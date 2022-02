Ethereum previsioni 2022: toccherà 6500$ secondo esperti

Introduzione

Quali sono le previsioni di Ethereum per il 2022? ETH è da sempre l’alter ego di Bitcoin. Vitalik Buterin lanciò questa criptovaluta nel 2015, quando aveva appena 21 anni. Con l’intento di implementare la blockchain di Bitcoin, aggiungendo qualcosa di ulteriormente rivoluzionario: gli smart contract.

Negli ultimi anni, la posizione di Ethereum come seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, si è consolidata grazie al fatto che il sistema su cui poggia è diventato basilare per la Finanza Decentralizzata (DeFi). Ma anche per il Metaverse.

Secondo gli esperti interrogati dalla società finanziaria australiana Finder, Ethereum dovrebbe vedere quota 6.500 dollari americani entro la fine del 2022. Oltre che raddoppiando il prezzo su cui viaggia al momento della scrittura.

Ecco i motivi del rialzo.

Previsioni Ethereum 2022

Come riporta Finder, che intervista periodicamente un nutrito campione di esperti in vari settori, rispetto ai risultati del precedente sondaggio condotto a fine 2021, il gruppo di relatori è ben più ribassista sul futuro a lungo termine di Ethereum. Il che potrebbe avere molto a che fare con il calo di valore tra il periodo attuale e quello del sondaggio precedente.

Tornando a Ottobre 2021, il campione aveva previsto che Ethereum avrebbe raggiunto il valore di 5144$ per la fine del 2021, prima di aumentare il suo valore a 15.364$ entro la fine del 2025 e 50.788$ entro il 2030.

Tuttavia, al momento del report di Gennaio 2022, il valore di ETH si è attestato a soli 2423$, ben lontano dal prezzo previsto a 5144$ che avrebbe dovuto raggiungere a Dicembre.

Le previsioni dei relatori sul valore che Ethereum potrebbe raggiungere entro il 2030 sono state notevolmente ridimensionate. Le prospettive positive per la crescita dei prezzi nel mercato delle criptovalute sono state pesantemente influenzate dall’aumento delle misure restrittive contenute nelle normative internazionali e dalla discesa in corso in questo inizio di 2022.

Guardando alle posizioni più estreme, il CEO di NDAX Bilal Hammoud è uno degli esperti più rialzisti e, secondo le sue previsioni, Ethereum raggiungerà 10.000$ entro la fine del 2022. A suo parere, la scarsità giocherà un ruolo fondamentale affinché si assista ad un aumento del valore in futuro:

L’ultimo aggiornamento di Ethereum lo ha trasformato in un asset deflazionistico. Il proof-of-stake costringerà a bloccare maggiormente gli ETH per maturare le ricompense dello staking. Questo, in teoria, dovrebbe causare l’aumento del prezzo al di diminuire dell’offerta, mentre la domanda aumenta

Il fondatore di CoinFlip Daniel Polotsky la pensa in maniera opposta, fornendo una delle previsioni più basse. Si aspetta che ETH torni ad un valore simile a quello al quale ha chiuso il 2021: intorno ai 4000$. La sua valutazione si basa, in parte, sull’aumento dei competitor per Ethereum:

Ethereum ha molti vantaggi: è la blockchain con il maggior numero di sviluppatori, la maggiore usabilità e di gran lunga quella con maggior valore totale bloccato. Proof-of-stake e sharding renderanno verosimilmente le transazioni più veloci e più economiche nel tempo, ma il valore immediato si vedrà in soluzioni layer-2 come Polygon che attualmente è la rete più scalabile. Man mano che il Web 3.0 continua a crescere e maturare, Ethereum è pronto a diventare l’ecosistema più robusto al mondo. Tuttavia, molti competitor sono lì pronti a dividersi la torta, perciò Ethereum deve continuare a crescere e non riposare sugli allori: molti dei primi arrivati nella storia dei nuovi settori sono stati inghiottiti dai loro nuovi competitor

Previsioni Ethereum 2025 e 2030

Guardando più avanti, Ethereum dovrebbe raggiungere 10.810$ entro il 2025 per poi più che raddoppiare a 26.338$ entro il 2030, secondo la media delle previsioni degli esperti.

Kate Baucherel, consulente delle tecnologie emergenti presso Galia Digital, prevede che il valore di ETH salirà a 25.000$ entro il 2025, il che è ben lontano dalla previsione di 3000$ da parte dell’amministratore delegato di Rouge International and Rouge Ventures, Desmond Marshall.

John Stefanidis, CEO di Balthazar, ha fornito costantemente alcune delle previsioni più alte per il futuro di ETH, sostenendo che: