SHEIN, come annullare un ordine in pochi secondi

Come annullare un ordine su SHEIN? La piattaforma e-commerce cinese sta spopolando anche nel nostro paese, a colpi di prodotti di abbigliamento, accessori per l’elettronica o casalinghi a prezzi incredibili. Il servizio negli anni è anche migliorato, sia in termini di spedizione (tempi di attesa meno lunghi) sia in termini di assistenza clienti.

Può però accadere di voler annullare un ordine effettuato per i più svariati motivi: ci abbiamo ripensato, abbiamo sbagliato colore o taglia, abbiamo visto un prodotto simile che ci convince molto di più.

Per fortuna, annullare un ordine su SHEIN è molto semplice. Vediamo come fare.

Come annullare un ordine su SHEIN

Annullare un ordine su SHEIN è più semplice di quanto si pensi. E vediamo di seguito passo dopo passo come fare.

Per prima cosa, una volta aperta ovviamente la app, dobbiamo entrare nel nostro profilo tramite l’icona posta in basso a destra dello schermo con la dicitura Me.

Entrati nel profilo, occorre entrare nelle Operazioni in corso, voce contraddistinta da un’icona con uno scatolo.

Entrati lì, visualizzeremo le operazioni in corso, ovvero gli ordini che sono ancora in fase di preparazione, che non sono ancora stati spediti. Infatti, ricordiamo che il fattore fondamentale è che l’ordine non deve già essere spedito, altrimenti non è più annullabile.

La stessa cosa vale per gli ordini Non pagati, la voce che precede questa. Anche questi ordini possono essere annullati perché non risultano appunto ancora pagati (per esempio perché sull’opzione di pagamento scelta non sono stati trovati fondi a sufficienza).

Dobbiamo pigiare sull’icona dei 3 pallini posta in basso a sinistra, di fianco alla voce Tracciare.

Fatto ciò, occorre scegliere l’opzione Annulla ordine che compare subito.

Dove chiedere il rimborso

Fatto ciò, abbiamo due opzioni su dove vogliamo che i soldi vengano restituiti:

Sul Portafoglio SHEIN; Sull’opzione di pagamento scelta.

Conviene optare per la prima scelta, se sappiamo che faremo presto un nuovo acquisto sulla piattaforma. La seconda, invece, se non siamo certi di questo e preferiamo usarli per altro.

Come accade su altri siti e-commerce, la prima scelta fa sì che il denaro sia versato subito. La seconda, che occorra attendere alcuni giorni, in base all’opzione di pagamento scelta.

Facile, visto? Se ti interessa, abbiamo affrontato altre questioni su SHEIN:

Qui invece abbiamo parlato del principale concorrente di SHEIN: Temu.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

– / 5 Grazie per aver votato!