpanda Apple store

Infine, per gli utenti iOS gode di una media voto di 4,7 su 675 valutazioni.

Conclusioni

