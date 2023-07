Taiwan si sta comprando Firenze: chi è il magnate Nelson Chang

Il tycoon taiwanese Nelson Chang dal 2013 sta rilevando edifici storici italiani per farne soggiorni di lusso. Molti a Firenze.

Firenze, culla del Rinascimento, esplosione di arte, sempre più nelle mani di un magnate (o tycoon) di Taiwan: Nelson Chang. Dalla nuova possibile frontiera di guerra tra Usa e Cina, arriva questo milionario il cui patrimonio veniva stimato da Forbes in 2,5 miliardi di dollari. Cifra probabilmente pure aumentata, visto che le varie crisi di questi ultimi anni, hanno arricchito ancora di più chi già lo era e impoverito la base della piramide sociale.

Nelson Chang compirebbe le sue operazioni tramite la LDC Hotels and Resorts (dove LDC è acronimo di Luxury, Dreams & Culture). E, come lascia intendere il suo nome, punta soprattutto al luxury realasing.

Vediamo a oggi le strutture che ha rilevato a Firenze, ma anche in altre città d’Italia.

Nelson Chang cosa ha acquistato a Firenze

Come denuncia Contropiano, Chang a oggi ha già acquistato:

lo storico Palazzo Vivarelli Colonna; Palazzo Portinari Salviati, antico edificio che fu dimora della musa dantesca Beatrice, trasformato dopo circa un anno in una struttura ricettiva con suite di lusso in parte alberghiere e in parte residenziali (a 16mila euro/mq, il doppio del valore massimo immobiliare di Firenze, ndr); il ristorante stellato guidato da Vito Mollica; Palazzo Serristori sito sull’omonimo lungarno, dove sono in corso i lavori per realizzare 14 appartamenti di altissimo target quasi tutti già venduti a facoltosi stranieri a cifre fino a 20mila euro/mq; un edificio di circa 4.800 mq cui si aggiungono 1.700 mq di giardino in pieno centro nella città fiesole.

Gli acquisti di Chang nelle altre città

In realtà, Nelson Chang si sta acquistando gli edifici di lusso di mezza Italia. Sempre tramite la LDC Hotels and Resorts, dal 2013 ha rilevato edifici storici a Roma, Venezia, in Piemonte e in Umbria, trasformandoli in alberghi unici.

Il primo affare, che non si scorda mai, è stato il Relais Sant’Uffizio, ricavato in un monastero del XVI secolo in provincia di Asti tra le vigne del Monferrato. Dimora storica dove l’Avvocato Gianni Agnelli andava a mangiare il tartufo.

Ricordiamo che a Taiwan la LDC Hotels and Resort di Nelson Chang spossiede dieci hotel tra cui il Palais de Chine. Il tutto, conferma che i soldi che contano stanno arrivando ormai sempre dal Medioriente o dall’Estremo Oriente, pronti a fare affari in un Occidente in decadenza.

