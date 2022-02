Fanno, app per shopping: come funziona, se conviene e opinioni

Introduzione

Cos’è la app Fanno? Come funziona Fanno? Conviene usare la app Fanno? Quali sono le opinioni e le recensioni sulla app Fanno? Fanno è una app affidabile?

Lo shopping online è sempre più una abitudine, anche per gli italiani. Molteplici sono le piattaforme esistenti sul web, solitamente anche in formato app per consentire di fare acquisti comodamente dal proprio smartphone.

Tuttavia, non tutte sono affidabili ed efficaci per lo scopo. Il rischio è sempre quello di pagare per oggetti mai consegnati. E, soprattutto, di affidare i propri dati sensibili a società poco raccomandabili.

In questo articolo forniamo una recensione completa su Fanno, app per lo shopping che sta facendo parlare molto di sé.

Fanno app cos’è

Fanno è come detto una applicazione per i principali sistemi operativi Android ed iOS, che permette di acquistare molteplici categorie di prodotti a prezzi davvero bassi. Inoltre, si sta distinguendo per il fatto di promuovere il primo acquisto dopo la registrazione con un prezzo a soli 1 centesimo.

Come riporta ZetaNews, Fanno è una app lanciata dalla stessa azienda che ha prodotto TikTok, ovvero ByteDance, nel novembre 2021. I primi paesi destinatari sono stati Francia, Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna.

I prezzi davvero bassi, però, fanno anche qui rima con spedizioni dai tempi alquanto lunghi. Sebbene non si parli di tempistiche quasi jurassiche come Wish, o minimo di 3 settimane come Aliexpress. Infatti, vanno tra gli 8 e i 20 giorni.

Occorre poi dire che esiste una copertura di rimborso entro i 30 giorni dall’acquisto e che, se la spedizione non parte entro 7 giorni, l’acquisto viene annullato.

Fanno app come funziona

Su Fanno, come ormai avviene su molte app, è possibile registrarsi sia con un indirizzo email, sia sfruttando il profilo Facebook o un account Google per fare prima.

Usarla è semplice ed intuitivo, ed una volta cliccato su procedi, si dovranno compilare, almeno per la prima volta, i propri dati personali per l’etichetta della consegna. L’ordine può essere agevolmente controllato dall’Account.

Sulla piattaforma è possibile trovare migliaia di prodotti di qualità a prezzi bassi. Anche oltre la metà di quanto si trova, per esempio, su Amazon.

Prodotti presenti su Fanno

Su Fanno è possibile trovare migliaia di marchi di qualità e milioni di articoli:

per la casa

per la salute

per la cura della persona

i prodotti tecnologici

giocattoli

articoli sportivi

capi di moda

scarpe

accessori

ecc.

Fanno app: costi di spedizione

Per quanto concerne il primo ordine, la spedizione gratuita a prescindere dal prezzo. In seguito, potrai continuare a usufruire della spedizione gratuita sul tuo secondo ordine e su quelli futuri purché si soddisferà il requisito di spesa minima.

Fanno app: tempi di consegna

Come detto, per quanto concerne i tempi di consegna, vanno mediamente tra gli 8 e i 20 giorni. Quindi, alla luce del prezzo con cui si pagheranno i prodotti, sono più che accettabili.

Inoltre, qualora l’ordine non parta entro 7 giorni, sarà automaticamente annullato. Una protezione non da poco per l’acquirente.

App Fanno: come funzionano rimborsi

Buone notizie anche sul fronte dei rimborsi. Puoi restituire gli articoli eleggibili entro 14 giorni dalla data di consegna, qualsiasi sia il motivo della restituzione. Potrai anche richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla data di consegna nel caso in cui l’articolo risulti danneggiato, difettoso o non come descritto.

Fanno app assistenza clienti

Il servizio clienti dell’applicazione prevede sia il classico Form sia la tradizionale mail. Vale a dire: [email protected]

Fanno app truffa?

L’applicazione non è nata con lo scopo di truffare le persone. Come vedremo, le opinioni e recensioni sono ottime. Inoltre, a gestirla è ByteDance. Come riporta Wikipedia, ByteDance Ltd. è una multinazionale cinese di tecnologia Internet con sede a Pechino e legalmente domiciliata nelle Isole Cayman.

È stata fondata da Zhang Yiming, Liang Rubo ed altri nel 2012. ByteDance è lo sviluppatore dei servizi e delle app di social networking per la condivisione di video TikTok e la controparte cinese Douyin. Sviluppa inoltre la piattaforma di notizie e informazioni Toutiao (“Titoli”).

A giugno 2021, ByteDance contava 1,9 miliardi di utenti attivi mensili su tutte le sue piattaforme di contenuti.

App Fanno opinioni e recensioni

Il modo migliore per valutare una app è vedere come ne parlano gli utenti di Android ed Apple.

Su Google Play Store, Fanno gode di una valutazione al momento della scrittura di 4.8 su 11.031 recensioni.

Su apps store di iOS, come noto il sistema operativo di Apple, Fanno gode della stessa media di 4.8 ma su 692 recensioni.

App Fanno conviene?

Per le recensioni estremamente positive e per chi c’è dietro, questa app sembra davvero conveniente. Il consiglio, almeno per provarla, è di spendere cifre irrisorie (meno di 10 euro) e di usare PayPal. Cosicché il danno eventuale sarà minimo e non si avrà consegnato alla piattaforma un dato sensibile come quello del proprio numero di carta.

In questo modo, si comprenderà anche meglio come funziona, i tempi di consegna, la risolutezza dell’assistenza clienti, ecc.

Fanno app alternative

Se questa app non ti ha convinto, ti proponiamo le migliori alternative: