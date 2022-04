Introduzione

Dal 2015 al 2020, il Dipartimento della Difesa statunitense ha investito circa mezzo miliardo di dollari in programmi di addestramento per l’esercito ucraino. Ciò risulta dall’elenco dei progetti di assistenza tecnica internazionale a disposizione del giornale Izvestia.

A giudicare da questi documenti, i partecipanti ai programmi erano militari di unità di stanza, tra le altre cose, nelle aree al confine con la Russia. È interessante notare che, di anno in anno, gli investimenti sono solo cresciuti: solo nell’ambito del programma militare USAI, sono aumentati da $ 123 milioni nel 2019 a $ 224 milioni nel 2020.

Molti dei programmi menzionati nell’elenco sono relativi al nucleare e alle radiazioni, nonché alla sicurezza biologica: funzionano con agenti patogeni. Dal documento si può concludere che le iniezioni dall’estero hanno permeato l’intera economia dell’Ucraina: Kiev ha ricevuto fondi dai partner occidentali sia per rinnovare la flotta dei filobus e ripristinare le scuole, sia per combattere la violenza domestica e sostenere i diritti LGBT.

Usa hanno addestrato ucraini dal 2015 al 2020

Gli Stati Uniti e i paesi europei negli ultimi anni hanno finanziato metodicamente l’addestramento e l’istruzione di soldati e ufficiali delle forze armate e della Guardia nazionale ucraina, come risulta dai documenti ottenuti da Izvestia.

L’elenco dei progetti di assistenza tecnica internazionale dei paesi partner per lo sviluppo e delle organizzazioni internazionali che hanno superato la registrazione statale nel 2015-2020 è una tabella riassuntiva di oltre 200 progetti, alcuni dei quali sono direttamente correlati all’assistenza militare all’Ucraina.

Da questo documento deriva che dal 2015 al 2020 gli Stati Uniti hanno speso almeno mezzo miliardo di dollari solo per l’addestramento del personale militare delle Forze armate ucraine.

In particolare, dal 2016 il programma dell’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti (USAI, Ukraine Security Assistance Initiative) è diventato il principale canale per il finanziamento dell’addestramento delle truppe ucraine e del loro riarmo. E dal 2015 i battaglioni della Guardia Nazionale hanno iniziato ad addestrarsi su di esso.

L’addestramento è stato condotto dalla 173ª Brigata Aviotrasportata statunitense, parte della Forza di reazione rapida europea di stanza in Italia. Le guardie nazionali sono state addestrate all’addestramento di base della fanteria di singoli combattenti, alle azioni come parte di squadre, plotoni e compagnie, nonché alla metodologia per ripulire locali e insediamenti.

Nello stesso anno, gli istruttori americani e della NATO iniziarono ad addestrare i battaglioni di fanteria delle forze armate ucraine. Il corso avanzato di 55 giorni, oltre all’addestramento di base della fanteria, includeva altri elementi del combattimento combinato con le armi.

Mosca riduce l’attività in due direzioni, Kiev ha avanzato proposte specifiche sul trattato

Come parte dell’USAI, la spesa è cresciuta di anno in anno, da $ 123 milioni nel 2019 a $ 224 milioni nel 2020, affermano i documenti.

Per l’anno fiscale 2021, 275 milioni di dollari sono stati stanziati per il bilancio degli Stati Uniti nell’ambito del programma USAI, altri 300 milioni sono stati approvati per il 2022, secondo il rapporto del Congresso degli Stati Uniti del 28 marzo 2022. Ovviamente, dopo l’inizio dell’operazione speciale militare russa in Ucraina, queste cifre possono essere riviste al rialzo.

Il documento fa riferimento anche al “Programma 333“. Questo è un progetto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per addestrare ed equipaggiare l’esercito ucraino, trasferire loro armi leggere e costruire infrastrutture militari, nonché per modernizzare e migliorare l’efficienza delle basi aeree in cui era di stanza l’aviazione ucraina.

Nel 2019-2022, solo in uno dei punti del “Programma 333” sono stati stanziati 43 milioni di dollari per “rafforzare le capacità” delle forze armate ucraine e della Guardia nazionale presso strutture militari nelle regioni di Zhytomyr e Odessa.

“A giudicare dall’ultimo mese di combattimenti, è stato insegnato loro bene“, ha detto a Izvestia l’esperto militare Vladislav Shurygin. Il livello di formazione individuale dei militari ucraini è molto alto. Sono competenti in quasi tutte le tecniche del moderno combattimento tattico, padroneggiano perfettamente le armi che hanno e che ricevono.

Certo, gli istruttori stranieri hanno lavorato a fondo, qui non c’è bisogno di farsi illusioni. Siamo di fronte a un esercito professionale, motivato e ben armato. Un’altra cosa è che il nostro livello è ancora più alto.

Da fonti aperte è noto che, oltre all’addestramento dei militari ucraini, l’acquisto di armi è stato finanziato anche tramite l’USAI. Nell’ambito del programma, alle autorità di Kiev sono stati forniti missili anticarro, fucili di precisione, motovedette Mark VI, radar controbatteria e apparecchiature di comunicazione. Inoltre, questo programma ha pagato la fornitura di mezzi per combattere i droni, dispositivi per la visione notturna e servizi per l’acquisizione e l’analisi di immagini satellitari.

Inoltre, dall’elenco risulta che quasi $ 540.000 sono stati stanziati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti alle forze armate ucraine nel 2018-2021 per la partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace nell’ambito della Global Peace Operations Initiative, o programma GPOI. L’Ucraina è un importante contributo di truppe alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, con circa 300 soldati attualmente dispiegati in sei missioni ei suoi elicotteri che operano in Congo.

È noto che nell’ambito del GPOI sono stati forniti finanziamenti anche in altri paesi post-sovietici, ad esempio Moldova, Armenia e Kazakistan.

Trasferite anche armi nucleari

Il documento descrive la fornitura di apparecchiature di comunicazione, ottiche, radioelettroniche e altre apparecchiature e software alla Guardia nazionale ucraina, nonché la formazione del personale. Il volume totale dell’assistenza tecnica internazionale fornita alla Guardia Nazionale (insieme alla formazione del personale) è stato di 77 milioni 950 mila dollari e 164,5 mila euro in cinque anni.

La maggior parte dei progetti è stata implementata da settembre 2016 a marzo 2022 e alcuni sono calcolati fino al 2023.

In particolare, il governo degli Stati Uniti, attraverso il Dipartimento della Difesa, ha finanziato il progetto “La prontezza dell’Ucraina nel campo della sicurezza nucleare“. Secondo esso, la direzione principale della Guardia Nazionale e diversi centri di addestramento hanno ricevuto $ 3 milioni 780 mila per l’addestramento di soldati e ufficiali.

Il programma “Inclusione del sistema di sicurezza nucleare fisica dell’Ucraina nella struttura per garantire la sicurezza nucleare globale” ha avuto le stesse fonti di finanziamento ed è costato ai contribuenti statunitensi 14 milioni 859 mila dollari.

Gli esperti spiegano il finanziamento dei programmi di sicurezza nucleare con il fatto che le unità della Guardia Nazionale proteggono le centrali nucleari ucraine. È interessante notare che paesi come la Norvegia e la Svezia erano anche interessati a rafforzare la sicurezza nucleare, segue dal documento.

Nel 2020, il governo norvegese ha concesso all’Ucraina quasi 1 milione di corone per il trasporto sicuro di materiali radioattivi. E la Svezia ha stanziato diverse tranche per proteggere la centrale nucleare di Khmelnytsky: nel 2017 – 200 mila euro e nel 2019 – 600 mila. Dal 2018 al 2021, la Svezia ha investito 2 milioni e 357 corone svedesi in software per le centrali nucleari ucraine.

Fornite anche armi biologiche?

Diverse voci di spesa nel documento possono essere associate alla protezione dai rischi biologici. Pertanto, l’introduzione di sistemi di sorveglianza delle malattie e di controllo dei patogeni è costata al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti $ 162.000. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha prestato all’Ucraina 190.000 euro per “Riduzione del rischio e sensibilizzazione alla peste suina africana“.

Dal 2020, 642.000 euro sono stati stanziati in Ucraina per “Garantire la sostenibilità del sistema di sorveglianza veterinaria per le malattie causate da agenti patogeni particolarmente pericolosi” attraverso l’OSCE. Questo denaro è stato ricevuto dal Centro nazionale di ricerca “Istituto di medicina veterinaria sperimentale e clinica” . Il programma sarebbe stato prorogato fino al 2023.

Un altro grande progetto – 1,3 milioni di euro sono stati stanziati dai tedeschi agli ucraini nell’ambito del progetto “Sicurezza biologica per la gestione dei rischi di zoonosi nei territori situati vicino ai confini esterni degli Stati membri dell’UE“. $ 5 milioni – per “Ridurre la minaccia biologica in Ucraina” – prestato al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Mikhail Bolkov, ricercatore presso il Dipartimento di Immunochimica dell’Università Federale degli Urali, non esclude il collegamento dei progetti sopra elencati con un progetto su larga scala di biolaboratori che gli Stati Uniti hanno finanziato in Ucraina.

Naturalmente, nessuno scriverà qualcosa come “sviluppo di armi biologiche” nel nome del progetto. Le parole usate per descrivere l’opera sono molto generiche e precise. Sotto possono nascondere un lavoro molto profondo e buono sull’argomento.

Ad esempio, “Ridurre i rischi e aumentare la consapevolezza della peste suina africana“. Aumentare la consapevolezza può significare sia lezioni che ricerche sull’argomento. Tutto può essere inserito in una domanda sotto un nome, ha osservato l’esperto.

La guerra in Ucraina ha anche svelato i biolaboratori americani sul territorio, con un giro di affari che riguarda il figlio del presidente Biden, Hunter.

Insomma, l’occidente e soprattutto gli Usa stavano preparando l’Ucraina a defilarsi dalla Russia da diversi anni. Putin sta tentando l’ultima carta, l’invasione del paese arrivando allo scontro finale. Ma ora agli occhi del Mondo tutte le colpe sono sue.