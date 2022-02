SHEIN, come ottenere rimborso se il pacco non è arrivato

Introduzione

Come ottenere il rimborso su SHEIN se il pacco non è arrivato? Una domanda che si pongono spesso gli utenti che non si vedono recapitare l’acquisto effettuato su questa piattaforma e-commerce cinese di abbigliamento. Sempre più popolare.

In effetti, il sistema per chiedere assistenza non è affatto semplice e alquanto complesso. In questa guida completa, però, vedremo tutti i passaggi per farlo. Certo, occorre sempre attendere qualche giorno rispetto all’ultimo giorno utile stimato della spedizione. Inoltre, dato che quasi tutti prediligono una spedizione economica per risparmiare, la tracciabilità del pacco non è neanche offerta.

Fatta questa premessa, vediamo come contattare l’assistenza clienti di SHEIN in caso di mancato arrivo dell’ordine.

SHEIN: come ottenere rimborso per pacco non arrivato

Vediamo tutti i passaggi da eseguire.

Per prima cosa, occorre entrare nel proprio account recandoti in basso a destra sulla Home, alla voce Me.

Entrati nel nostro profilo, occorre pigiare sulla voce Supporto, la prima della voce Altri servizi.

Recarsi poi alla voce Servizio Clienti alla fine della schermata.

Recarsi poi alla voce Dov’è il mio pacco?

Nella nuova schermata che si è aperta, andare alla voce Tempo di consegna superato.

La piattaforma farà apparire una risposta automatica, che serve a poco.

Scorrendo però la schermata, vedrete il bottone nero Contatta Agente in fondo.

Una volta cliccato appariranno due opzioni:

Invia una domanda

Prenotazione telefonica

Consigliamo di optare per la prima, sia perché la prenotazione telefonica dava sempre “pieno” e diceva di riprovare, sia perché la prima è apparsa per ben due volte celere. Con una risposta data nel giro di 24 ore.

Una volta pigiato, dovrai selezionare sia il tipo di domanda che descrivere il tuo problema. Per la domanda, ovviamente, optate per quella relativa alla mancata consegna.

Dopo aver descritto il problema e pigiato su Invia, consigliamo nel giro delle 48 ore successive di controllare se abbiamo ottenuto risposta. Per farlo occorre sempre andare su Me, poi su Servizio clienti.

Infine, dalla schermata che si apre, vedremo i nostri ticket e se abbiamo ottenuto risposta.

Sebbene il sistema dica che ci arriverà una mail, a noi per ben 2 volte non è arrivata. Neppure controllando in Spam. Quindi sempre meglio controllare da lì.

Consigliamo infine di scegliere il rimborso sul portafoglio SHEIN se si fanno acquisti spesso e se quei soldi non servono per altro in quel momento. Infatti, il rimborso con quella modalità è immediato appena effettuato dall’assistenza, mentre per la carta occorrono alcuni giorni. Potrete controllare se il versamento è stato effettuato dai metodi di pagamento.

SHEIN, cosa fare in caso di mancato rimborso

In caso di rimborso riconosciuto, ma non ancora effettivamente arrivato, seguire lo stesso Iter visto per aprire una domanda. Solo che, anziché pigiare su Tempo di consegna superato, dobbiamo scendere ancora e pigiare su Rimborso non ricevuto, che troveremo nella sezione Resi e rimborsi.

Conclusioni

Sperando che questa guida su come ottenere un rimborso su Shein se pacco non è arrivato, è d’obbligo anche la premessa che le app cambiano continuamente. Quindi al momento della lettura qualche dicitura se non addirittura qualche passaggio, potrebbero essere cambiate. Però, grosso modo, l’iter da seguire dovrebbe essere questo-

In generale, comunque, i prodotti acquistati su SHEIN sono sempre arrivati, tranne una. Ma, per fortuna, il rimborso è stato veloce, sebbene sia stato un po’ complicato richiederlo. Anche perché online non ci sono guide realmente utili.

Di recente ho anche fatto una guida su Fanno, altra app per fare shopping low cost molto interessante.