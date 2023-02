Pansessuali, chi sono e differenza con bisessuali

Di seguito vediamo chi sono i pansessuali, qual è il loro orientamento sessuale e qual è la distinzione con i bisessuali

Ad oggi sono oltre venti i generi sessuali individuati, o che almeno dovrebbero. Sebbene abbiamo passato da oltre vent’anni le soglie del Nuovo Millennio, c’è ancora chi non va oltre i due generi tradizionali: uomini e donne. In questo articolo ci occupiamo di chi sono i Pansessuali.

In effetti, occorrerebbe forse andare oltre la categorizzazione degli esseri umani. Come fossero prodotti da collocare in maniera ordinata sugli scaffali di un supermercato. E’ ciò a cui punta la gender fluid.

Resta comunque valido il discorso che non bisognerebbe imporre con la forza quest’ultima come una ideologia. O con volgarità, come accaduto all’ultimo Festival di Sanremo. O come accade in occasione dei Gay pride, parate carnevalesche che hanno come effetto controproducente il fatto che chi non tolleri certi ortientamenti, continuerò a non accettarli. Se non anche con più forza di prima.

Ma lasciare ciascuno vivere come vuole, anche chi non accetta la tradizionale dicotomia sessuale.

Detto ciò, vediamo chi sono i pansessuali, qual è il loro orientamento sessuale e qual è la distinzione con i bisessuali. Categoria con la quale possono essere facilmente confusi.

Pansessuali chi sono

Chi è una persona pansessuale? L’Istituto Superiore di Sanità ha definito una persona pansessuale come

una persona attratta dalle persone indipendentemente dal genere. L’orientamento sessuale di una persona non è in alcun modo correlato alla sua identità di genere

Definizione Pansessualità

Come riporta Wikipedia, per pansessualità si intende l’attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo sesso e al suo genere. In virtù di ciò, le persone pansessuali possono sentire attrazione per persone di tutti i generi: dal maschio alla femmina passando per una persona non-binaria. Senza alcuna distinzione e preferenza.

Fu Sigmund Freud a coniare per primo il termine “pansessualismo“, come comportamento umano originato e motivato dalla sessualità. Fino ai primi anni ’90 del secolo scorso, è stato relegato ad un significato squisitamente psicoanalitico. Quando poi è stato sempre più accostato ad un autentico orientamento sessuale, andando col tempo a diffondersi sempre di più nel lessico generale. Consentendo a quanti non facciano differenza di genere, a trovare una propria collocazione.

In Italia la definizione di pansessualità fece la sua comparsa la prima volta nel 1977, per opera di Mario Mieli nel suo Elementi di critica omosessuale. Qui teorizzava che l’essere umano è sostanzialmente un essere “completo” (polimorfo), che nasce con tutte le “opzioni” aperte, represse poi selettivamente (Mieli parla di “educastrazione”) in base all’ambiente in cui vive.

Quindi, stando alla teoria di Mario Mieli, l’uomo alla nascita non avrebbe orientamenti sessuali predefiniti. Ma gli sarebbero imposti dal contesto sociale in cui vive nel corso della crescita. E’ partito in questo concetto dalle teorie infantili dello stesso Freud.

Differenze pansessuali e bisessuali

Qual è la differenza tra una persona pansessuale e bisessuale? IoDonna ha ripreso la spiegazione della Dottoressa Marinella Cozzolino, Psicologa, Sessuologa clinica e Presidente dell’Associazione Italiana Sessuologia Clinica:

Mentre il bisessuale si muove su una lettura dei sessi binaria, maschio o femmina, il pansessuale può innamorarsi o provare attrazione per tutte le persone, al di là del sesso e del genere. Il bisessuale può andare sia con uomini che con donne, il pansessuale, invece, può essere attratto da un uomo, da una donna e da un transessuale

Se maschio anche da un eterosessuale maschio o da un omosessuale e da un maschio che si riconosce in un genere femminile

Orientamento sessuale dei pansessuali qual è

Qual è l’orientamento sessuale di una persona pansessuale? La dottoressa Cozzolino chiarisce anche qual è l’orientamento sessuale delle persone pansessuali:

Il pansessuale non bada al genere ma lo riconosce. Ciò vuol dire che s’innamora di un uomo sapendo che lo è. Può essere attratto delle spalle larghe di un uomo ma anche apprezzare il seno di una donna

Persone famose pansessuali

Sono tanti i Vip che si sono definiti pansessuali. Deabyday riporta qualche nome:

Kristen Stewart: dopo una storia famosa con Robert Pattinson, è stata poi con diverse donne non escludendo altre relazioni con uomini

Tom Hardy: l’attore britannico ha scherzato sulla sua sessualità: “Sono un artista. Ho giocato con tutto e con tutti”

Cara Delevingne: modella, ha così parlato della pansessualità: Penso che le persone non debbano avere paura. Io sono giovane, mi sto divertendo. Non voglio far finta di essere ciò che non sono…

Megan Fox: malgrado sia sposata con l’attore Brian Austin Green, non ha mai nascosto la propria pansessualità

Ezra Miller ha affermato di identificarsi con il termine queer e di utilizzarlo con i suoi amici per identificarsi

Josh Hutcherson: attore, dichiaratosi eterosessuale, non preclude aperture future verso altri generi

Tilda Swinton: ha ammesso di non essersi sempre sentita a proprio agio nella collocazione nel genere femminile

Tess Holliday è una delle modelle plus-size più amate in America e ha di recente fatto coming out

Vanity Fair aggiunge altri nomi:

Janelle Monae

YUNGBLUD

Miley Cyrus

SIA

– / 5 Grazie per aver votato!