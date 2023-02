Shein trema, ecco Temu: app con prezzi ancora più bassi

Cos’è la app Temu? Come acquistare su Temu? Scopriamo di seguito la app per lo shopping online che fa concorrenza alla più nota SHEIN

Cos’è app Temu? Come acquistare su Temu app? Abbiamo spesso parlato di SHEIN. Piattaforma cinese per lo shopping online a basso costo, collocata nella categoria molto criticata del “fast fashion“. Fatto di prezzi bassi e spedizione altrettanto a basso costo se non gratuita se si raggiungono certi importi di spesa o ci sono promozioni.

SHEIN è accusata di diverse cose, come lo sfruttamento dei lavoratori, i prodotti nocivi per la salute o l’assistenza clienti non facile da raggiungere (qui abbiamo fornito una guida su come fare).

In questo articolo ci occupiamo di una piattaforma concorrente, Temu, con sede a Boston. Riuscirà a scalfire lo strapotere di SHEIN?

Temu app cos’è

Ad occuparsene è GreenMe, che ne critica l’impostazione e l’idea alla base, proprio come per SHEIN.

Temu è come detto una piattaforma e-commerce per lo shopping online, con sede a Boston, quindi negli Stati Uniti. La società proprietaria è la stessa del gigante cinese del social commerce Pinduoduo. Promozionata in pompa magna durante l’ultimo Super Bowl, evento sportivo secondo per importanza mediatica mondiale solo alla finale della Coppa del Mondo di calcio. E per questo grande vetrina per i colossi di turno.

Nello spot si è visto una giovane donna cliccare per acquistare un vestito rosso che costa meno di 10 dollari. Per poi ballare per strada, facendo altri acquisti sulla medesima piattaforma.

Come per SHEIN, anche qui parliamo quindi di abbigliamento a prezzi stracciati e spedizione economica. Con tanti articoli disponibili per meno di 3 dollari.

Ecco alcuni esempi di schermata:

La app di Temu è in grande ascesa, tanto che dal suo lancio avvenuto lo scorso settembre 2022, è stata scaricata 24 milioni di volte. Accumulando oltre 11 milioni di utenti attivi mensili in soli 5 mesi di vita.

Come acquistare sulla app Temu

La denominazione Temu è frutto della combinazione tra due parole: “Team Up, Price Down”. Scorrendo la app è possibile navigare tra 12 diverse categorie di prodotti diversi a prezzi letteralmente stracciati.

Ecco qualche esempio: uno spazzolino elettrico parte da soli 5 dollari, un vestito cucito con paillettes viene venduto a meno di 12 dollari.

Questa è la schermata per il pagamento:

Questa invece la schermata dell’assistenza clienti:

In linea di massima, l’abbigliamento è scontato rispetto a SHEIN del 25%. Dunque, il ribasso del ribasso.

Questo lo slogan di Temu:

consentire agli utenti di vivere la loro vita migliore

Per ora Temu è disponibile solo negli Usa. Con i prezzi in dollari e i prodotti spediti solo nei confini degli Stati Uniti. Ma la rapida ascesa lascia facilmente presagire che giungerà presto anche in Europa e dunque in Italia.

