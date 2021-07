Politici che non si sono vaccinati: ecco chi sono

Vaccino sì, vaccino no. Un dubbio che attanaglia ancora molti italiani, circa la metà della popolazione stando ai dati diramati. Ma chisono i politici che non si sono vaccinati?

In effetti, i leader politici e i parlamentari dovrebbero dare il buon esempio. Soprattutto quelli che vanno in Tv a parlare di vaccini più o meno obbligatori, di multe e parlano di chi non ha ancora deciso di vaccinarsi, come un criminale.

In effetti, i dubbi riguardo i vaccini sono giustificabili dal fatto che quelli di nuova generazione, non hanno alle spalle una adeguata campionatura. La quale sta avvenendo praticamente in real time in questi mesi. Mentre quelli tradizionali hanno dato molti problemi.

Ma torniamo ai politici e vediamo chi non si è ancora vaccinato.

Politici che non si sono vaccinati chi sono

L’elenco lo stila Virgilio Notizie.

Silvio Berlusconi

Il leader maximo di Forza Italia è stato tra i primi a vaccinarsi, complici l’età e i tanti problemi di salute. Tra l’altro, è risultato anche positivo un anno. Tra i forzisti sono vaccinati anche Tajani e Brunetta.

Roberto Speranza

Finito nella bufera perché non ancora vaccinato malgrado sia il Ministro della salute, ha ricevuto la prima dose solo il 16 luglio. Peraltro dal suo medico di famiglia benché abbia 42 anni. Alla faccia del buon esempio insomma.

Mario Draghi

Il Premier si è vaccinato con Astrazeneca, insieme alla moglie, il 30 marzo scorso all’hub della Stazione Termini a Roma.

Enrico Letta

Il segretario del Partito Democratico si è vaccinato contro il Covid il 26 maggio scorso a Roma, magari per perorare i suoi affari in Francia e Cina…

Matte Salvini

Il leader della Lega, 48 anni, non si è ancora vaccinato. Aveva dichiarato di aver prenotato il vaccino per il 28 giugno, appuntamento poi saltato per impegni in tribunale. Pochi giorni fa ha detto di aver fatto una nuova prenotazione per agosto. Lo farà alla fine?

Lo hanno invece fatto altri personaggi di spicco del suo partito, come i governatori Luca Zaia, come Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Donatella Tesei. Insomma, da capo non ha certo dato il buon esempio. Del resto, Salvini sul tema vaccini è da sempre ambiguo.

Cercando un compromesso tra la campagna elettorale permanente alla quale ci ha abituati e il buon senso di facciata.

Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italia, 44 anni, non si sarebbe ancora vaccinata. Il 10 giugno aveva dichiarato di essersi prenotata, senza fornire una data. Da allora solo silenzio sul tema.

Anche su questo preferisce fare campagna elettorale?

Matteo Renzi

Matteo Renzi, 46 anni, si è vaccinato contro il Covid il 18 luglio a Firenze. Un pro-vax convinto che pure lo ha fatto un po’ tardino. Anche la sua fedelissima, Maria Elena Boschi, si è vaccinata. Ma prima, il 9 luglio pur avendo 40 anni.

Giuseppe Conte

Il futuro leader del Movimento Cinque Stelle, ha ricevuto la prima dose del vaccino il 12 luglio. Anche qui non proprio presto, visto che anche lui va in Tv pontificando sulla campagna vaccinale.

Luigi Di Maio

Sul Ministero degli esteri c’è il mistero totale. Probabilmente non si è ancora vaccinato, eppure lui viaggia molto nel ruolo che gli è stato conferito, nello scetticismo generale.