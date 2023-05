SHEIN apre 30 nuovi negozi entro fine anno: ecco dove

SHEIN è una piattaforma cinese e-commerce di abbigliamento, ma anche di vari prodotti per la casa e l’igiene personale.

Sta registrando una crescita imponente anche in Europa e nel nostro paese, sebbene continuino le pesanti accuse relative agli scarsi standard qualitativi dei capi che propone (ne abbiamo parlato qui) e al calpestamento dei diritti dei lavoratori.

E’ notizia di queste ore che SHEIN aprirà 30 nuovi negozi entro la fine dell’anno in vari paesi del Mondo. Vediamo dove e perché è una buona notizia per i tanti italiani che acquistano tramite questa piattaforma.

Dove SHEIN aprirà 30 nuovi negozi entro fine 2023

Come riporta Walesonline la lista ufficiale dei 30 nuovi negozi e delle relative località dove sorgeranno non c’è ancora. Anche perché SHEIN la tiene TOP SECRET. Tuttavia, qualche indiscrezione ufficiale è già trapelata.

Le zone del mondo dove i negozi SHEIN sorgeranno sarà in particolar modo il Regno Unito, alcuni paesi dell’Europa e in Medio Oriente. Peraltro, nel Regno Unito a inizio 2023 ha già aperto sedi a Bristol, Birmingham e Cardiff. Un’altra sede importante è stata aperta a Dublino, che però ricordiamo non faccia parte del Regno Unito, ma lo è solo l’Irlanda del Nord.

Occorrerà verificare se un negozio SHEIN verrà aperto anche in Italia. Le premesse ci sono tutte, visto il successo della piattaforma nel nostro paese. Alcuni store temporanei sono già stati aperti a Milano e a Roma.

Ricordiamo poi che, salvo un cambio di strategia, si tratta di negozi dove è possibile provare gli abiti ma non acquistarli. Bensì solo ordinarli tramite totem ivi presenti.

Qui invece abbiamo parlato di una piattaforma concorrente di SHEIN, Temu.

