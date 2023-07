Shein, perché Bartolini riporta tentata consegna non riuscita se sono a casa

Molti utenti, anche su TikTok, si lamentano del fatto che Bartolini non consegni i pacchi SHEIN e riporti tentativo non riuscito.

Molti clienti del colosso cinese dell’e-commerce Shein (ma anche utenti di altri siti di shopping online) stanno lamentando il fatto che il corriere Bartolini riporti “tentata consegna non riuscita” poiché il tentativo non è andato a buon fine non avendo trovato nessuno a casa o in ufficio per chi si fa consegnare i pacchi al lavoro. Ma in realtà al destinatario non risulta alcun tentativo.

Anche su TikTok sono tanti i video di utenti che si lamentano di ciò, come mostreremo più in avanti. Ma perché Bartolini riporta mancata consegna malgrado il destinatario sia sul posto all’orario previsto? Cerchiamo di capirne di più.

Tentata consegna non riuscita di Bartolini di un pacco SHEIN: le lamentele su TikTok

Come detto, su TikTok sono tanti gli utenti che si lamentano del fatto che Bartolini non consegni i pacchi di Shein, riportando sul proprio sito “tentata consegna non riuscita” malgrado il destinatario si trovi regolarmente sul posto. Eccone uno:

Ma è solo uno dei tanti. Basta cercare “Bartolini Shein” e di video simili se ne trovano parecchi, alcuni di utenti davvero molto arrabbiati e non pacati come questa signora. Non mancano anche quelli ironici. Ma anche su Google è possibile trovare molte lamentele, anche sul forum di Altroconsumo.

Il problema è che poi Bartolini consegni il pacco in qualche centro Fermopoint indicato nella mail e quindi costringe l’utente a doversi ivi recare per entrarne in possesso. Dunque, causando un disagio per quanti non hanno modo o tempo di farlo. Peraltro, i tempi per il ritiro sono anche stringenti e si rischia di perdere il pacco.

Perché Bartolini non consegna pacchi SHEIN?

Ma a cosa è dovuto questo disservizio? A quanto pare, i corrieri Bartolini hanno centinaia di consegne al giorno. Dunque danno priorità a quelle più importanti, mettendo in secondo piano le consegne dei pacchi Shein, le quali, si suppone sono pagate molto meno dal colosso cinese. Che come sapranno quanti lo usano spesso, offre spedizioni gratis al raggiungimento di soglie basse di acquisto o in occasione di sconti particolari.

Ecco dunque che preferisce la consegna di tanti pacchi in un solo luogo, un Fermo point appunto, alle singole consegne, che portano un dispendio di tempo. tra traffico, difficoltà di parcheggiare il furgoncino, attesa che l’utente scenda per il ritiro, ecc.

Del resto, SHEIN è sempre più utilizzato e produce tante consegne giornaliere. Qui abbiamo parlato di come ricevere un rimborso da SHEIN per un pacco non consegnato.

